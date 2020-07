GODT HUMØR: Nemanja Matic og Ole Gunnar Solskjær etter kampen mot Crystal Palace tidligere denne uken. Foto: Glyn Kirk/NMC/Pool / AFP POOL

Solskjær: Derfor er Matic blitt så viktig

Nemanja Matic (31) har blitt uunnværlig for Manchester United-sjef Ole Gunnar Solskjær - og nylig skrev serberen kontrakt for tre nye år.

Nå nettopp

Matics United-karrière så ut til å gå mot slutten etter at han nesten ikke kom på banen i første halvdel av sesongen.

Men så har han plutselig blitt en viktig defensiv midtbanespiller for Solskjær. Siden Sheffield United-kampen den 24. juni har Matic vært på banen i samtlige matcher - og har totalt 19 opptredener i ligaen denne sesongen.

Serberen kom til United i 2017 da han ble gjenforent med sin trener fra Chelsea, José Mourinho.

I sitt første Chelsea-opphold ble han FA-cupmester med London-klubben. Deretter kom han tilbake og ble ligamester to ganger, i 2014-2015 og 2016-2017.

I en ung United-tropp verdsettes Matics erfaring.

– Han har så mye erfaring og selvtillit. Han er viktig for oss med sin erfaring, han har vunnet pokaler, han er rolig, behersket, han er en leder, sier Solskjær, gjengitt av Manchester Evening News.

– I noen få kamper har han vært på benken, har han kommet inn og tatt spillerne i nakken og roet dem ned eller giret dem opp. Nemanja har vært fantastisk siden han kom tilbake i laget, mener United-sjefen.

Matic står totalt med mer enn 200 Premier League-kamper totalt for Chelsea og Manchester United.

Manchester Evening News mener at Matic er selvskreven i startoppstillingen når nettopp Chelsea er motstander i FA-cup-semifinalen søndag kveld.

Publisert: 19.07.20 kl. 13:45

