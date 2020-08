BRANNS NYE SJEF: Kåre Ingebrigtsen har startet arbeidet i Bergen. Foto: Hallgeir Vagenes, VG

Ingebrigtsen i gang som Brann-trener: – Et vanvittig trøkk

BERGEN (VG) Kåre Ingebrigtsen (54) startet torsdag formiddag jobben som Brann-trener med et glis. Klubblegende Erik Huseklepp (35) liker allerede det han ser.

Med et 40-talls journalister, reportere og fotografer til stede, entret Ingebrigtsen det kortklipte gressteppet på Brann Stadion som lagets nye hovedtrener for første gang rundt ti på halv 12.

Rosenborgs tidligere medaljegarantist gliste på karakteristisk vis, før han gikk bort til keeperduoen Håkon Opdal og Markus Pettersen som hadde startet oppvarmingen i 20 bergenske varmegrader.

– Det har vært et vanvittig trøkk den siste tiden. Dette oppmøtet sier mye om oppmerksomheten rundt Brann. Det er veldig kjekt, sier mediesjef Thomas Brakstad om nysgjerrigheten for Ingebrigtsens første økt som Brann-trener.

Ingen endringer i teamet

Blant annet for å unngå problemer med smittevern var økten lagt til innsiden av stadion, slik at større grupper med tilskuere ikke skulle bli stående for tett ved gjerdet tilhørende treningsfeltet utenfor arenaen.

Med seg som sin nærmeste allierte i trenerteamet har Ingebrigtsen fått forgjenger Lars Arne Nilsens assistent, Robert Hauge. Trønderen vil heller ikke ta med seg inn noen eksterne slik situasjonen er nå, får VG opplyst.

Det gjør at Helge Haugen fortsetter som toppspillerutvikler, Dan Riisnes er keepertrener og Manu Torres blir hovedansvarlig for det fysiske arbeidet.

Etter 13 av 30 eliteseriekamper har Ingebrigtsen tatt over et Brann-lag som er på 7. plass på tabellen - syv poeng bak serietreer Odd.

FOTOGRAFER PÅ JOBB: Det har trolig ikke vært så mange fotografer på en eliteserietrening tidligere denne sesongen. Foto: Joachim Baardsen, VG

Store forventninger

Tidligere Brann-spiller Erik Huseklepp var tidlig på plass på Brann Stadion for å følge Ingebrigtsens første skikkelige arbeidsdag i klubben han selv har spilt 12 år og over 200 kamper for.

35-åringen liker det han ser.

– Han har godt humør og glimt i øyet. Jeg tror han har gledet seg mye til å ta fatt på denne jobben. Han er jo en herlig fyr som liker å spøke litt, sier Huseklepp til VG.

– Hvordan opplever du oppmøtet for denne treningen?

– Det har ikke vært sånn så dette på en stund. Det er sånn det skal være. Vi får håpe det fortsetter, sier Huseklepp, som forventer å se et mer direkte Brann-lag enn tidligere under Ingebrigtsens ledelse.

VG kommer med mer fra Bergen utover dagen.

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 13 11 2 0 45 – 17 28 35 2 Molde 14 10 1 3 40 – 15 25 31 3 Odd 13 8 1 4 21 – 14 7 25 4 Vålerenga 13 6 5 2 18 – 17 1 23 5 Rosenborg 13 6 3 4 22 – 11 11 21 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

