RAMMS DILEMMA: Morten Ramm er svoren Liverpool-supporter. Her feirer han scoring med Mats Zuccarello under kjendiskampen på Norway Cup i 2017. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Ramm var i Champions League-knipe: Reddet av brudeparets grep

Da vennene til Morten Ramm innså at deres bryllupsfest kolliderte med Champions League-finalen lørdag kveld, ga de dispensasjon til å se kampen hos en venn av dem under selve festen.

Nå nettopp







– Det vi gjør, er at vi har en venn som bor i nærheten, så om folk på død og liv må se den kampen, kan de gå bort til ham. Det er ved siden av lokalet, forklarer den vordende brudgom Simen Herning.

En av dem som kommer til å forlate bryllupet på dette tidspunkt, er den profilerte komikeren Morten Ramm. Han er Liverpool-supporter på sin hals, og måtte erkjenne at flybillettene han bestilte til Madrid i seiersrusen over Liverpools seier mot Barcelona var nødt til å forbli ubrukt. Kona minnet ham nemlig på at det var bryllup den helgen.

– Det er en spesiell kveld for folk som heter på de lagene som er i finalen. Det er jo en veldig sjelden mulighet. Men jeg har sittet med skjerm bak et vinglass i selskap før jeg altså. Og det tror jeg flere også har gjort, forklarer komikeren, før han erkjenner at han sendte melding til brudeparet med spørsmål «hva skal vi gjøre nå?» da kollisjonen var et faktum.

Protokoll: Har du gått glipp av store øyeblikk grunnet bryllup og lignende?

Lørdag skal Manchester United-supporteren Herning gi brud Mette Alstad sitt ja, i timene frem mot Champions League-finalen mellom Liverpool og Tottenham. Og selve bryllupsfesten starter klokken ni – akkurat samtidig med avspark i Madrid. De bestemte seg for bryllupsdato i fjor sommer, og måtte gå kreativt til verks for å løse floken.

– Det var ganske enkelt, egentlig. Vi ville for enhver pris unngå en haug med folk på mobilene sine under brudevalsen. Da kan folk ta et aktivt valg selv. Om de må se kampen, må de også ta konsekvensen av at de da må forlate bryllupet, sier den kommende brudgommen.

NB! Med VG Live holder du deg alltid oppdatert, uansett hvilket selskap du er i.

les også Tottenham mot Liverpool: Slik er styrkeforholdet foran finalen

Ramm og farvel

Ramm sier at det ville skapt mer støy om de ikke la til rette for å se finalen, at det ville blitt for mye kakling og opplegg rundt det. Likevel roser han brudeparets grep:

– Det synes jeg er veldig fleksibelt siden det er en stor dag for dem, som egentlig ikke skal ha annet fokus enn de to. Det er jo bare fotball, men vi har fulgt med så mye at vi ikke gå glipp av det siste høydepunktet, sier komikeren.

Han mener at når man først har lagt bryllupet til datoen for Champions League-finalen, er det stor sjanse for at et engelsk lag kommer til nevnte finale – og at det dermed er mange som vil se den.

– Så dølle er vi i Norge, at det er så mange som bryr oss om engelske fotball og akkurat denne kampen, spøker Ramm.

Konfirmasjon

Liverpool-supporter Kariann Myklebust Fagerli fra Barmen har en datter hvis konfirmasjon er lørdag. Og selv om selve konfirmasjonen foregår på dagtid, er det planlagt en etterfest akkurat når Liverpool og Tottenham barker sammen.

– Og hun er Barcelona-fan, så hun var litt snurt etter semifinalen. Men heldigvis er hun glad i fotball også, så hun lot oss ta med en PC på etterfesten, forklarer hun.

les også 65 kjente nordmenn: Slik ender Champions League-finalen

Selv om problemstillingen nå ble flyttet til om man skal ha på seg penklær eller Liverpool-skjorte, sannsynligvis blir det en kombinasjon, har hun et tips til de i tilsvarende knipe.

– Det er viktig å være åpen om at man vil se kampen og samtidig vise sjenerøsitet. I tillegg går det an å lage litt show rundt det, gjøre det til en greie, sier Fagerli.

PC PÅ NACHSPIEL: Kariann Myklebust Fagerli og datteren måtte diplomatisk til verks for å få sett Champions League-finalen 1. juni. Foto: Privat

Publisert: 01.06.19 kl. 11:30