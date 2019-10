Klart for historisk nedrykksdrama – slik tipper ekspertene

Fem lag er i stor fare for å rykke ned i den jevneste nedrykkstriden mens det har vært 16 lag i eliteserien.

Etter uavgjortkampen til Mjøndalen mot Bodø/Glimt ligger de fem lagene Tromsø, Sarpsborg 08, Ranheim, Strømsgodset og Mjøndalen nå i en historisk samling. Med fem serierunder igjen er det bare to poeng som skiller dem.

Så tett har det aldri vært i den perioden Eliteserien har bestått av 16 lag (siden 2009).

Vålerenga, Stabæk og Lillestrøm ligger noen få poeng foran, og i ettermiddag er det klart for storkamp mellom rivalene Lillestrøm og Vålerenga, på Åråsen.

– Det er kun tøffe kamper nå. Det er så tett og forskjellene er så små. Fra oss til Lillestrøm er det stort sett ingen forskjell, sier Strømsgodset-trener Henrik Pedersen til VG.

NØKKELFIGUR: Mjøndalen-keeper Julian Faye Lund holdt nullen mot Bodø/Glimt mandag kveld. Foto: Mats Torbergsen

Han nekter å tro at laget hans rykker ned ved slutten av sesongen, selv om de nå ligger under streken.

– Jeg er overbevist om at vi klarer dette, sier Pedersen

Strømsgodset har kun rivalen Mjøndalen under seg på tabellen nå.

Bunnen av tabellen Nedre halvdel av tabellen fem runder før slutt: 9. Vålerenga 29 poeng 10. Stabæk 29 poeng 11. Lillestrøm 28 poeng 12. Tromsø 25 poeng 13. Sarpsborg 24 poeng 14. Ranheim 24 poeng 15. Strømsgodset 24 poeng 16. Mjøndalen 23 poeng

Med ett poeng i kampen mot Bodø/Glimt er Mjøndalen nå for fullt med i bunnstriden, selv om de ligger nederst på tabellen.

– Det er moro at det er så mange lag som er involvert, det er dette som er gøy, sier Mjøndalen-keeper Julian Faye Lund til VG etter uavgjortkampen mot Bodø/Glimt mandag kveld- og lurer litt på hvordan tabellen ser ut.

SAMLING: Mjøndalen-spillerne feirer et poeng mot Bodø/Glimt på Aspmyra mandag kveld. Foto: Mats Torbergsen

Nå er Mjøndalen bare ett poeng bak Strømsgodset, Ranheim og Sarpsborg 08. Og Tromsø er bare ytterligere ett poeng foran. Og helt opp til Vålerenga på niendeplass er det nå bare seks poeng for Eliteseriens jumbolag.

– Vi har Vålerenga i siste kampen. Det er ikke umulig at den kan bli avgjørende for begge lag. Vi har igjen de lagene som ligger rundt oss, på hjemmebane. Det er vår fordel. Det blir en spennende høst, og det at vi holder nullen i denne kampen, det betyr mye. Det har ikke skjedd så veldig ofte denne sesongen, sier Faye Lund til VG.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen mente etter uavgjortkampen i Bodø at det var et poeng til Mjøndalen og null poeng til fotballen, og pekte på den defensive innstillingen til kampen fra deres side.

Men sammen med Tromsø og Vålerenga er de laget som har svakest form de siste fem kampen. Samtidig er bunnrivalene Strømsgodset og Sarpsborg 08 blant de fem beste lagene i samme tidsrom.

Bunnstriden i norsk fotball Poengdifferansen på de fem nederste lagene i Eliteserien med fem kamper igjen. 2019: 2 poeng 2018: 11 poeng 2016: 17 poeng 2015: 15 poeng 2014: 10 poeng 2013: 6 poeng 2012: 15 poeng 2011: 14 poeng 2010: 27 poeng 2009: 14 poeng 16-lagsserien ble første gang innført i 2009

Strømsgodset misbrukte på sin side en rekke enorme sjanser mot Lillestrøm søndag, og mistet deretter ledelsen og to viktige poeng. Og nå gjenstår et tøft kampprogram der laget fra Drammen blant annet skal møte Molde, Rosenborg og Brann.

Lars-Jørgen Salvesen var etter kampen klar på hva som kreves i de fem siste kampene for at Strømsgodset er trygg på å unngå nedrykk.

– Vi trenger tre seirer eller to seirer og to uavgjort, sier Salvesen.

Gjenstående kamper Tromsø: Tromsø-Ranheim Sarpsborg 08-Tromsø Tromsø-Vålerenga Odd-Tromsø Tromsø-Stabæk Ranheim: Tromsø-Ranheim Ranheim-Stabæk Mjøndalen-Ranheim Ranheim-Lillestrøm Rosenborg-Ranheim Sarpsborg 08 Mjøndalen-Sarpsborg 08 Sarpsborg 08-Tromsø Kristiansund-Sarpsborg 08 Sarpsborg 08-Haugesund Lillestrøm-Sarpsborg 08 Strømsgodset: Haugesund-Strømsgodset Strømsgodset-Rosenborg Molde-Strømsgodset Strømsgodset-Brann Kristiansund-Strømsgodset Mjøndalen: Mjøndalen-Sarpsborg 08 Odd-Mjøndalen Mjøndalen-Ranheim Stabæk-Mjøndalen Mjøndalen-Vålerenga

Slik tipper ekspertene

1. Hvilke lag rykker direkte ned fra Eliteserien?

2. Hvilket lag havner i kvalik?

Kenneth Fredheim, kommentator Eurosport/Discovery:

1. Jeg tror det blir en dyster høst for Buskerud-fotballen, og at Mjøndalen og Strømsgodset rykker direkte ned. For Strømsgodset var sist helgs møte med Lillestrøm en nøkkelkamp. Med tre poeng der ville de hatt gode muligheter til å redde plassen. Det gjenstående kampprogrammet, med knallhard motstand i alle kamper, gjør at jeg har vanskelig for å se at de får mer enn 28 poeng. Mjøndalen har to avgjørende kamper igjen på hjemmebane, Sarpsborg kommende helg og Ranheim i runde 28. Vinner de disse klarer de seg, men jeg tviler. Tror det blir tøft å få mer enn 28 poeng, også for MIF.

2. Ranheim har sett fortapte ut i høst, men seieren mot Odd tror jeg ga selvtillit og tro på at de kan klare dette. Overkommelig motstand de neste fire kampene, og tror de tar nok poeng til hårfint å klare kvalifiseringsplassen. Dermed blir siste runde, på Lerkendal, en ren bonus.

Kjetil Rekdal, ekspert Eurosport/Discovery:

1. Godset og Mjøndalen rykker ned. Rekdal spår en blytung høst for fotballen i Buskerud: Eurosports ekspert tror både Strømsgodset og Mjøndalen rykker ned. - På grunn av form og kampprogram, begrunner Rekdal til VG.

2. Ranheim på kvalikplass og, Rekdal tror dermed bunnen av tabellen kommer til å være den samme ved serieslutt som i dag.

Erik Huseklepp, ekspert TV 2

1. Mjøndalen ligger sist og har det dårligste utgangspunktet. Har vært inne i en tyngre periode i det siste og kommer seg nok ikke ut av den tidsnok. Ranheim vant sterkt sist, men var i veldig dårlig form før den seieren. Tenker det blir tøft for dem.

2. Tromsø. De har en ambisiøs spillestil hvor de tar mye risiko i frispillingen sin på egen halvdel. Usikker på om de klarer å tenke et større bilde og være mer kyniske. Slik at de får nok poeng til å unngå kvalik og nedrykk.

Joachim Jonsson, ekspert Eurosport/Discovery:

1. Ranheim - og enten Mjøndalen eller Strømsgodset. - Det er ikke nok kvalitet i Ranheim-laget, mener Jonsson, tror likevel trønderne ender på jumboplassen

2. Trøbbel for Buskerud-lagene, Mjøndalen og Strømsgodset. Jonsson begrunner det med at begge har et tøft program i de seks siste kampene. - Det er nesten umulig å spå om det blir Strømsgodset eller Mjøndalen som følger Ranheim direkte ned og hvilket av lagene som havner i kvalik, sier Jonsson.

