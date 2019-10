MÅLKONGE: Harry Kane, her for Tottenham i forrige serierunde mot Southampton. Foto: Yui Mok / PA Wire

The Times: Økt frykt for at Harry Kane forsvinner

Tottenham frykter at en desillusjonert Harry Kane (26) kan komme på den stadig lengre listen over toppspillere som ønsker å forlate klubben.

Nå nettopp







Det er The Times som hevder dette.

Her er dagens oddstips!

Fra før har danske Christian Eriksen tydelig signalisert at han vil bort, og ifølge The Sun ønsker også Jan Vertonghen og Toby Alderweireld å forlate klubben med den splitter nye arenaen.

– Spissen har ambisjoner om å vinne trofeer. Klubben frykter at han vil miste tålmodigheten, skriver The Times om Harry Kane.

Kanes frustrasjon skyldes en svak start på Premier League-sesongen og et ydmykende 2–7-nederlag mot Bayern München i Champions League.

les også Solskjær til nytt angrep på dømmingen: – Jeg er lei

Dimitar Berbatov skriver i sin blogg på Betfair at Harry Kane gjorde en utmerket kamp mot Bayern.

– Han er den komplette spiss, og han kan gå inn i hvilket som helst lag, fastslår den tidligere Premier League-stjernen.

– Han er stor nok og vet at hva han trenger å vinne trofeer i karrieren sin, og han stiller sikkert seg selv spørsmål. Det er opp til ham. Det er vil alltid være rykter om en spiller som Kane, mener Berbatov.

Det ville være et enormt nederlag for Tottenham om Harry Kane skulle forsvinne. Han er fra området, og supporterne synger «He’s one of our own».

Lørdag er det Lotto! Husk å levere kupongen din gjennom Tipster før kl. 18.00 på lørdag!

– Jeg ville elske å se ham vinne noe med Spurs, for han er Spurs, skriver Berbatov.

– For meg var det noe stort å vinne et trofé med Spurs, det ga meg smaken på å vinne og jeg ville ha mer og mer for hvert år, til slutt valgte jeg derfor å gå til en av de store klubbene, Manchester United.

Samtidig er det mange som spør om Mauricio Pochettinos fremtid etter tapet mot Bayern München.

les også Thorstvedt om Pochettino: – Tror han angrer på at han ikke stakk mens han hadde sjansen

Tottenham-eksperten Alisdair Gold hos nettsiden football.london er klar på at Pochettino har mye bonus i banken hos Tottenham-styret. Gold tror heller ikke at manageren på noen måte har «mistet garderoben».

– Etter fire top 4-plasseringer på rad og en historisk Champions League-finale for bare fire måneder siden har han mye bonus i banken i klubben. Han ble nylig stemt fram som en av verdens tre beste managere av FIFA.

– Det er også innflytelsesrike spillere som vil støtte Pochettino, som Harry Kane og Hugo Lloris.

Gold legger til at argentineren har omtrent 95 mill. kroner i årslønn - og at det gjenstår tre og et halvt år av den kontrakten. Det ville altså bli veldig dyrt om Tottenham - med helt ny stadion - skulle kvitte seg med Pochettino nå. Tottenham-eksperten mener at det er bedre å bruke disse pengene til å foreta en skikkelig opprydning i stallen i januar.

VGs tips: Uavgjort

Brighton vant i ligaåpningen borte mot Watford - men siden har laget spilt seks strake ligakamper uten å vinne (0–3–3). Og det kommer man ikke langt med på Premier League-tabellen.

Tottenham betalte prisen for å forsøke og hente inn 2–4 - og røk på et 2–7-hjemmetap for Bayern München på tirsdag. Det hadde vært så typisk om Nord-London-klubben makter å slå tilbake med en triumf her!

Men Spurs har virket slitne en god stund nå. En Tottenham-borteseier i ligaen har ikke skjedd siden 20. januar - og hvor skal overskuddet som gir en bortetriumf her komme fra?

Uavgjort vårt forslag, 3,45 er oddsen, spillestopp er kl. 13.25 og TV2 Sport Premium viser matchen.

Publisert: 05.10.19 kl. 10:07

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.







Premier League S V U T M P 1 Liverpool 7 7 0 0 18 – 5 13 21 2 Manchester City 7 5 1 1 27 – 7 20 16 3 Leicester City 7 4 2 1 13 – 5 8 14 4 Arsenal 7 3 3 1 12 – 11 1 12 5 West Ham United 7 3 3 1 10 – 9 1 12 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om