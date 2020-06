SIGNERTE: Det ble skrevet fotballhistorie på Sotra da Renate Blindheim (26) ble ansatt som hovedtrener i 2. divisjonsklubben. Her sammen med fotballeder Ronny Ekren. Foto: Sotra FK

Historiske Blindheim etter første kamp: – Det har vært slitsomt

(Åsane - Sotra 4–2) Tidenes første kvinnelige trener for et herrelag i toppfotballen, Renate Blindheim (26), ledet mandag sin første kamp for andredivisjonslaget Sotra.

For mindre enn 10 minutter siden

Sotra tok ledelsen 2–0 mot OBOS-ligalaget Åsane, men til slutt endte det med 2–4-tap i treningskampen på Myrdal Stadion.

– Det kjennes godt å være i gang. Fokuset har vært å bli kjent med spillerne. Utover det har jeg ikke rukket å påvirke laget i veldig stor grad, sier Blindheim til Bergens Tidende etter kampen.

Mange har fått med seg den historiske ansettelsen av 26-åringen.

– Det er litt spesielt. Jeg kjenner på at jeg har fått nok oppmerksomhet. Det har vært slitsomt men selvfølgelig kjekt, sier Sotra-treneren til BT.

les også Nå utvides VG Live: Full dekning av Toppserien

Aldri før har det vært en kvinnelig hovedtrener i 2. divisjon eller høyere.

– Jeg synes det er en ekstremt spennende mulighet. Jeg var nok litt overrasket, men da jeg fikk muligheten følte jeg at jeg måtte ta den. Jeg tror det blir en veldig kjekk høst, sa Blindheim til TV 2 da hun ble ansatt.

Klubben er svært positive til egen ansettelse.

les også Liverpool-legenden blir trener i norsk 1. divisjon

– Vi er storfornøyd med å få Renate på plass. Hun er en trener som passer både klubb og spillergruppe utrolig godt, sier fotballeder i Sotra, Ronny Ekren, til klubbens hjemmeside.

Også spillerne roser sin nye trener.

– Vi har fått en helt ny driv, og merker en stor positivitet rundt klubben. Hun har tatt over spillergruppen på en veldig god måte, og jeg opplever at vi er veldig mottakelig for hennes ideer, sier Sotra-målvakt Morten Grasmo.

PS! VG Live annonserte tirsdag at de utvider dekningen til å inkludere blant annet alt av Toppserien.

Publisert: 23.06.20 kl. 11:03

Fra andre aviser