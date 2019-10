Seieren glapp for Solskjær etter VAR-drama mot Liverpool: – Stopp galskapen

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Liverpool 1–1) Ole Gunnar Solskjær (46) så lenge ut til å lede Manchester United til en uventet seier over erkerivalen, men fem minutter før slutt slo Liverpool tilbake.

Marcus Rashford sendte Solskjærs menn i ledelsen ti minutter før pause, og Manchester United forsvarte seg godt i store deler av andre omgang, men fem minutter før slutt gikk det galt.

Innbytter Adam Lallana fikk stå alene på bakerste stolpe og score etter et innlegg fra Andrew Robertson, og dermed er Jürgen Klopps menn fortsatt ubeseiret i Premier League denne sesongen, etter en kamp der VAR (videoassistert dømming) nok en gang stjal mye av oppmerksomheten.

I forkant av Rashfords 1–0-mål mente en rasende Klopp at Divock Origi burde fått frispark etter å ha blitt taklet av Victor Lindelöf, men VAR godkjente scoringen. Deretter brøt VAR inn og annullerte Sadio Manés utligning for hands bare åtte minutter senere.

Reaksjonene haglet på Twitter, der tidligere Manchester United-keeper Peter Schmeichel var blant de som lot seg irritere.

– VAR!!!!! Det ødelegger sporten vår. Stopp galskapen nå, skrev klubblegenden.

Taktisk trekk

Med 15 poeng opp til Liverpool og ett ned til nedrykksstreken ble Manchester United dømt nord og ned før rivaloppgjøret på Old Trafford, men kampen skulle ta en helt annen retning enn det som ble forespeilet av TV-eksperter, aviser og fans.

Allerede før kampstart fikk Solskjær seg en opptur: David de Gea var friskmeldt og kunne starte i mål for for vertene, mens Mohamed Salah ikke var frisk nok til å være i troppen til gjestene. Oppturen fortsatte etter at dommeren blåste i gang kampen.

Solskjær trakk en 3–5–2-formasjon opp av hatten, etter å ha spilt med en firer bak i alle kampene så langt denne sesongen, og det taktiske trekket fungerte som det skulle: Liverpool skapte mindre enn de vanligvis gjør, mens en nykomponert spissduo bestående av Marcus Rashford og Daniel James fikk flere muligheter til å bruke farten sin inn bak Liverpool-forsvaret.

Det var akkurat slik kampens første scoring skulle komme: Victor Lindelöf taklet Divock Origi bakfra, belgieren gikk rett i bakken, men dommeren vinket spillet videre, James satte full fart langs høyresiden og slo et perfekt innlegg langs bakken til Rashford, som styrte ballen i nettet og skapte et øredøvende jubelbrøl på stadion.

En fullstendig rasende Jürgen Klopp skrek til fjerdedommeren at målet burde annulleres fordi Origi hadde gått i bakken, men VAR sjekket situasjonen og konkluderte med at målet ble stående.

Klopp fortsatte sin tirade mot fjerdedommeren i flere minutter før han til slutt ga seg, men snart skulle han nok en gang tenne på alle pluggene etter et nytt VAR-drama.

Sadio Mané holdt Victor Lindelöf unna og trillet ballen forbi De Gea i United-målet, og Liverpool feiret et øyeblikk utligningen, men nok en gang skulle videodommerne gi Solskjærs menn en hjelpende hånd. Videobildene viste nemlig at ballen traff armen til Mané da han tok den imot før scoringen, og målet ble annullert, til enorm frustrasjon for en stadig sintere Klopp på sidelinjen.

På tribunen var det lite sinne å spore: De skadde United-spillerne Luke Shaw og Axel Tuanzebe lente seg over kanten til pressetribunen for å se reprisene av Mané-målet på TV-skjermene, og jublet da de så at ballen hadde truffet senegaleserens arm.

Etter pause tok Liverpool over føringen i kampen, og Manchester United ble liggende lavere og lavere, men dette var ikke dagen for Liverpool, som slet med å skape de helt store sjansene til tross for at de dominerte banespillet i andre omgang.

Men en lenge frustrert Klopp kunne til slutt juble for scoring, og denne gangen ble den stående: Innbytter Lallana lusket på bakerste stolpe og plasserte inn 1–1-målet etter innlegg fra Robertson.

Dermed er Liverpool fortsatt ubeseiret etter ni Premier League-runder, mens Manchester United blir liggende på nedre halvdel av tabellen, fortsatt med kun to poeng til nedrykksstreken.

