Brann bekrefter spillerjakt: – Mangler et par brikker

BERGEN (VG) Seks dager før overgangsvinduet stenger har Brann-trener Lars Arne Nilsen lagt inn bestilling på to offensive spillere hos sportssjef Rune Soltvedt.

Det forteller Nilsen til VG etter å ha ledet en trening på kunstgresset ved Brann Stadion. Suksesstreneren vil ikke gå inn på navn, men VG kjenner til at bergenserne har sett på muligheten for å hente Rapid Wien-angriper Veton Berisha hjem til Norge.

Bergens Tidende var først ute med å melde om interessen tidligere denne måneden. Med under en uke igjen til overgangsfristen løper ut for denne gang, skal håpet fortsatt være i live. Flere faktorer vil avgjøre om Brann lykkes eller ikke. En av dem er det økonomiske aspektet. Bergensernes budsjett inneholder i utgangspunktet ikke en mulighet til å hente en spiller av Berishas kaliber.

– Handlingsrommet vårt er veldig, veldig lite. Vi er avhengige av å selge for å kjøpe. Med det vi har gjort tidligere i vinter med Eirik Holmen Johansen og Petter Strand, er det litt trangt nå, forteller sportssjef Soltvedt på generelt grunnlag.

Avhengig av hjelp

Derfor er Brann avhengig av hjelp fra Trond Mohn for å realisere en overgang. Sist gang milliardæren sto bak et spillerkjøp, var da Daouda Bamba ble hentet for rundt syv millioner kroner fra Kristiansund forrige sommer.

– Tidligere har vi fått hjelp av en veldig snill mann, men det er ikke noe vi syns det er gøy å spørre om. Det er en mann vi har veldig stor respekt for. Vi ønsker i utgangspunktet å klare oss selv, sier Soltvedt.

– Har du vært i kontakt med Mohn den siste tiden for å se på muligheten for å hente brikkene Lars Arne ønsker seg?

– Det har jeg ikke lyst til å svare på nå, sier Branns sportssjef.

Han jobber tett med klubbens hovedtrener. De ønsker begge å kjemp om seriegullet den kommende sesongen, men Nilsen mener bestemt at den offensive dekningen foreløpig er for tynn til å kunne bringe tittelen til Bergen.

– Vi er veldig godt forspent i mange posisjoner, men vi mangler et par brikker for å kunne være med helt oppi der. Vi har jobbet med det lenge. Vi er ikke uenige om det, men det er avhengig av mange ting, sier Nilsen til VG.

Logistikkproblemet

– Er det én mann du mangler i laget ditt nå eller har du lagt inn bestilling på to?

– Hvis jeg får den rette, klarer jeg meg med én. Hvis jeg får den jeg virkelig har lyst på, sier Brann-sjefen.

– Vil Berisha være en perfekt mann for deg?

– Jeg har ikke lyst til å uttale meg om det. Det er spekulasjoner i forhold til det. Så jeg har ikke lyst til å si så mye om hvem vi jakter på. Det må du ta med Rune, sier Nilsen, før han forklarer bakgrunnen for det han omtaler som et «logistikkproblem»:

– Bildet er ganske klart: Vi solgte Steffen Lie Skålevik, Daniel Braaten og Deyver Vega er borte og Ludcinio Marengo har vært skadet i hele vinter. Da er det fire-fem mann ute, og vi har ikke hentet inn noen. Hvis vi får en mann ut til nå, sliter vi skikkelig.

Soltvedt om Berisha

Nilsen forteller at han er veldig fornøyd med spillerne han råder over. Han vil bare ha enda flere. Det forstår Soltvedt, som ler da han hører om Nilsen-bestillingen på to nye angripere.

– He-he-he. En trener vil alltid mangle en brikke. Så er det sånn at vi alltid ser på muligheter. Per i dag er det kanskje en posisjon hvor vi er litt sårbare, så vi sjekker mulighetene frem til overgangsvinduet stenger, sier Soltvedt.

– Jeg vet at dere er interessert i Berisha. Det har også blitt omtalt av BT. Hva kan du si om det?

– Jeg har ikke lyst til å si så mye om det. Han er en god fotballspiller. En fin type.

– Hvilke undersøkelser har dere gjort rundt ham?

– Generelt følger vi med spillere for å se på muligheter, og en del av dem som er utenlands. Utfordringen med spillere som er ute, er ofte det økonomiske. Lønnsnivået og overgangssummer har vært utfordrende for oss de siste årene, sier Soltvedt.

Veton Berisha opplyser til VG at han ikke ønsker å kommentere sin egen fremtid på nåværende tidspunkt av hensyn til arbeidsgiver Rapid Wien. Rogalendingen er kontraktsfestet til den østerrikske klubben ut 2019. Berisha har tidligere fortalt at han var villig til å gå ned i lønn for å realisere en overgang til Viking.

