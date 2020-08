Fulham til Premier League etter frispark-frekkis i ekstraomgangene

(Brentford - Fulham 0–0, 1–2 e.e.o.) Venstrebacken Joe Bryan er verdens mest verdifulle fotballspiller. I hvert fall for en dag. Hans to mål i tirsdagens play off-finale er verdt så mye som 1,6 milliarder kroner, ifølge Deloitte.

– Det var kjekt. Det er litt «ta og føle på» hele kampen. Det er jo en stor gevinst og et stort tap om man taper, sier tidligere Fulham-spiller Erik Nevland til VG.

Dermed klarte Fulham det på første forsøk etter nedrykket fra Premier League forrige sesong.

Mot det mestscorende laget i Championship klarte Fulham å holde unna. Og når Joe Bryan fyrte av gårde et overraskende skudd fra om lag 40 meter, var opprykket i boks.

Brentford-keeper David Raya ble tatt fullstendig på feil bein og ballen spratt i mål, i det må kunne kategoriseres som en feil fra keeper.

I den andre ekstraomgangen satte Joe Bryan ballen i mål igjen. Det viste seg å være svært viktig da Henrik Dalsgaard reduserte like før slutt. Da var det for sent for Brentford.

– Jeg er ikke helten. Alle, fansen og folk rundt oss som har vært med oss hele sesongen er helter, sier Bryan til Sky Sports.

– Jeg kan ikke beskrive det. Det føles helt spesielt. Vi har blitt avskrevet flere ganger dette året, ingen snakket om oss, sier Fulham-kaptein Tom Cairney til Sky Sports.

VG har ikke lyktes med å få Brede Hangeland i tale, men Fulham-legenden uttrykte seg på denne måten etter 1–0-målet:

Ifølge Deloitte er opprykket til Premier League verdt svimlende 1,6 milliarder kroner over tre år. Fulham-manager Scott Parker tok til tårene etter å ha ledet laget sitt tilbake til Englands øverste divisjon.

– Nå blir Premier League enda mer spennende enn det var før dagens kamp, mener Nevland.

HELT: Joe Bryan overrasket alle på Wembley da han banket til fra 40 meter og scoret kampens første mål i ekstraomgangene. Foto: MATTHEW CHILDS / X03810

Fra før har Leeds sikret seg plass i det gode selskap for første gang på 16 år. Yorkshire-klubben har fått følge av West Bromwich, og nå også Fulham.

– Jeg håper at de er bedre rustet enn de var sist og har lært av de feilene de gjorde sist, sier Nevland om gamleklubben som han fremdeles følger tett.

PS: Stefan Johansen var ubenyttet reserve hos Fulham.

