GAMLE KJENTE: Strømsgodset-trener Henrik Pedersen (til venstre) og Kristiansund-suksessen Amahl Pellegrino på Marienlyst søndag. Bak til høyre Christian Michelsen. Foto: Geir Olsen

Pellegrinos stikk til gamletreneren: – Jeg var en av de beste på trening før jeg dro

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Kristiansund 2-2) Amahl Pellegrino (30) feiret med å sende et stikk til Strømsgodset-sjef Henrik Pedersen – og fortsatte etter kampen med å beskrive sin nye trener Christian Michelsen som danskens rake motsetning.

Nå nettopp

Drammenseren satte to scoringer mot Strømsgodset, hans 14. og 15. på 15 Kristiansund-kamper i Eliteserien, hvorav det ene var et sleggetreff av en halvvolley fra 30 meter. Omtrent like nådeløs er Pellegrino mot sin tidligere trener Henrik Pedersen.

– Jeg var profesjonell. Jeg kom på trening, gjorde det jeg skulle – og litt mer. Det er lett å komme på trening og gi litt F, og at du tenker uansett hva du gjør på trening, så hjelper det ikke. Jeg var så å si en av de beste på trening de siste fem-seks ukene før jeg dro, melder Eliteseriens toppscorer (syv mål) om tiden han rakk med Pedersen i Strømsgodset i fjor.

Dansken var av en annen oppfatning. Han vraket etter hvert Pellegrino fra kamptroppen, noe som ble slutten på det halvannet år lange oppholdet i sin egen favorittklubb.

Redningen ble Kristiansund, og grunnen til at Pellegrino har levert på Nordmøre fra debuten i fjor sommer til han klinket ballen i krysset i hjembyen søndag, gir Kristiansund-angriperen en helt annen Strømsgodset-trener kreditt for: Pedersens assistent Håkon Wibe-Lund.

– Han pushet meg ekstremt hardt, selv om jeg ikke var i troppen. Det kommer jeg alltid til å sette ekstra stor pris på. Det gjorde at jeg var ekstra klar da jeg byttet klubb, og da leverte jeg fra første stund. All ære til Wibe-Lund, som brukte så mye tid på en spiller som var så langt fra kamptroppen og satt på tribunen, forteller Pellegrino om den tidligere Fredrikstad-treneren.

Ellers sier han at bare trenger to ord på å forklare den vanvittige suksessen i Kristiansund-trøyen:

– Christian Michelsen. Han gir selvtillit, trygghet og det å få være meg selv som fotballspiller. I Godset spilte jeg mye høyrekant og var defensiv i rollen. Da får du ikke det beste ut av meg, mener fotballnomaden Pellegrino, som etter det VG erfarer ikke skal ha kostet særlig mer enn rundt 300.000 kroner for KBK.

Opp og ned

Han herjet i Bærum på serienivå to og tre, men fikk det ikke til i Lillestrøm. Så leverte han i Obosligaen for Mjøndalen og gikk til Strømsgodset.

Men det er som 30-åring i Kristiansund han spiller karrierens beste fotball, og hans 15 mål siden 19. serierunde i fjor sommer klarer ingen å matche i Eliteserien.

«PELLEGRINO-TABELLEN» Slik er toppscorertabellen siden Amahl Pellegrino ble Kristiansund-spiller fra og med 19. serierunde i 2019: 1. Amahl Pellegrino, Kristiansund – 15 2. Torgeir Børven, Odd/Rosenborg – 14 3. Kasper Junker, Stabæk/Bodø/Glimt – 13 4. Leke James, Molde – 10 5. Lars Jørgen Salvesen, Strømsgodset – 8 5. Jens Petter Hauge, Bodø/Glimt – 8 Vis mer

På Marienlyst gjennom 1. omgang fikk heller ingen has på ham. To mål, ett tverrliggerskudd og et nydelig forarbeid til Flamur Kastrati var noe av det han bød på før pause.

– Det handler om aldri å gi opp, å jakte seg selv og finne seg selv som fotballspiller. Det er mentalt, det har vært en berg-og-dal-bane frem til nå. Jeg er ikke den yngste spilleren, akkurat. Jeg er stolt av meg selv og håper at den yngre generasjonen kan se at du ikke trenger å slå gjennom som 18-20-åring for å bli fotballproff, sier Pellegrino.

– Latterliggjør du Strømsgodset?

– Jeg føler ikke jeg latterliggjør dem. De tar med seg ett poeng. Hadde vi vunnet kunne man kanskje svart annerledes. At jeg ikke var god nok, det får dem svare på. Jeg er min livs beste form og føler jeg har mer å gå på, for jeg er ikke hundre prosent akkurat nå, sier Pellegrino, som tok seg til kneet under matchen.

Mens han tok seg til ansiktet for å feire den ene av sine to scoringer.

– Henrik Pedersen sier alltid at vi skal ha fokus. Så jeg måtte passe på å ha fokus på kampen, smiler han litt kryptisk om hvorfor han agerte neshorn – etter at han først satte han seg ned alene og trakk drakten over hodet etter 1-0-målet:

Det ble nærmest forært ham av Viljar Myhra i Godset-målet, som nølte og nølte på ballen Bent Sørmo hadde banket av gårde i bakrommet.

– «Pelle» hadde vært her i mange år. Noen ganger når man er samme sted i mange år, gror man litt fast. Man kikker med de samme brillene på en. Da jeg kom, spilte han de tre-fire første kampene. Det skulle også litt penger i kassen og han var en av få som kunne bli solgt, sier Strømsgodset-trener Henrik Pedersen.

– Jeg tror ingen kunne spå denne fremtiden. Han er godt eksempel på at vi noen ganger, alle sammen, har behov for et nytt miljø og bli sett på med nye øyne. Jeg er veldig glad på hans vegne.

– Var Godset flinke nok til å se mennesket Pellegrino?

– Jeg skal ikke si noe om før min tid, men i min tid er jeg sikker på at vi har sett på mennesket. Pelle fikk også noen sjanser. Jeg har sett mennesket. Men jeg så ikke dette komme, innrømmer dansken.

– Christian Michelsen er fantastisk med alle spillerne. Uansett om du er inne i laget eller utenfor. Han bruker like mye tid på alle. Vi har hatt mange prater utenom treninger. Han har sett meg som menneske og da har du en helt annen trygghet, sier Pellegrino.

– Opplevde du ham som Pedersens rake motsetning?

– Ja, det vil jeg kanskje si. Det med å se alle spillerne, da vil jeg si det, svarer Amahl Pellegrino.

Senket Michelsen i 2. divisjon

Hans historie er slett ikke ulik rekkekameraten Flamur Kastrati (28). Han har også vært en omstreifer i fotballen (også innom Godset) før han står som en påle i byggverket til Michelsen i Kristiansund.

– Vi har samme tankegang. Da er det enklere å spille fotball. Klubben er som en stor familie som får deg til å føle deg veldig godt og veldig hjemme. Michelsen har en stor ære av det, det samme med apparatet hans – og byen og klubben. Det er en miks som blir veldig bra, sier Kastrati.

– Han senket oss med Bærum i det jeg pinadø tror var 2. divisjon. Der han startet med å herje oss. Så han har vi fulgt lenge, og jeg har prøvd å få ham til KBK lenge. Både han og «Flam» er gutter som byr på seg selv. De kommer ikke for å dyrke individualisten. De kommer for å bidra. Da blir responsen fra de andre deretter, mener Michelsen.

Han er ubeseiret seks kamper inn i årets sesong, og Pellegrinos 15 mål på 15 kamper beskriver treneren som «fenomenal statistikk».

– Akkurat nå går han på vannet. Han er sylskarp, livsfarlig, det skjer noe rundt ham hele veien. Han får bare holde seg skadefri og trene godt og restituere godt, så får han bare fortsette å bevare den flyten. Han er blitt en voksen spiller. Han gjør de rette tingene. Med egen kropp og inn mot de andre. Erfaring får du ikke kjøpt. Han har lært. Det får vi igjen for oppe i KBK nå, sier Christian Michelsen.

Publisert: 06.07.20 kl. 04:40

