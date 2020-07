Kommentar

Bjerketvedt-bråket: Summen må på bordet!

Av Leif Welhaven

NFF betaler en oppreising til Erik Loe etter «Josimar-saken», men generalsekretær Pål Bjerketvedt vil ikke røpe hvor mye som går med på å kjøpe ro i rekkene. Foto: Terje Pedersen

Fotballfamilien har et legitimt krav på å få vite hvor mye Norges Fotballforbund bruker på å kjøpe sin egen generalsekretær ut av en krise.

Nok en gang punger fotballforbundet ut for å få løst en konflikt i egne rekker. Denne gangen er det den tidligere kommersielle direktøren Erik Loe som får en oppreisning etter bråket med generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Hvor mye penger NFF går ut med denne gangen for å sikre seg selv ro i rekkene, er visst partene skjønt enige om at skal forbli en privatsak mellom dem.

Men forbundet er altså ingen privat bedrift.

NFF opererer i frivillig sektor, og lederne er avhengige av tillit fra små og store i Fotball-Norge. Det er ikke slik at pengesekken i fotballforbundet er toppenes egen sparegris.

Da er det grunn til å stille noen helt grunnleggende spørsmål:

Hvilke legitime behov for hemmelighold av summen som betales for forsoning finnes egentlig?

Er det virkelig noe personalmessig sensitivt som tilsier at bare de involverte skal vite om det er noen tusen, noen titusen eller noen hundre tusen ekstra kroner som flytter seg fra fellesskapet til en enkeltansatts private konto?

I denne saken er det opplest, vedtatt, erkjent og beklaget at Pål Bjerketvedt ikke burde røpet overfor bladet Josimar at håndteringen av en sponsorsak for kvinnefotballen var med på å få arbeidsmessige konsekvenser for Loe. Samtidig pågår en større diskusjon om presseetiske sider ved at bladet valgte å bryte kildevernet og referere fra en fortrolig samtale.

Men i denne sammenhengen er poenget at alt dette er mildt sagt kjent. Og er det da egentlig noen gode grunner til å hemmeligholde hvor mange penger som nå brukes til noe helt annet enn å skape aktivitet?

Det er sikkert mest komfortabelt for både Bjerketvedt og Loe personlig at summen ikke kommer ut, og de har en felles interesse i å få ro. Spørsmålet er imidlertid hvor tungt deres komfort bør veie, sett opp mot at en sak som denne skriker etter åpenhet.

Det er ikke uvanlig med taushetsavtaler rundt forlik, men her er det altså penger fra fotballfamilien som går med til brannslukking. Når president Terje Svendsen uttrykker at han har «full tillit» til generalsekretæren, så er det jo interessant å spørre om hvilket grunnlag han baserer dette på, og da er det ikke irrelevant hvor mye saken ender med å belaste fotballen økonomisk.

Samtidig kan det virke som Bjerketvedt selv i en eller annen grad har vært involvert i å få på plass avtalen rundt sin egen sak, som altså går ut på at organisasjonen han leder administrativt betaler for forsoning. Her er det mye som ikke er kjent for offentligheten, men det er uansett snakk om en «holde tungen rett i munnen»-situasjon.

Summen av ovennevnte faktorer fremstår ikke spesielt tillitvekkende.

Organisasjonen NFF har gått høyt på banen for å flagge «Nådeløs åpenhet» som prinsipp, og på noen områder har det lykkes å få gjennom en kulturendring. Men dersom ledelsen skal ha legitimitet for å lukke døren i en sak som denne, bør Bjerketvedt komme opp med noe bedre enn «detaljer i en intern personalsak kan vi naturlig nok ikke bekrefte eller kommentere», og ellers snurpe igjen når han får andre spørsmål.

Det fremstår nemlig alt annet enn naturlig at fotballfamilien skal frarøves vesentlig informasjon om en sak som handler om graden av tillit til ledelsen i NFF.

Publisert: 03.07.20 kl. 06:05

