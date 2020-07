Tapte mot Everton: Europa-drømmen trolig knust for Berge

(Sheffield United-Everton 0–1) Allerede sent mandag kveld kan Sander Berge og Sheffield Uniteds drøm om spill i Europa League ryke. To tap på rad har ødelagt for nordmannens lag.

For tapet mot Everton betyr at Sheffield United falt til 8. plass på tabellen. Det vil si at Sander Berge og lagkameratene før siste serierunde nå er utenfor de plassene som kan kvalifisere klubbene i Premier League til den nest gjeveste europacupen.

Og i tillegg kan Arsenal også kapre en av plassene med seier i FA-cupfinalen mot Chelsea. Da holder det heller ikke med 7. plass for Berge og lagkameratene.

Før kampen gjorde Sander Berge det klart at klubben hans var nødt til å ta tre poeng mot Everton. Men etter et nytt tap kan Wolverhampton i stedet senke drømmen til Sheffield United med seier hjemme mot Crystal Palace senere mandag kveld.

For vinner rivalen i kampen om Europa League-plass har ikke lenger Berges klubb noen mulighet til å ta en av de syv plassene som kan kvalifisere laget til Europa Leauge. Og vinner Arsenal FA-cupen blir det også umulig for laget å kvalifisere seg også med 7. plass.

Dette skjer nærmest på målstreken etter at hjemmelaget har etablert seg som et topplag i Premier League denne sesongen. Men de skuffet mot Everton, som kun kjempet om en hederlig plass på tabellen mandag.

– Det er bare seks lag som har scoret færre mål enn Sheffield United denne sesongen. Det er et stort utvklingspotensiale der, sier TV 2-ekspert og tidligere landslagsspiller Erik Huseklepp etter kampen.

Etter en hendelsesfattig første omgang tok det bare drøye minuttet før Everton hadde satt ballen i nettmaskene etter et nydelig frispark av Gylfi Sigurdsson, som ble ekspedert videre i mål av Richarlison fra 12–13 meter.

Brasilianeren til Everton hadde fått føle tøft fysisk spill fra Sander Berge i første omgang, men denne gangen gikk frisparket over nordmannen og traff i stedet pannen til Richarlison og headingen gikk i bue over Dean Henderson i hjemmelagets mål.

Og det var bortelaget som fortsatte å presse og som var nærmere dobling av ledelse enn det hjemmelaget var utligning. Hjemmelaget klarte ikke å slå tilbake etter tapet mot Leicester og nå ligger også laget til å havne utenfor Europacupspill.

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 36 30 3 3 77 – 29 48 93 2 Manchester City 36 24 3 9 93 – 35 58 75 3 Chelsea 36 19 6 11 64 – 49 15 63 4 Leicester City 37 18 8 11 67 – 39 28 62 5 Manchester United 36 17 11 8 63 – 35 28 62 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykk

