BLODIG ALVOR: Andreas Hanche-Olsen måtte ta telling etter at han fikk en albue i nesen i en duell. Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix

Stabæk-kapteinen må til legesjekk i dag

NADDERUD (VG) Ingen skal beskylde Stabæk-kaptein Andreas Hanche-Olsen (22) for at han ikke blør for drakten.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

I dag må han til legen og sjekke om han har brukket nesen for tredje gang. 22-åringen havnet i en skvis med tre spillere og endte opp med et blodig ansikt.

Det er dessverre noe han er blitt vant til.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

- Nesen så sånn tålig rett ut, sier Andreas Hanche-Olsen til VG etter 1-1 i naboppgjøret mot Vålerenga.

- Jeg håper at den ikke er brukket igjen. Det er tre uker siden jeg brakk den sist, så bruddet hadde vel akkurat grodd. Vi får se på bildene på mandag hvordan den ser ut.

Etter det forrige bruddet klarte han ikke å spille med maske. Han mistet for mye av synsvidden.

– Det er risiko ved ikke å benytte maske, men jeg følte det var ikke verdt det.

- Du er blitt Stabæks «fighting face»?

- Det er jeg fan av, sier kapteinen som i pressesonen etter kampen ble gratulert av VIF-trener Ronny Deila etter sitt fantastiske hodestøt som sikret ett poeng for Stabæk. Den kom etter denne duellen:

Hanche-Olsen har nå scoret i to kamper på rad.

- Den scoringen kom ut av det blå. Vi hadde kanskje ikke så mange sjanser, men jeg følte vi var best og slapp til veldig lite, mente Ronny Deila.

Han var også fornøyd med sin debutant, Mayron George, som sendte Vålerenga i føringen rett etter pause.

les også Glimts stjerneskudd etter tabelltopp: – Må fighte som faen

- Han har en x-faktor. Han er kjapp, råsterk og en målscorer som han viser i dag. Nå trenger han litt kamptrening for å komme i gang.

Stabæk-trener Jan Jönsson var glad for at laget kom tilbake. Han legger ikke skjul på at staben har problemer med å skape sjanser og så har han mye fint å si om sin kaptein som gikk foran.

– Jeg har snakket varmt om han før denne kampen og har nevnt han for noen «forbundsfolk» som jeg traff på. Jeg sier ikke at han skal på A-landslaget nå, men han er et emne. Så fortsetter utviklingen så drømmer vel både klubb- og landslag om en spiller med den «karaktertypen». Han beviser det igjen i dag, sier Jönsson om 22-åringen.

Publisert: 15.08.19 kl. 08:24

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post