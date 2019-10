IKKE FORNØYD: Ole Gunnar Solskjær virket lite imponert over det han så av laget sitt mot AZ Alkmaar. Her på benken med assistent Mike Phelan. Foto: TF-Images / Getty Images Europe

Solskjærs trøblete sesong fortsetter – målløst mot AZ

HAAG (VG) (AZ Alkmaar – Manchester United 0–0) Ole Gunnar Solskjær (46) har fortsatt ikke funnet løsningen på Manchester Uniteds store problemer i angrepsspillet.

Det viste seg nok en gang da laget hans kun klarte 0–0 borte mot Fredrik Midtsjøs AZ Alkmaar i andre runde av Europa League-gruppespillet.

Nå står laget med syv scorede mål på sine ni siste kamper – et snitt på drøye 0,75 mål per kamp.

De faller også til andreplass i gruppen sin etter at Partizan Beograd tok en sterk 2–1-seier borte mot Astana.

Eksperiment feilet

Solskjær eksperimenterte fra start ved å bruke kantspilleren Daniel James som spydspiss, mens 18 år gamle Mason Greenwood, som har scoret i sine to siste kamper fra start, ble plassert på høyrekanten. Laget hans har ikke scoret mer enn ett mål i en kamp siden serieåpningen mot Chelsea, så noe måtte Solskjær prøve på, men det ble raskt tydelig at forsøket ikke var særlig fruktbart.

For det var AZ som dominerte den første omgangen på en sliten kunstgressbane som Solskjær hadde uttrykt sterk misnøye med i forkant av oppgjøret. Med en imponerende Midtsjø som midtbanemotor spilte vertene til tider flott angrepsfotball, og deres syv cornere før pause mot Uniteds null sa det meste om hvordan kampbildet hadde vært.

Den eneste sjansen for Solskjærs menn i første omgang kom like etter at Greenwood hadde blitt flyttet tilbake som spiss: James kom seg rundt på høyrekanten og slo inn langs bakken til unggutten, som kunne avslutte upresset noen meter fra mål, men avslutningen ble blokkert av den nederlandske forsvarsveteranen Ron Vlaar.

– Det var 45 minutter av livet mitt jeg aldri får tilbake, skrev The Times-journalist Paul Hirst på Twitter i pausen.

– Dette er det verste United-laget jeg har sett i hele mitt liv, mener ESPN-redaktør Alex Shaw.

– Skulle hatt straffespark

AZ tok ikke foten av gasspedalen etter pause, og høyrebacken Yukinari Sugawara fikk stadig store rom å boltre seg i på kanten, der han slo flere farlige innlegg som skapte trøbbel for United.

Gjestene fortsatte derimot i samme spor som før hvilen, og etter at laget hans ikke skapte en eneste sjanse det første kvarteret i andre omgang, valgte Solskjær å sette inn Marcus Rashford for James. Heller ikke det ga noen umiddelbar effekt.

I stedet fortsatte AZ å presse: 19 år gamle Owen Wijndal tvang frem en akrobatisk David de Gea-redning med 20 minutter igjen å spille, før Oussama Idrissi fyrte av et skudd som strøk stolpen.

Solskjærs andre trekk for kvelden var å sette inn Jesse Lingard for Greenwood kvarteret før slutt, og kort tid senere kom situasjonen som trolig vil bli husket best fra en ellers lite hendelsesrik kveld: Rashford dro en flott finte i AZ-feltet og så ut til å bli felt av Stijn Wuytens, men dommeren vinket spillet videre.

– Der skulle United hatt straffespark. Det er merkelig dømming, kommenterte Nils Johan Semb på TV 2, mens Solskjær smilte oppgitt langs sidelinjen og snakket med fjerdedommeren.

