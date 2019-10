LSK Kvinner mester for 6. gang på rad – venter med gullfesten

JESSHEIM (VG) (Kolbotn-LSK Kvinner 2–2) For sjette sesong på rad er LSK Kvinner seriemester i Toppserien.

Dermed tangerer også romerikingene rekorden til Trondheims-Ørn med totalt syv seriemesterskap.

– Det er like artig å vinne. Det er deilig å ha avgjort det nå, og vi kan være ekstremt stolt over den høsten vi har hatt, sier Ingrid Moe Wold til NRK etter kampen.

– Vi har hatt skadeproblemer, spillere som har forsvunnet, vi ryker i kvaliken til Champions League... Siden det har vi egentlig ikke sett oss tilbake, sier LSKs trener Hege Riise, som er veldig fornøyd med høstsesongen.

Etter at Emilie Nautnes misbrukte et par sjanser i starten, var det Synne Skinnes Hansen som sendte LSK i føringen med et godt plassert skudd med høyrefoten fra vel 16 meter i det 24. minutt av 1. omgang.

Kolbotn-spiss Isabell Herlovsen fikk en stor sjanse til å ødelegge gullfesten allerede etter vel tre minutter. Da kom hun alene med keeper Cecilie Fiskerstrand, men skuddet gikk like utenfor stolpen til landslagskollegaen.

FIKSET GULLET: Synne Skinnes Hansen blir gratulert etter å ha sendt LSK opp i ledelsen. Foto: Jostein Magnussen

Spiller om «The Double»

Etter at LSK styrte det meste i de første 45, kom Kolbotn mer med i 2. omgang før Isabell Bachor satte keeper Hilde Gunn Olsen på en real test med et langskudd i 54. minutt.

Utligningen kom i 66. minutt. Da ble Eline Hegg spilt fri, og fra skrått hold satte hun ballen bak Fiskerstrand i det lengste hjørnet.

Så sendte Isabell Herlovsen Kolbotn i ledelsen og gullchampagnen på kjøling. Landslagsspissen, som har scoret over 116 mål på sine 123 kamper for Lillestrøm, dukket opp som den målsniken hun er i det 74. minutt.

– De har vært suverene i mange år, det er fullt fortjent og bare å gratulere dem, sier Herlovsen til NRK etter kampen.

Mens forsvaret til LSK sov, var «Isa» på vei mot mål. Det fikk Tonje Pedersen med seg og serverte Herlovsen med en perfekt stikker.

Alene med Cecilie Fiskerstrand satte Herlovsen ballen mellom beina på landslagskeeperen og i mål.

I 86. minutt klinte høyreback Emilie Woldvik til på et langskudd som Kolbotn-keeperen ikke nådde bort til. Hennes første seriemål for LSK sikret gullet.

Med to kamper igjen å spille trengte LSK bare ett poeng for å sikre gullet foran Vålerenga. Fortsatt har «birdsa» mye å spille om. Lørdag spiller de semifinale i cupen mot Trondheims-Ørn og har en mulighet til å ta «The Double» for femte gang.

Gullfesten venter LSK-kvinnene 14 dager med, til etter hjemmekampen mot bunnlaget Fart 2. november.

