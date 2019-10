I EN VANSKELIG SITUASJON: Filip Møller Delaveris har vært en åpenbaring for Odd den siste tiden, men nå er fremtiden uviss. Foto: Trond Reidar Teigen/NTB scanpix

Agent hevder Odd advarte Delaveris (18) – skulle fremstilles som grådig

Ifølge agent Morten Wivestad ble stjerneskuddet Filip Møller Delaveris (18) forsøkt presset av Odd til å skrive under på en ny kontrakt. Klubbledelsen benekter påstandene.

– Når man advarer spilleren dagen før med at «hvis du ikke skriver under avtalen, så går vi til mediene og fremstiller deg som grådig». Da er det en maktbalanse mellom en ung spiller og en klubb som jeg ikke føler hører hjemme noe sted. Det er ikke verdig en eliteserieklubb, sier Wivestad til VG.

Delaveris og hans familie er kjent med beskrivelsene agenten kommer med i denne saken – og stiller seg bak dem. De ønsker ikke selv å kommentere situasjonen.

Wivestad har tidligere ikke uttalt seg noe sted om forhandlingene. Nå hevder han at Odd-ledelsen bevisst har brukt mediene til å stemple 18 år gamle Delaveris som grisk i et forsøk på å forlenge avtalen som går ut neste sommer.

– Filip ble advart etter å ha blitt kalt inn på et kontor med Odd-ledelsen etter treningen på mandag. Dagen etter var Telemarksavisa ute med en sak om at det var «fullstendig kaos», og i etterkant har flere andre medier fulgt opp. Da hadde Odd gjort det de hadde presset Filip med dagen før, sier Wivestad.

AGENTDUO: Morten Wivestad (til venstre) og Mike Kjølø (til høyre) representerer Filip Delaveris. De jobber også for blant andre Alexander Sørloth, som på dette bildet fra London nettopp har skrevet under for Premier League-klubben Crystal Palace. Foto: Åsa Westerlund/VG

Tilbakevises av Fagermo

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo bekrefter å ha pratet med Delaveris på mandag, men han nekter for å ha presset unggutten.

– Det er direkte feil. Jobben min som trener i Odd, og det er jeg for så vidt pålagt av ledelsen, det er å prate med spillerne mine. Så jeg pratet med Filip etter treningen på mandag, uten at det var et innkalt møte. Så tok jeg en telefon til Filip på kvelden, hvor jeg forsøkte å forklare ham konsekvensene av kontrakten Wivestad kom med. Jeg forsøkte å forklare Filip at dette var ikke Odd i nærheten av å kunne være med på. Jeg sa at det var dumt av ham å ikke bli i Odd. Jeg presiserte at jeg er subjektiv – men at vi satser på unge spillere og at han vil få spilletid i 4–3–3 – i en posisjon han er god i, sier Fagermo til VG.

– Det andre er at Filip er tydelig på at han står inne for det kravet agenten hans har kommet med. Da forsøker jeg bare å forberede ham på at det kommer til å bli et mediestyr rundt dette nå, fordi han er så hot etter å ha scoret fem mål på tre kamper på en uke. Når klubben får spørsmål om hvorfor det er brudd i kontraktsforhandlingene, er det helt umulig at det ikke vil komme frem at det er ekstremt store avstander. Det pratet jeg med Filip om. Jeg ville at han skulle være klar over det han gjorde og at han skulle være klar over konsekvensene, sier Fagermo.

– Jeg som trener vil veldig gjerne beholde Filip, men hvis jeg hadde begynt å true spillere, da ville det bare slått tilbake på meg selv. Så dette faller på sin egen urimelighet, legger Odd-treneren til.

ODD-TALENT: Delaveris har vært glitrende for skienslaget den siste tiden. Foto: Fredrik Hagen/Scanpix

– Blir komisk

Sammen med tidligere Stabæk-kaptein Mike Kjølø har Wivestad bygget opp et av de mektigste agentfirmaene i Norge de siste årene. Klientlisten inkluderer landslagsspillere som Sander Berge, Alexander Sørloth og Haitam Aleesami – blant mange andre.

Etter å ha vært en samtalepartner for Delaveris og hans foreldre også under den forrige kontraktsinngåelsen, ble rollen som agent formalisert i forbindelsene med talentets nåværende forhandlinger med Odd.

Ifølge skiensklubben har det bidratt til å gjøre situasjonen vanskelig, men Wivestad bruker tall når han vil motbevise at hverken han eller Delaveris er grådig.

– Denne situasjonen viser at det har vært nødvendig for Filip å få en uavhengig rådgiver. At Odd setter i gang en situasjon som dette for 7500 kroner i måneden, som er forskjellen på krav og motkrav i dag, blir bare komisk, sier Wivestad.

HAR VÆRT ET FRUKTBART FORHOLD: Odd-trener Dag-Eilev Fagermo har gitt Delaveris spilletid. Det har foreløpig resultert i seks scoringer denne sesongen. Foto: Trond Reidar Teigen/NTB scanpix

Dette ønsker Delaveris

I mediene har det blitt skrevet at 18-åringen krever opp mot 800.000 kroner i året for å forlenge avtalen med Odd.

– Det er totalt skivebom. Jeg registrerer også at Odd ikke har gjort noen ting for å rette opp de feilaktige opplysningene som har versert i mediene, sier Wivestad.

Han forteller at Delaveris sin nåværende kontrakt gir ham under 350.000 kroner i året og at Odd i utgangspunktet tilbydde en lønnsøkning på 2000 kroner i måneden for å forlenge den med 3,5 år.

– Skal vi lage kaos i mediene fordi at vi syns det en altfor lav lønnsøkning? Vi ønsker i utgangspunktet å holde slike ting internt, sier Wivestad.

– Men hva krever dere egentlig i lønn for Delaveris og i agenthonorar?

– Nå står vi 7500 kroner unna hverandre i månedslønn. Hvis Filip får det vi ber om, vil han tjene i overkant av 500.000 kroner i året, med 10 prosents økning i 2021. Hvis han ikke er solgt da, sier Wivestad – og hevder de har presisert overfor Odd-ledelsen på e-post at de som agenter ikke ønsker noe honorar i forbindelse med avtalen.

Kommer med oppfordring

På spørsmål om avstanden mellom partene er så «ekstremt store» som Fagermo mener de er, når Wivestad på sin side hevder at det er 7500 kroner i måneden som skiller dem, kommer Odd-treneren med en oppfordring.

– Kan ikke Morten Wivestad legge frem det kontraktsforslaget han har sendt til Odd? Så kan folk se på elementene selv.

Wivestad har deretter vist VG en e-post som ifølge ham er det siste kontraktsforslaget som han sendte til Odds sportssjef tirsdag, dagen etter saken tok av i norsk presse. VG har ikke oversikt over alle detaljer i tidligere korrespondanse mellom partene, men den nevnte e-posten viser tilsynelatende at agenten har bedt om en grunnlønn på 540.000 kroner i året for Delaveris, med en økning på rundt 10 prosent i 2021. I tillegg omtales ulike bonuser.

Fagermo henviser til sportssjef Tore Andersen for ytterligere kommentarer om kontraktsforhandlingene. Odd-lederen svarer slik på e-posten:

– Det han har sendt over til deg, er en del av helheten – hvis jeg forstår det riktig. Det er helheten vi dessverre ikke kan akseptere. Det handler om grunnlønn, kampbonuser og det vi kaller for en stige. Jeg bruker ikke ordet grådighet, men det går langt utover det vi i Odd har som lønnspolitikk for unge spillere og den totale rammen vi har som en del av vår spillerutvikling, sier Andersen.

– Wivestad kommer med en bemerkning om at Odd ikke skal ha gjort noe for å korrigere opplysningene om et lønnskrav på opp mot 800.000 kroner som har blitt omtalt i mediene. Har du en kommentar til det?

– Det vil jeg ikke kommentere. Jeg har lest den summen, jeg også. Hvor avisene som har skrevet det har det fra, vet ikke jeg. Derfor blir det feil for meg å gå ut og kommentere dette i mediene, sier Andersen.

– Uheldig

Delaveris har vært en åpenbaring både i Eliteserien og cupen for Odd den siste tiden. Den eksplosive kantspilleren står totalt med seks scoringer på seks kamper fra start, pluss to målgivende pasninger.

På spørsmål fra VG opplyser Wivestad at det har ført til interesse fra andre klubber, men Delaveris og hans rådgivere ønsker å forlenge avtalen med Odd. Derfor synes de situasjonen er trist.

– Er det noe vits å skape dette her på grunn av 7500 kroner? spør Wivestad retorisk, før han fortsetter:

– At det kommer ut feilaktige opplysninger, er uheldig for spilleren. Vår prioritet har vært å signere en avtale med Odd, men det er klart at både norske og utenlandske klubber følger denne prosessen her. Senest denne uken kontaktet en stor utenlandsk klubb meg og sa at de ville komme for å se Filip mot Vålerenga til helgen og for U20-landslaget i Spania neste uke, sier Wivestad.

Kan gå gratis om kort tid

Hvis partene ikke blir enige om en ny kontrakt, står Delaveris fritt til å forhandle med andre klubber på nyåret.

– Jeg ekstremt imponert over hvor mentalt sterk Filip har vært i denne prosessen, med gode prestasjoner over tid. Nå skal han ha fokus på fotballen, så hverken han eller vi har tenkt å gi noen flere uttalelser om denne saken her, sier Wivestad.

Odds sportssjef forteller på sin side at klubben har flere hensyn å ta.

– For oss er det viktig å ha rammer som gjør at vi kan utvikle Odd-spillere. Hvis du, som spiller, mener at de rammene er for dårlige, er det helt greit. Da ønsker man noe annet, og det er helt i orden. Vi ønsket inderlig å ha Filip Delaveris med videre, men gjennom Morten Wivestad har vi blitt enige om at vi ikke kommer til enighet. Det må vi akseptere, sier Andersen.

