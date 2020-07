PÅ VEI UT? Christian Eriksen har så langt ikke fått det helt til å stemme i Milano. Foto: Jonathan Moscrop / Sportimage/PA Images

Tror Europa League er Eriksens siste sjanse til å redde Inter-karrièren

Seks målpoeng på 19 kamper er fasit for Christian Eriksen drøye syv måneder siden overgangen til Inter. Viasats Rolf-Otto Eriksen mener dansken må finne storformen – og det fort. Trener Antonio Conte har nemlig ikke tid til å vente på suksess.

Nå nettopp

– Jeg blir veldig skuffet om Inter er så korttenkte at de selger Christian Eriksen allerede nå, men: Antonio Conte er hentet inn for å vinne en «Scudetto». Dermed er kravene til suksess maksimale fra dag én. Når du da har en spiller som Eriksen, han som skulle være nøkkelen til den suksessen, og han ikke leverer ...

– I Italia er det en vinnermentalitet som betyr at hvis du ikke spiser – blir du spist. En løve som Antonio Conte har ikke tid til å vente på neste måltid.

Det sier Rolf-Otto Eriksen, Viasats ekspert og kommentator på italiensk fotball.

Her er våre oddstips!

les også Juventus-smell i gullkampen – tapte mot Udinese

– Kan være ferdig

Dansken ble presentert som «den elegante playmakeren» iført en skreddersydd, italiensk dress 28. januar i år. Da var det få – om noen – som så for seg at han syv måneder senere skulle bli stilt et ultimatum om å enten forbedre seg eller bli solgt.

Men seks målpoeng, fordelt på tre scoringer og tre målgivende pasninger, er ikke tall som har blitt tatt godt imot i Milano. «For sjenert» og «for lite aggressiv», har Conte sagt om Eriksen.

– Den enkle og litt åpenbare forklaringer på at han ikke har vært en suksess er at han har slitt med å finne seg til rette i en ny liga. Han har spilt og briljert i Nederland og England, men Serie A er en spesiell liga som krever mye – både taktisk og fysisk, forklarer Rolf-Otto Eriksen.

– Italiensk fotball kjenner hans rolle, som tieren eller «trequartista», veldig godt. De vet hvordan man skal demme opp for sånne spillere. Det tror jeg Eriksen har fått merke.

Lørdag er Lotto-dag! Trykk her hvis du ønsker å spille!

Viasat-kommentatoren tror også en hel del handler om presset som fulgte med overgangen. Og det blir ikke mindre press når sesongen skal avsluttes. For det blir ingen «Scudetto». Ingen Coppa Italia-tittel. Rolf-Otto Eriksen tror Europa League blir en slags være eller ikke være for dansken.

– Det kan fort være arenaen der han begynner å skinne i Inter-drakt. Det kan bli en befrielse for ham med mer rom å boltre seg i. Gjør han noen gode kamper der kan det gi en positiv virkning.

– Jeg tror Europa League kan bli avgjørende for om han får tid til å spille seg varm i Inter. Hvis han ikke gjør det, tror jeg han fort kan være ferdig.

Her kan du spille på Lotto, Vikinglotto eller Eurojackpot!

VGs tips: Inter-seier

Genoa og Inter er i hver sin tabell-ende. Genoa har med tre seirer på fire siste fått et løft. Men er ikke helt trygge på å unngå nedrykk med tre kamper igjen av sesongen i et veldig hektisk program.

Inter-fremgangen har kanskje stoppet opp lite grann. Men fortsatt holder Milano-gjestene i 3.-plassen etter en 2–3–0-fasit på fem siste kamper.

Det tette programmet gjør at Inter kan rullere noe mer på laget, hvis de vil. Stephan de Vrij (f) Nicolò Barella (mb) er utestengt. Genoa mangler dansken Lukas Lerager (mb), som ble matchvinner over byrival Sampdoria tidligere i uken.

Inter har ikke røket borte siden corona-fotballen startet opp. Borteseier gir 1,60, spillestopp er kl. 19.25 og TV2 Sport Premium sender kampen.

Publisert: 25.07.20 kl. 08:35

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Fra andre aviser