Babyboom i Vålerenga: – Kom vel neppe som en bombe

VALLE (VG) Det er, unnskyld uttrykket, mannefall i Vålerenga. Nå ryker sesongen også for en gravid Tina Dalgård Konradsen (25).

I januar fikk Vålerenga-kaptein Sheriad Spitse og kona Jolien van der Tuin sitt andre barn. For kort tid siden ble midtbanespilleren Victoria Ludvigsen mamma til en gutt, og nå er forsvarsspilleren Tina Dalgård Konradsen gravid med termin i november.

Dermed blir Finnsnes-kvinnen - kårets til årets VIF-spiller av supporterne i fjor - ikke å se i Vålerenga-drakten i Toppserien denne sesongen.

25-åringen var med på klubbens oppkjøring på La Manga og trente med laget frem til mars. Så kom coronapausen hvor spillerne ikke så hverandre på en stund.

Ikke en bombe

Da ble det desto mer tid til ektemannen Stian Konradsen ...

– Graviditeten kom vel neppe som noen bombe. Vi har vært sammen i et forhold i åtte år og vi giftet oss i fjor, sier Dalgård Konradsen. Hun delte den hyggelige nyheten med lagkameratene da spillerne startet opp igjen etter corona-stoppen.

– Familien har alltid vært veldig viktig for meg. Med to halvsøstre på 8 og 6 år blir det veldig spennende å få et nytt medlem i familien. Samtidig har fotballen vært en stor del av livet mitt. Dette er mitt femte år i Vålerenga, og du kjenner jo litt på identiteten at den forsvinner litt.

Da hun var innom hjemmebanen på Valle før helgen fikk hun også med en gave til babyen fra Sjappa - Vålerengas supporterbutikk. Draktnummeret måtte bli 14, det samme som Dalgård Konradsen har på ryggen. Toppserien starter lørdag, og Vålerenga har vist lovende takter i oppbygningen:

– Har tatt store steg

Verken hun eller Victoria Ludvigsen «rekrutterer» fremtidige spillere til kvinnelaget.

– Med tanke på rekrutteringen til toppfotballen er det feil kjønn, men vi har da et herrelag her på Valle, sier 25-åringen og ler.

– Det er nok mange kvinnelige fotballspillere som kjenner litt på dilemmaet, at du må prioritere prioritere fotballen eller å stifte familie. Jeg har som mål å komme tilbake til fotballen til neste år, hvis det lar seg gjøre. Så da får jeg prøve å holde meg litt i gang.

– Du har litt å leve opp til. Supporterne kåret deg til beste spiller i fjor?

– Jeg skulle gjerne vært her. Det har jo sett veldig bra ut for Vålerenga i oppkjøringen med god fotball. Laget har tatt store steg i løpet av vinteren og de siste kampene har vist at ting begynner å sitte. Filosofien til treneren er kommet tydeligere fram. Duellen mellom Sandviken, Lillestrøm og Vålerenga tror jeg blir ekstra spennende i år. Jeg holder en knapp på Vålerenga, sier Tina Dalgård Konradsen.

PS! Vålerenga seriestarter borte mot Sandviken lørdag.

Publisert: 04.07.20 kl. 10:36

