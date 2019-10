UNITED-AKTUELL: Juventus-spissen Mario Mandzukic skal være blant spillerne som topper Ole Gunnar Solskjærs ønskeliste i januar. Foto: PA

United-kjenner med kraftig advarsel: – Da burde hele ledelsen si opp

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) kobles til Juventus-spiss Mario Mandzukic (33) før overgangsvinduet i januar, men det er ikke alle som er like begeistret for den mulige signeringen.

Det er en dårlig skjult hemmelighet i miljøet rundt Manchester United at den kroatiske angrepsveteranen var svært nær en overgang i sommer, men det materialiserte seg til slutt ikke.

Solskjær har flere ganger innrømmet at han helst skulle sikret seg minst én offensiv spiller til, og etter kun fem mål på de siste syv Premier League-kampene har ikke spekulasjonene om en spiss-signering i januar avtatt.

Navnet som dukker opp oftest, senest i Daily Mails papiravis torsdag, er Mandzukic, den hardtarbeidende kroaten som blant annet er kjent som den eneste spilleren til å score både mål og selvmål i en VM-finale.

– Vi har penger tilgjengelig til å forsterke oss i januar, sier Solskjær i et ferskt intervju med Sky Sports-ekspert og tidligere lagkamerat Gary Neville.

– Januar er et vanskelig vindu. Men hvis de riktige spillerne er tilgjengelige til den riktige prisen, er jeg sikker på at vi kommer til å bruke penger. Det kan hende det kommer inn noen erfarne spillere som kan hjelpe de yngre spillerne. Det kan være verdt pengene, sier Solskjær, som fikk dårlige nyheter under landslagspausen:

Det er en beskrivelse som passer Mandzukic godt. Han er 33 år, har erfaringer fra toppklubber som Bayern München, Atlético Madrid og Juventus, har vunnet Champions League i tillegg til både tysk og italiensk ligagull. Flere av United-kjennerne VG har snakket med, trekker ham frem som en både smart og sannsynlig forsterkning.

Likevel møter ideen om å signere ham sterk motstand blant noen av de som følger Manchester United tettest.

– Hvis de går for Mandzukic, da burde hele ledelsen si opp. Han var tilgjengelig i sommer, men har siden den gang blitt utelatt fra Juventus-troppen i Champions League, og ikke spilt et eneste minutt, sier Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst til VG og fortsetter:

– Han er i tillegg 33 år, ubevegelig, har aldri spilt i England og scorer ikke nok mål. Han er det motsatte av hva de trenger.

Den nådeløse dommen rimer med det tidligere United-spiller Paul Ince sier til Daily Mirror:

– Jeg tror ikke Mandzukic er svaret. De burde se på unge spisser, ikke Zlatan eller Mandzukic.

Klubbens tidligere storscorer Dimitar Berbatov har derimot anbefalt å hente Mandzukic. Han mener kroaten har kvaliteter United sårt trenger, og at han kan tilpasse seg engelsk fotball umiddelbart.

Den andre spissen som kobles til Solskjærs lag, er franske Moussa Dembélé, 23-åringen som allerede har scoret seks seriemål for Lyon denne sesongen. Han vil imidlertid være langt dyrere enn den ti år eldre Mandzukic; det snakkes om en eventuell overgangssum på langt over en halv milliard kroner.

– Vi ser etter én eller to signeringer. Vi har én eller to spillere for lite, innrømmer Solskjær, som kanskje kan glede seg over å ha spissen Anthony Martial tilbake på banen når Liverpool er motstander på Old Trafford på søndag.

