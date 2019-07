TØRKER SVETTEN: Starts Henrik Robstad og lege - og tidligere Start-profil - Espen Johnsen under 1. divisjonskampen mot Notodden på Sør Arena. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Stadiontrøbbel, sportslig nedtur og avhengig av investorpenger: – Start har bommet kapitalt

Trenere er sparket, pengebruken på spillerkjøp har vært i landstoppen og klubben er avhengig av investorpenger. Start er bare nummer seks i OBOS-ligaen.

Da Start rustet til Eliteserien, var det kun Rosenborg som brukte mer penger på spillerkjøp i fjor, ifølge Deloittes eliteseriebarometer. Men etter 25 millioner i utgifter til spillere og 17 millioner i økte personalkostnader rykket klubben ned etter 17 tap på 30 kamper. Og på nest øverste nivå i Norge ligger i øyeblikket klubben fra Kristiansand åtte poeng unna direkte opprykk til Eliteserien.

– Det leveres så dårlig at det må være flaut for eierne, sier sportsleder i Fædrelandsvennen Pål Wollebæk Jørgensen til VG.

I løpet av halvannet år måtte også trenerne Steinar Pedersen, Mark Dempsey og Kjetil Rekdal alle forlate Start samtidig som klubben er langt unna ambisjonsnivået.

– Klubben har misyktes med satsingen og har bommet kapitalt. Særlig når det gjelder spillerlogistikk og trenervalg. De har ikke is i magen og evner ikke å løse problemer som dukker opp, sier Jørgensen.

Styreleder i IK Start, Monica B. Grimstad, ønsker ikke å kommentere saken og henviser til arbeidende styreleder i klubben og investor Christopher Langeland. Han vil ikke svare på spørsmål fra VG.

NY TRENER: Joey Hardarson er klubbens nåværende trener ut sesongen etter at tre trenere har forsvunnet siden september 2017. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Siden 2017 har klubben gått med et knapt pluss takket være store pengesummer fra investorene i selskapet «Start en drøm». For utgiftene oversteg inntektene med 42 millioner kroner i fjor, ifølge Deloittes gjennomgang av eliteserieklubbenes økonomi.

– Hvis eierne kaster kortene eller ikke har mer penger å bruke, er klubben ille ute. Hvis de hadde forlatt Start med de forpliktelsene klubben har nå, ville nok klubben gått konkurs, dersom ikke andre pengesterke mennesker hadde kommet på banen, sier Jørgensen.

Investorene satset ifølge Fædrelandsvennen 77,9 millioner kroner på klubben i løpet av halvannet år, samtidig som pilen har pekt nedover. Det var dobbelt så mye som de 40 millionene de først varslet de skulle gå inn med i klubben over ti år. Den gang, for to år siden, var Start helt avhengig av store pengesummer utenfra for å holdes liv i.

Den tidligere Start-profilen Claus Eftevaag mener klubben nå må finne tilbake til identiteten sin.

– Jeg har lyst til å klappe for at investorer har brukt mye penger. Det har vært i beste mening og det står det stor respekt av. Men jeg er uenig i måten det ble satset på, sier Eftevaag som var del av storlaget på starten av 90-tallet.

Da Eftevaag var på laget var Start blant landets beste en periode og hadde kjente profiler som Erik Mykland og Tore-André «Totto» Dahlum. Han mener han Start i stor grad bør bestå av spillere fra hele Sørlandet.

– Mange lokale talenter var veldig gode men ble ikke funnet gode nok og det ble kjøpt inn en del folk som ikke forsterket laget som man håpet på, sier Eftevaag som forøvrig er far til 17-åringen Johannes Eftevaag, som er i A-stallen i Start.

Han opplever at det ikke akkurat gnistrer av entusiasme i Kristiansand. Men han mener det ikke bare henger sammen med resultatene, men at laget også bør spille mer offensiv fotball.

STADIONKRANGEL: Sør Arena og leieavtalen Start har med kommunen har blitt gjenstand for offentlig debatt i lokalpressen den siste tiden. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Samtidig er klubben presset også utenfor banen. I lokalpressen går denne sommeren en debatt mellom klubben og Kristiansand kommune om leieavtalen for hjemmebanen Sør-Arena. Klubben mener at dagens avtale ikke er mulig å bære for klubben og at den gjør det umulig å satse langsiktig.

Det gjorde de klart i et leserinnlegg i lokalavisen i forrige uke. Nylig ble det også kjent at klubben sammen med Fotballforbundet var på befaring av gamle Kristiansand Stadion for å se om det er et alternativ som fremtidig stadion i stedet for arenaen med kapasitet til 14.5000 tilskuere.

– Vi bruker opp mot 14 millioner på arenarelaterte kostnader, noe som er mer enn vi vil bruke på spillerlønninger i hele år. Når de utgiftene er så voldsomme som de er, er det min plikt som leder i klubben å sjekke ut andre alternativer, sier arbeidende styreleder Christopher Langeland til Fædrelandsvennen i starten av juli.

De tre foregående årene har klubben hatt rundt 4500 tilskuere i snitt. Denne sesongen er KFUM Oslo, Nest-Sotra og Jerv blant de motstanderne som skal trekke tilskuere.

Tirsdag meldte så kommunen i lokalavisen at klubben ikke har betalt siste avdrag av leiekontrakten, samtidig som Langeland i Start mente klubben ikke hadde fått noen indikasjon fra kommunen om brudd på leieavtalen.

Økonomiprofessor ved NTNU, Harry Arne Solberg, er generelt kritisk til hvordan investorer eller det han kaller «sugar daddies» lar pengegallopen fortsette og prater da om fotballen generelt sett.

– «Sugar daddies» er de som lar systemet gå videre og gjør at klubber blir reddet i 12. time, sier Solberg til VG og påpeker at«sugar daddyies» noen ganger også er offentlig sektor, som ikke lar klubber gå konkurs.

Han mener overdreven pengebruk i fotballen vil vedvare så lenge det ikke finnes et uavhengig kontrollorgan som straffer klubber.

– Financial Fair Play bidrar litt, men det er ikke nok, og det er blitt lempet på en del regler. Kontrollregimet kan ikke være UEFA eller de nasjonale ligaene. For eksempel konkurrerer Premier League med Bundesliga, Serie A og La Liga om de beste spillerne, sier Solberg.

Publisert: 17.07.19 kl. 19:22