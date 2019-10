DEN SISTE KJEMPEN PÅ ÅRÅSEN: Frode Kippe spaserer over hjemmearenaen sin gjennom 20 sesonger i norsk toppfotball før nok en treningsøkt med Lillestrøm. Foto: Trond Solberg

41 spørsmål til Frode Kippe (41): Bundesliga-interessen, pengene og hva sønnene sa da han klikket på tv

LILLESTRØM (VG) Den siste uken har han satt rekord som tidenes eldste Lillestrøm-spiller, annonsert at han legger opp og fått presentert sin nye fotballjobb. Her svarer 41-åringen Frode Kippe på 41 spørsmål om tiden i norsk fotball.

Den vordende spillerpensjonisten kan brukes som et slags «tidsvitne» gjennom norsk fotballs blomstringstid:

Han var med da helprofesjonaliseringen startet andre halvdel av 1990-tallet, han var en del av «gullalderen» på 2000-tallet, da hans Lillestrøm oftere kjempet om titlene i norsk fotball, og han har vært trofast under den økonomiske lavkonjunkturen som har preget mange av klubbene de siste ti årene. Inkludert LSK, som tidvis har kjempet både mot nedrykk og regnskap.

Lørdag medvirker han i sitt aller siste derby mellom Lillestrøm og Vålerenga, 22 år etter at han debuterte i Eliteserien for klubben han har tilhørt i 20 sesonger.

VG stilte 41-åringen 41 spørsmål om blant annet medspillere, motspillere, trenere, økonomi, nivå, kunstgress og klubbtilbud, der hvert svar skulle være kort og gjerne kompromissløst, litt som en typisk Frode Kippe-takling.

1. Var alt i norsk fotball bedre før?

– Nei, det var det ikke. De tekniske ferdighetene er betraktelig høyere enn for 20 år siden. I 2007 og årene rundt der var det kanskje en bedre «kombo» med fysikk og teknikk. Men jeg tror ikke vi har noe dårligere lag nå enn i 2007. Det er ikke utenkelig at 2017-cupmesterne kunne slått 2007-laget. Ganske åpen kamp, faktisk.

2. Hva er best for Eliteserien – et lokomotiv som Rosenborg var på 90- og første halvdel av 2000-tallet, eller mer som perioden 2005-2008, med fire forskjellige seriemestere på fire år?

– Tror det er best med et lokomotiv foran. Som fører an og setter standard for hva som kreves. Alltid ålreit å ha et nummer én-lag som du kan teste deg imot. Det blir noen ringvirkninger økonomisk i form av goder til andre klubber om de kommer til Europa også.

3. Så du ser gjerne at den norske seriemesteren går inn i Champions League, selv om den vil tjene 200 millioner og bli veldig mye rikere enn de andre?

– Ja, det vil være veldig bra.

4. Når bør seriestarten være?

– Iallfall etter Holmenkollen-helgen! Ikke for tidlig.

5. Du har omtrent 10 sesonger med 14 lag og 10 sesonger med 16 lag i Eliteserien. Hva gir best kvalitet?

– Jeg har vært tilhenger av 16 lag. Det er bra for rekruttering og at flere yngre spillere får sjansen.

6. Hva er den største forskjellen på profesjonaliseringen norske klubber nå og slik det var da du kom opp mot slutten av 90-tallet?

– Først ble pengene satt i spillerne, så de kunne være profesjonelle. Så har klubbene utvidet seg med støtteapparat. Nå er det heltids fysio, fysisk trener, kanskje en ekstra trener på feltet og tilgang til flere hjelpemidler. I 1997 var det hovedtrener og assistent, og en keepertrener på halv stilling. Så hadde vi en avtale med et fysikalsk institutt vi dro til – hvis vi trengte det.

7. Bør det investeres i VAR i Eliteserien?

– Nei, jeg ser ikke poenget her og nå. Kanskje på sikt, men der har vi ikke dårlig tid.

8. Hva har innføringen av alle kunstgressbanene gjort med norsk fotball?

– Det har gjort at vi har fått andre spillertyper, bedre tekniske spillere, spill på små flater, tempoet i spillet er betraktelig høyere. Ballen forflytter seg mye fortere langs gresset. Du kan være mer i forkant, at du er mer «trygg» på touchen, den får ingen oppsprett eller noe. Du vet hvor ballen kommer og kan spille på litt større risiko enn på gress.

9. Men mer kunstgress gir færre Frode Kippe-typer?

– Ja, det gjør det. Mange ønsker å spille fin fotball, og det er blitt bedre gressbaner, så tempoet der går også fortere. Det blir mindre fysisk fotball, duellkraft har mindre betydning. Det er fortsatt vesentlig, men du trenger kanskje ikke så mye fysikk i laget som du gjorde for 20 år siden.

10. Hvis du fikk bestemme – hvor mange eliteserieklubber hadde fått lov å ha kunstgress?

– Bare to. Bodø/Glimt og Tromsø.

les også Glimt mot historisk medalje – uten én seier på gress

11. Hvordan har nivået på dommerne utviklet seg mens du har vært toppspiller?

– Ingen klar formening om det er blitt dårligere eller bedre. Ganske stabilt.

12. Hvordan har trenerne endret seg på de samme årene?

– Veldig individuelt. Jeg hadde Arne Erlandsen både i starten og mot slutten av karrieren, og han var veldig lik. Det var nok flere «Arne-trenere» på 90-tallet enn i dag. Flere trenere i dag er mer opptatt av offensiv samhandling enn det kanskje var. Også var det veldig subjektivt, du hadde ikke video som regel, så trenerne satte fasiten og gikk fra spiller til spiller og sa hvordan du hadde spilt. Nå har vi grundigere analyser med video som understøtter det de sier.

13. Husker du noen snåle grep Lillestrøm har tatt i håp om å bli bedre?

– Under Tom Nordlie-tiden ansatte vi en veldig dyktig fysisk trener, som kom fra langrennslandslaget. Slokvik (Erlend) som er i friidrettsforbundet nå. Da begynte vi med laktattesting under vannpausene i treningene. Det var nytt og kanskje litt forut for sin tid. Det var for å ha riktig belastning på øktene, men litt tungvint og litt omfattende. Litt som å se det Ingebrigtsen-brødrene holder på med i dag. Nå har vi GPS-tracking som gjør det mye lettere.

14. Er norske fotballag for opptatt av å utnytte motstanderens feil og for dårlige på å bygge eget grunnspill?

– Mange er det. Det er en av plussene for 16 lag i serien, at flere som gi det litt tid og bygge sitt eget spill. Bodø/Glimt og Odd er flinke på det. Lag som sliter i bunnen vil spille på mindre risiko, men skal man etablere topplag på sikt, er det avgjørende med eget spill, tydelige roller og samhandling som er lett å lære og som går nedover i systemet. At spillere lærer det fra ung alder.

15. Minus deg selv, som har gjort jobben, og familien som har tilrettelagt for deg – hvem har mest ære i at du har spilt på toppnivå til du er nesten 42 år?

– Egentlig spillergruppen, som har gjort at jeg har trivdes så godt hele veien. Generelt har det vært fantastisk miljø og aldri dårlige perioder i Lillestrøm.

16. Hva kommer du til å savne mest fra livet som fotballspiller?

– Garderoben. Miljøet. Treningsutbyttet av å spille fotball som jeg har fått «gratis».

17. Hva er din største opptur og nedtur som LSK-spiller?

– Cupfinalen 2017 største opptur. Nedturen må være europacup-exiten mot Kaerjäng. Det var bunnivået.

les også Hadde influensa, ble skadet, sydde fire sting – ble matchvinner

18. Har du noen gang hatt muligheten til å gå til en annen klubb i Norge?

– Ja, det har jeg hatt. Før jeg signerte for Lillestrøm første gang og etter første sesong i Lillestrøm. Molde var aktuelle en periode før jeg dro til Liverpool. Vålerenga var interesserte da jeg var i England og skulle hjem igjen. Så har det vært noen smågreier etterpå, men ingenting jeg har «jobbet med». Det var løs interesse jeg ikke tok videre.

19. Hvis du måtte spilt for en annen norsk toppklubb – hvem skulle det vært?

– Det måtte blitt Rosenborg.

20. Har du hatt utenlandstilbud etter du kom hjem fra England i 2002?

– Ikke veldig konkrete tilbud, mest løs prat og spekulasjoner. Jeg var ikke veldig opptatt av det. Bayer Leverkusen var interesserte en periode. Det var under Uwe (Rösler), 2005 eller noe. Så var jeg med i den økonomiske gullalderen i Eliteserien også. Det var bra å være i Norge, svenske og danske klubber var ikke aktuelt. Da jeg var i England var det nesten økonomisk sett vel så bra å dra hjem til Norge som å gå ned i Championship.

21. Hva er rekorden din i benk og knebøy?

– Jeg prøvde på rekord i dag, faktisk! Det gikk ikke. Har 130 i benken (ett løft). Knebøy har jeg aldri prøvd maks.

22. Hva ble endret hos deg da sønnen din ble alvorlig syk?

– At ting ble ubetydelige. Fotball var ikke det viktigste livet. Du lander litt, du får andre perspektiver. Du får reflektert litt over livet og situasjonen. Du merket at du senket skuldrene, ble mer avslappet. Ting var ikke like farlig lenger.

23. Hva cirka tjente du i året på din beste kontrakt i Lillestrøm?

To-tre ganger bedre enn jeg gjør i dag. Så det kan du søke opp! Jeg var ikke på toppen som de beste i Lillestrøm, som hadde 3-4 millioner. Der var ikke jeg, men jeg hadde det jevnt over bra. Tror ikke jeg var over to millioner.

24. Hva er den beste bonusavtalen du har avtalt – som du nødvendigvis ikke har fått utløst?

– På landslaget hadde jeg kollektiv bonus for å kvalifisere seg til EM 2008. Og der lå vi jo bra an før nest siste kamp. Det ble fordelt likt på hele spillergruppen. Husker ikke eksakt, men var flere hundre tusen. Mye penger den gangen.

25. Hva er den dyreste bilen du har kjøpt?

– Jeg har bare kjøpt én bil, som jeg har nå. En Tesla, og den koster vel 500.000-600.000. Ellers har jeg leaset.

26. Hva har sosiale medier endret med det å være fotballspiller?

– Jeg tror folk er blitt mer forsiktig på hva de gjør. Alt er veldig synlig, du får greie på ting med en gang. Folk blir mer bevisste på egne handlinger.

27. Kommer du på noe som er blitt ganske vanlig for fotballspillere, som har vært utenkelig for deg? Eller har noe fått deg til å føle deg eldre og annerledes?

– Kommer ikke på noe annet enn at det var fryktelig populært med tatoveringer en periode. Det har jeg aldri tatt.

28. Etter å ha blitt intervjuet, vurdert og analysert i 22 år – har du noen gang reagert på mediedekningen av deg selv?

– Ingen store ting, men du kan være uenig med folk. Både kampanalyser og vurdering av situasjoner. Ellers var det en nettavis som ringte meg en søndag morgen. Jeg svarte ikke, men fikk en tekstmelding etterpå der det sto noe som at «Du er observert ute natt til søndag før kamp, klokken halv tre. Vi kommer til å lage sak på dette, har du noe å tilføye, ring meg tilbake». De hadde ikke fått med seg at jeg sonet for gule eller røde kort og hadde fri den helgen. Så jeg måtte ringe og si i fra om det. Det ble ingen artikkel.

29. Har festkulturen blant norske fotballspillere endret seg?

– Den har blitt snillere med årene. Det er nok med sosiale medier-biten. Folk er mer tilbakeholdne enn tidligere.

30. Hva er den villeste feiringen du har vært med på?

– Jeg gikk glipp av juleselskapet til Liverpool i 1998, som var fryktelig skandale. Da ble det slutt på alle feiringer der borte, så da fikk jeg ikke oppleve noen der. Vi har hatt noen bra her, men ingen som har gått over stokk og stein.

31. Hvilken medspiller har inspirert deg mest?

– Torgeir Bjarmann da jeg kom. Et forbilde, en jeg virkelig ville spille med og komme på nivå med. Også Steinar Pedersen. Han var ganske gammel da han var her, og jeg så hvor profesjonell han var de årene for å holde seg gående. Han inspirerte meg til å gjøre ting litt annerledes for å holde ut lengre i karrieren.

32. Med alle spillerne som har kommet, gått og vært i Lillestrøm gjennom dine år her. Kan det virkelig ikke vært noen homofile i garderoben på et tidspunkt?

– Jeg tror helt sikkert det har vært det. Men det er ingen jeg vet har vært det. Det er aldri noen som har stått frem, heller ikke i garderoben.

33. Beskriv forskjellen på å spille på et LSK som hadde forventningspress om å vinne serien, kontra presset man har hatt på å klare plassen de siste ti-elleve årene?

– Det blir mer på liv og død for å berge plassen. Mer bonus det å vinne serien. Det er ikke så farlig ikke å vinne, det er verre å rykke ned. Da er det arbeidsplasser og alt som står på spill. Du kjenner mer på alvoret.

34. Når følte du deg nærmest seriemesterskapet?

– Kanskje første sesongen til Tom Nordlie i 2007. Vi vant alle kampene i starten, ledet tabellen en stund og hadde et fantastisk lag. Så ble det en jævla turbulent sesong. Også for min egen del, med mye utvisninger og tull og tøys. Det ble så mye rokkeringer at det gikk utover prestasjonen. Det var nok den største muligheten til å ta et seriegull.

35. Hvem er den mest sutrete spissen du har møtt?

– Jeg skal ikke utlevere for mange der, haha. Men jeg hadde en oppfatning av Tommy Høiland før jeg ble kjent med ham. Men inntrykket endret seg etter det.

36. Hvilken motspiller har du vært nærmest å vurdere å klinke rett ned?

– Du hadde han islendingen for noen år siden. Hannes Sigurdsson på Viking. Han satt i litt. Der hadde jeg noen tanker om å gi litt tilbake, hehe. Men fikk vel aldri ordentlig muligheten til det.

les også Kippe om Sigurdsson: – Ville skade meg

37. Hva er det beste laget du har spilt mot i Eliteserien?

– Rosenborg, en av de første årene mine. Vi ble rundspilt noe fryktelig i bortekampen der oppe. Det var iallfall gamle Lerkendal, og vi slapp inn seks mål. 1998.

38. Hva har du hørt oftest fra motstandere ute på banen de siste 22 årene?

– «Hold kjeften din!» er nok det mest brukte. Sier du noe, klager på et eller annet, får du nesten alltid det som svar.

39. Hvilket Vålerenga-derby husker du best?

– Jeg husker 1998-oppgjøret hjemme. Det sitter i og satte standarden for alle møter med Vålerenga. Husker ikke detaljert, men vi vant 3-2 og Kjetil Nilsen ble matchvinner. Den var sterk.

les også Fredheim Holm og Kippe mimrer om skrekktakling: – Det må vi tåle

40. Hva sa egentlig sønnene dine da de så VGTV-videoen av deg som klikket i garderoben på Intility etter 0-1-tapet mot VIF i fjor?

– De lurte på hva jeg drev med. De hadde ikke sett den siden av meg før, tror jeg. Var lettere oppgitt over at det var mulig å oppføre seg sånn.

41. Med deg selv på den ene stopperplassen, hvordan er din Lillestrøm-ellever fra 1997-2019 i 4-4-2?

– Emile Baron – Christoffer Andersson, Torgeir Bjarmann, meg, Shane Stefanutto – Bjørn Helge Riise, Robert Koren, Ståle Solbakken, Pål Strand – Arild Sundgot, Anthony Ujah.

Publisert: 26.10.19 kl. 09:23







