FAR: Arnor Smarason skal bli far til vinteren, og her feirer han en av scoringene med ballen under drakten. Fra venstre Daniel Pedersen, Mats Haakenstad, Fredrik Krogstad, Aleksander Melgalvis - og Smarason. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

«Pappa Smarason» sendte Godset enda nærmere stupet

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm-Strømsgodset 2–1) Et Godset fullstendig uten selvtillit ble i lange perioder utspilt av LSK - og spesielt Arnor Smarason (30) - som feiret scoringene sine med ball under drakta: Han blir far i desember.

– Det er deilig å dra på en liten ferie med tre poeng i bagasjen. Alle jobber stenhardt hver dag, og da er det så deilig når det lykkes. Spesielt her på hjemmebane. Vi er glade for å kunne bidra med god stemning, sier Smarason til Eurosport.

Ex LSK’er Kristoffer Tokstad skaffet Strømsgodset et lite håp med reduseringen sin etter 73 minutter, men det var det Godset stort sett klarte å skape på 90 minutter. Det gikk konstant for sakte, og den første timen var laget fra Drammen også for sent inne i de fleste dueller.

Det kom seg litt mot slutten. LSK virket slitne, spillerbyttene var ikke heldige fra Jørgen Lennartsson og SIF overtok mye av banespillet de siste 25 minuttene. Men Herman Stengels forsøk på å spille fri medspillerne lyktes for sjelden.

Lillestrøm dominerte banespillet de første 60 minuttene, uten å imponere voldsomt. To scoringer av islandske Arnor Smarason i de siste tre minuttene av 1. omgang, gjorde at LSK fikk den ledelsen de slet med å skaffe seg de 42 første minuttene.

På den første scoringen, etter 42 minutter, gikk ballen i mål på tredje forsøk. Først stupheadet Daniel Gustafsson et innlegg fra Kristoffer Ødemarksbakken, keeper reddet, ballen gikk ut til Aleksander Melgalvis, keeper reddet igjen - men returen var Smarason raskest på. 1–0 LSK.

Tre minutter senere satte Simen Rafn opp Smarason på skudd. Islendingens forsøk var ikke spesielt godt, men Viljar Myhre klarte ikke å redde. 2–0 LSK.

Det virket som LSK hadde full kontroll på spillet, men likevel ble det uro blant Kanarifansen da LSK virket stresset de siste 20–25 minuttene. Men Godset evnet ikke, og dermed er laget fortsatt jumbo på tabellen etter halvspilt sesong.

Det ser stygt ut.

– Det ser ikke bra ut for Godset i øyeblikket. Det må skje mye i Drammen om de skal spille Eliteserie i 2020, sier Kjetil Rekdal, som kommenterte kampen for Eurosport.

– Er det mulig å overleve?

– Selvfølgelig er det mulig. Det er det vi trener for og lever for. Jeg er 100 prosent overbevist om at vi overlever. Men det er ikke der jeg er. I mitt hodet handler det om å bli bedre i presset, bedre i det offensive. Det er de handlingene som skal til for å bli komme oppover på tabellen som er viktig for meg, sier Godset-trener Henrik Pedersen til kanalen.

