Virgil van Dijk & co har skjebnen i egne hender

Nederland møter Nord-Irland to ganger i høst og har dermed skjebnen i egne hender for om de skal gå direkte til EM fra sin gruppe.

Nå nettopp







Her er dagens oddstips

Her er Vikinglotto og andre lotterier

Virgil van Dijk og hans lagkamerater vant 4–2 borte mot Tyskland i forrige landslagsperiode og fikk dermed på nytt heng med Tyskland og Nord-Irland i tetkampen.

Nå er det kamper mot Nord-Irland i Rotterdam torsdag og i Belfast den 16. november.

– Vi er ikke der ennå. Vi bør vinne også de to neste kampene våre, sa van Dijk etter at Estland var slått 4–0 i siste kvalik-kamp.

les også Denne mannen var raskest av alle i Champions League

Per nå ligger Nederland på ni poeng etter fire kamper, mens Tyskland og Nord-Irland begge har 12 poeng på fem kamper.

I denne EM-perioden skal Nederland først møte Nord-Irland hjemme og så Hviterussland borte.

Nederland klarte ikke å kvalifisere seg hverken for EM i 2016 eller VM i 2018 - til tross for at de tok bronse i 2014-VM.

Onsdag er det Vikinglotto: 30 mill.!

For Nord-Irland er det et ubehagelig faktum at de har bortekamp mot Tyskland i den aller siste kampen i kvalifiseringen. Nederland på sin side avslutter med en tilsynelatende lett hjemmekamp mot Estland.

les også Valakari om Teemu Pukki: – Han jobber så hardt for laget

Tyskland skal bare ha én kvalik-kamp i denne landslagsperioden, og den går mot Estland borte. Det er bra for Joachim Löw, for den tyske sjefen sliter med veldig mange skader i troppen sin. De to siste er Jonas Hector og Toni Kroos. Fra før mangler Leroy Sané (Manchester City), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Leon Goretzka (FC Bayern München), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Julian Draxler (Paris Saint-Germain) og Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain).

les også Nederland med knallsterk borteseier mot Tyskland

VG-tips: Handikap 0–1

* Nord-Irland har hatt en sterk EM-kvalifisering, men det er viktig å huske på at de til nå har hatt bare én kamp mot de to fremste rivalene om EM-billettene: Tyskland og Nederland.

* Den ene de har spilt, endte med 0-2-tap hjemme mot Tyskland. Det betyr at resten av kvalifiseringen blir tøff.

* Nederland på sin side imponerte med seier 4-2 borte over Tyskland i forrige landslagsperiode. I den andre kampen vant Ronald Koemans menn 4-0 over Estland, så det er tydelig at de har fått orden på scoringsteften.

Du kan spille fram til kl. 20.40. Kampen ser du på TV 2 Sport1.

Publisert: 07.10.19 kl. 13:46

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.







Mer om