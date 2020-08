UT AV LANDET? Norges kamp mot Serbia kan bli spilt utenfor Norge. Foto: Bjørn S. Delebekk

Norge kan måtte spille avgjørende EM-kamp i utlandet

Helsedirektoratet åpner ikke for at Covid-19-forskriften endres for å gi unntak for karanteneplikten til landslag og internasjonale klubbturneringer. Dermed kan blant annet Norges viktige kvalik-kamp mot Serbia bli spilt utenfor landets grenser.

Den 8. oktober skal Norge spille mot Serbia. Vinneren møter enten Israel eller Skottland til en finale om en plass i EM 2021.

Kampen skal etter planen spilles på Ullevaal Stadion, men det er langt fra sikkert at det blir mulig på grunn av coronasituasjonen. I så fall vil kampen måtte spilles på en nøytral arena utenfor Norge.

Det bekrefter konkurransedirektør i Norges Fotballforbund (NFF), Nils Fisketjønn, overfor VG.

– Ja. UEFA har lagt opp til et slikt system. Kan ikke Serbia komme hit, så må vi finne en annen arena, sier han.

I slutten av juli henvendte NFF seg til Helsedirektoratet for å få deres vurdering av unntakene for karanteneplikten i Covid-19-forskriften.

Unntakene sier blant annet at man kan slippe karanteneplikten hvis man er «en del av en internasjonal delegasjon som kommer til Norge i henhold til Norges internasjonale forpliktelser» og at «personer som er bosatt i og ankommer fra Schengen/EØS-områdene til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag (...) kan unntas fra karanteneplikt ved negative tester på SARS-CoV-2».

Serbia er imidlertid ikke et Schengen-land, i likhet med Hviterussland som damelandslaget skal møte i Sandefjord 18. september. Det er også norske landslagsspillere som spiller fra land utenfor Schengen, deriblant Mathias Normann i russiske Rostov og Alexander Sørloth i tyrkiske Trabzonspor.

I et brev som VG har fått innsyn i skriver Helsedirektoratet at unntaket om internasjonale delegasjoner ikke vil være gjeldende, og vil heller ikke anbefale en endring i forskriftene for å dekke land som er utenfor Schengen/EØS.

«Fotballforbundet mener det er et prekært behov for at det åpnes for karanteneunntak for andre land utenom EØS-/Schengen-området. Slik vi ser det vil dette kreve en forskriftsendring som Helsedirektoratet på nåværende tidspunkt ikke vil anbefale».

– Utfordringen er karantenereglene. Vi spør om det er mulig å erstatte dem med et utvidet testregime, sier Fisketjønn, og henviser til UEFAs protokoll med hyppig testing i forbindelse med kampene.

NFF og Norges Idrettsforbund skal møte myndighetene på mandag. Der vil en mulig gjenåpning av breddeidretten vil være sentral, men NFF har også bedt om at mulige unntak for karanteneplikten drøftes.

Også i Europa League og Champions League kan det bli nødvendig å spille kamper på nøytrale arenaer. UEFA har laget et system for å forhindre at et lag møter et lag fra et land med reiserestriksjoner som vil gjøre at kampen må flyttes.

– Det blir veldig spennende. Vi må melde inn to dager i forveien hvilke land som er rødmerket i forhold til våre nasjonale bestemmelser. Da unngår vi å møte de landene, sa Molde-direktør Ole Erik Stavrum til VG tidligere denne uka om trekningen.

Molde skal spille sin første kamp i Champions League-kvalifiseringen 18. eller 19. august.

– Nå rigger UEFA det slik at man ikke skal trekke lag som er fra røde nasjoner, men det kan jo endre seg fra trekningen gjennomføres til kampen spilles, sier Fisketjønn.

