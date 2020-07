TILBAKE: Anders Trondsen stiger ut av spillerbussen til Rosenborg før søndagens bortekamp mot Stabæk, der han spilte som tenåring. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Trondsen herjet og ble hånet – tar oppgjør med Stabæk-bruddet

BEKKESTUA (VG) Anders Trondsen (25) får fortsatt høre det når han besøker sin gamle hjemmebane. Men Rosenborg-spilleren mener Stabæk-fansen har feil inntrykk av hvorfor han forlot klubben for over fem år siden.

Det tok ikke mer enn noen sekunder før det kom en beskjed mot Trondsen fra tribunen på Nadderud Stadion søndag kveld:

«Spiller du venstreback eller, Trondsen?», ropte en supporter. Flere Stabæk-fans moret seg med synet av Trondsen som venstreback for Rosenborg, ettersom det er gjengs oppfatning at lillehamringen forlot klubben til fordel for Sarpsborg i 2015 fordi han ikke ville spille i den posisjonen under daværende trener Bob Bradley.

– Jeg tar det egentlig bare med et smil. Jeg viste tommelen opp der og smilte av hele greia. Jeg synes det bare gir meg en ekstra piff når de roper sånt. For min del tenner det meg bare enda mer at jeg skal vise meg. De siste to kampene har jeg ett mål og to målgivende mot Stabæk. Det er et eller annet som gjør at jeg presterer bedre, sier Trondsen til VG.

Søndag kveld leverte han to målgivende pasninger i Rosenborgs 3–0-seier, til Dino Islamovic og Kristoffer Zachariassen, og mye tyder på at han har potensial til å ta over som RBKs permanente løsning der etter Birger Meling, som er på nippet til å signere for franske Nîmes.

Men én ting er Trondsen opptatt av å klargjøre: Han mener han ikke forlot Stabæk fordi han nektet å spille venstreback.

– Det stemmer absolutt ikke. Da hadde jeg ikke spilt back heller. Jeg tviler på at de hadde brukt spillere som nektet å spille, sier Trondsen, som opprinnelig er midtbanespiller, men ble brukt som venstreback av Stabæk i sin siste sesong der (2014).

– Jeg skjønner supporterne som bare har fått høre én side av saken, men jeg var egentlig veldig åpen og ærlig med Stabæk. Jeg sa det var helt greit å spille back i kamper, men ønsket en viss mulighet til å vise meg på midtbanen på trening. De hevdet at jeg ble satset på som midtbane, men jeg trente ikke engang i den posisjonen. Jeg ville bare at de skulle være ærlige. Hadde jeg ikke ønsket å spille venstreback, så hadde jeg ikke spilt. Der var Bob Bradley ganske tøff. Så det er litt feil at folk tror jeg absolutt ikke ville spille der, sier Trondsen og fortsetter:

– Hovedproblemet var at jeg ikke følte at jeg ble satset på. Jeg spilte spiss hele oppkjøringen til 2015-sesongen, og jeg visste at de jaktet en ny spiss. Samtidig var jeg på U21-landslaget der jeg fikk beskjed om at hvis jeg ikke spilte på midtbanen, så var jeg ute av troppen. Det var viktig for meg å få internasjonal erfaring der. I Stabæk fikk jeg aldri noe godt svar da jeg spurte hva de ville med meg, så da Sarpsborg kom på banen, var det mer fristende å ha en viktig rolle der enn å sitte på benken.

Ifølge Trondsen ble det misforståelser av at partene ble enige om ikke å uttale seg om saken etter overgangen til Sarpsborg, men Bradley uttalte senere i et intervju med Budstikka at han mente Trondsen var for kravstor rundt hvilken posisjon han skulle brukes i som 19-åring.

– Han fikk frem sin side av saken, men jeg fikk ikke frem min. Uansett angrer jeg jo ikke på at jeg forlot Stabæk, sier Trondsen, som for to år siden opplevde at Stabæk-fansen snakket stygt om faren hans – og slo tilbake med scoring.

Han har startet som venstreback i fire av seks Rosenborg-kamper denne sesongen – og levert imponerende tre målgivende pasninger og ett mål.

– Jeg spiller der så lenge laget trenger meg, så får man se hvor bra jeg gjør det. Jeg har blitt en potet som kan spille litt overalt. Det trenger ikke være negativt: David Alaba, Joshua Kimmich og Philip Lahm har alle spilt både back og sentral midtbane med suksess i Bayern München. Hvis jeg fortsetter å levere, kan det hende det begynner å komme interesse for meg som venstreback også. Da må jeg så klart se på om jeg skal gjøre det til noe fast, sier Trondsen.

Publisert: 06.07.20 kl. 10:41

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 6 6 0 0 24 – 6 18 18 2 Molde 6 5 1 0 16 – 7 9 16 3 Kristiansund 6 2 4 0 15 – 9 6 10 4 Brann 6 3 1 2 9 – 10 -1 10 5 Strømsgodset 6 2 3 1 9 – 9 0 9 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

