FEIRET: Amahl Pellegrino (t.h.) hadde flere budskap på lager etter å ha scoret mot gamlelaget. Lagkamerat Bent Sørmo ser ut til å sette pris på denne varianten. Foto: Geir Olsen

Pellegrino fyrer løs mot Rekdal: – Vet ikke hva han snakker om

Amahl Pellegrino (30) måtte tåle kritikk fra Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal (51) etter kampen mot gamlelaget. Nå svarer han med samme mynt.

Oppdatert nå nettopp

Søndag scoret Amahl Pellegrino det som fort kan bli årets mål i Eliteserien.

Så feiret han med å holde seg for øynene og ørene, og gjorde det tydelig i intervjuet med VG etter kampen at det var en kritikk mot gamletreneren Henrik Pedersen. Det likte Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal dårlig.

– Jeg synes ikke noe om at spillere skal drive å skylde på trenere for at du ikke har lyktes over lang tid på det nivået her. Jeg vil anbefale Pellegrino om å konsentrere seg om å fortsette å levere det han gjør for Kristiansund. Legg bort det der, sa Kjetil Rekdal i Eurosport-studio etter kampen.

Så svarte Pellegrino med å bruke bildet av den samme feiringen, denne gangen rettet mot Eurosports ekspert.

«Når gutta i Eurosport åpner kjeften! Keep talking shit», skrev KBK-vingen på Twitter.

Hevder Pedersen ikke møtte

Til VG utdyper han hva han syntes om utspillet til Rekdal.

– Han melder uten å vite hva han snakker om. Jeg synes det er rart av ham å si at jeg må banke på døra og prate med treneren i stedet for å ta det i media. Han vet ikke hva som skjedde, sier Pellegrino.

Han hevder at han opp til flere ganger forsøkte å sette opp et møte med Strømsgodset-trener Henrik Pedersen mot slutten av tiden i Drammen, men at den danske hovedtreneren aldri møtte opp.

– Vi hadde avtalt møter tre ganger, og jeg møtte opp tre ganger, men ikke han. Det er vanskelig å ha møter når man ikke møter opp. Så da blir kritikken fra Rekdal litt rar, sier drammenseren.

30-åringen sier videre at han i utgangspunktet hadde lyst til å bli i Godset, men at han etter en lang samtale med daværende Strømsgodset-kaptein Jakob Glesnes (nå i Philadelphia Union) kom frem til at det beste for ham var å ta tilbudet fra Kristiansund og Christian Michelsen.

KRANGEL: Strømsgodset-trener Henrik Pedersen (t.v.) forsøkte å prate med Amahl Pellegrino, men sistnevnte var ikke veldig lysten på å snakke med gamletreneren. Foto: Geir Olsen

VG har forsøkt å få en kommentar fra Henrik Pedersen, uten å lykkes. Kommunikasjonssjef i Strømsgodset, Magne Jordan Nilsen, opplyser at han har vært i kontakt med Pedersen, men at dansken ikke har noe mer å tilføye i denne saken utover det han kommenterte etter kampen søndag.

– Jeg tror ingen kunne spå denne fremtiden. Han er godt eksempel på at vi noen ganger, alle sammen, har behov for et nytt miljø og bli sett på med nye øyne. Jeg er veldig glad på hans vegne, uttalte Pedersen da.

– Var Godset flinke nok til å se mennesket Pellegrino?

– Jeg skal ikke si noe om før min tid, men i min tid er jeg sikker på at vi har sett på mennesket. Pelle fikk også noen sjanser. Jeg har sett mennesket. Men jeg så ikke dette komme, innrømmet Henrik Pedersen.

Rekdal: Råd, ikke kritikk

Kjetil Rekdal synes det er synd at Pellegrino oppfattet hans budskap fra søndagens Eurosport-sending som kritikk.

– Da har han misforstått. Poenget var ikke å kritisere, det var ment som et råd. Om du hører alt som ble sagt fra min side, så er det mye mer skryt der. Jeg ville bare gi ham et råd om å la fortiden ligge i fotballen, for man møtes alltids igjen. Og så god som han er nå, så kan han ikke la noe annet komme i veien for det, sier Rekdal til VG.

Pellegrino sier:

– Jeg har vært i KBK i snart et år nå, og jeg har ikke gjort annet enn å tenke på meg selv og Kristiansund. Og ting har jo klaffet greit. Så jeg synes den kritikken kom litt ut av det blå, legger han til.

– Kommer det en feiring i retning Rekdal & co. denne gangen om du scorer mot Stabæk?

– Folk legger jo ting foran beina mine her, så vi får se. Feiring blir det i alle fall uansett, sier KBK-toppscoreren med et glimt i øyet.

Publisert: 07.07.20 kl. 19:07 Oppdatert: 07.07.20 kl. 19:55

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 6 6 0 0 24 – 6 18 18 2 Molde 6 5 1 0 16 – 7 9 16 3 Kristiansund 6 2 4 0 15 – 9 6 10 4 Brann 6 3 1 2 9 – 10 -1 10 5 Strømsgodset 6 2 3 1 9 – 9 0 9 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

