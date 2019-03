Geoff fra Canada elsker Eliteserien Fantasy Foto: Skjermdump: «Fantasy FK»

Geoff fra Canada elsker Eliteserien Fantasy

Det populære managerspillet Eliteserien Fantasy nærmer seg 35 000 spillere. Nå vekker spillet oppsikt også utenfor landegrensene.

Det viser tall VG har fått tilgang til fra Norsk Toppfotball. Hele 10% av de registrerte spillerne i Eliteserien Fantasy kommer fra utlandet.

Det har det internasjonale nettstedet «Fantasy Football Scout» fått med seg. Nettstedet, som benyttes av Fantasy-entusiaster verden over for tips og råd, har nå en egen seksjon dedikert norske Eliteserien.

Kanadiske Geoff Dance er skribent for nettstedet, og endte på en meget sterk 149. plass i fjorårets utgave av Eliteserien Fantasy. I Eurosport-podcasten «Fantasy FK», forteller han denne uka om interessen for managerspillet:

– Jeg elsker spillet! Interessen begynte med Fantasy Premier League, og jeg prøvde meg på Eliteserien for første gang i fjor. Spillet er enkelt å komme inn i, fordi regler og design er det samme som den engelske versjonen.

Geoff forteller at han hverken kjente til ligaen eller noen av spillerne da han begynte å spille før første gang.

– Jeg hadde aldri sett en norsk kamp i hele mitt liv, så det var vanskelig i starten! Men da jeg begynte å sette meg inn i spillerne, tok det seg opp, og jeg fullførte blant de 200 beste spillerne.

Fantasy-entusiasten, som med det endte først i Ranheim-ligaen og mottok en signert og kampbrukt spillertrøye, mener Fantasy bidrar til å øke omdømmet til Eliteserien utenfor landegrensene:

– Definitivt! På «Fantasy Football Scout» diskuterer vi valg og strategier før hver eneste runde. Alt fra overganger til kapteiner eller rik onkel. Nå har vi en plattform på engelsk hvor spillerne kan diskutere fritt. Det er ingen tvil om at det øker interessen for Eliteserien.

Eurosport-duoen Jonas Bergh-Johnsen og Vegard Flemmen Vaagbø lager podcasten «Fantasy FK» hver uke. De har på grunn av stor pågang fra utlandet laget en bonusepisode på engelsk i anledning første serierunde.

– Pågang fra utlandet på norsk Eliteserie Fantasy er jo helt tullerusk når en tenker over det. Jeg husker da vi jobbet med utviklingen av spillet for to år siden kom det opp spørsmål om vi skulle ha en engelsk versjon. «Hva er vitsen, ingen utlendinger vil vel røre med dette?» tenkte jeg. Snakk om å bomme. Nå florerer det med nordmenn som kommuniserer om spillet på engelsk med både hverandre og engelskspråklige på twitter, facebook og i forum på nett. Man skal aldri undervurdere nerdefaktoren hos menneskeheten, sier Bergh-Johnsen.

Artikkelen publisert på «Fantasy Football Scout» om Eliteserien Fantasy har over 300 kommentarer. Det forteller litt om interessen utenfor landegrensene:

– På lik linje med at obskure, norske metalband med et knippe fans fikk sitt gjennombrudd i Latin-Amerika på grunn av MySpace, kan denne type smale fritidssysler spre seg i tilsvarende miljøer i andre land, selv for folk som ikke har filla peiling på norsk fotball. Vi får jo høre fra folk at den eneste de har hørt om er Nicklas Bendtner. Likefullt så har enkelte manøvrert og tatt til seg så mye kunnskap at de konkurrerer i toppen, som feks Geoff. Han slo jo både Jonas og meg i fjor. Det sier sitt om at nivået på Fantasy-nerding kan ta deg ganske langt. Det sagt så må den klare målsetningen være å slå både Geoff og de andre gutta i FantasyFootballScout i 2019, sier Vaagbø.

PS! Hele 170 000 nordmenn spiller Fantasy Premier League, noe som tilsvarer hver 30. nordmann (!)

Publisert: 30.03.19 kl. 10:15