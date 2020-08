Ceide og Holse herjet med Sarpsborg: – Vi har lengtet etter dette

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Sarpsborg 08 5–1) Ungguttene Carlo Holse (21) og Emil Konradsen Ceide (18) herjet med Sarpsborg da de faste driblefantene Pål André Helland og Samuel Adegbenro var ute med karantene og skade.

Erik Eikebrokk

Oppdatert nå nettopp

Holse og Ceide stod bak det meste av det Rosenborg skapte i det som var en særdeles åpen og underholdende kamp mot Sarpsborg 08.

Dansken ble den store helten med to mål på fem minutter. Oppskriften var den samme begge ganger. Dansken timet løpet perfekt, skar inn fra høyre, slik Rosenborg-stilen sier at han skal, og fikk ballen i akkurat riktig tidspunkt. Først fra Ceide etter 63 minutter. Så fra innbytter Edvard Tagseth fem minutter senere.

– Det var artig å se mange mål. Heldigvis løsnet det, smilte Per Ciljan Skjelbred til Eurosport.

– Vi har lengtet lenge etter dette, sa Ceide til Eurosport.

– Vi senket skuldrene våre, utdypet Holse, som var fornøyd med to scoringer med foreldrene på tribunebesøk.

Han måtte selv forlate banen 20 minutter før slutt, med det han sier er en krampe.

Drømmestart

Kun fire minutter var spilt da Gjermund Åsen sørget for en drømmestart på kampen. Først var de to omtalte vingene nær ved å kombinere perfekt, men det var Erlend Dahl Reitans innlegg som landet perfekt for Åsen på bakerste stang, etter å ha gått via Torgeir Børvens lugg.

Åsens volley på første touch var akkurat hard nok til at bortelaget ikke greide å klarere på streken.

Velspilt

Om det var Rosenborg som senket seg eller om det var bortelaget som skrudde opp tempoet, vites ikke. Sakte, men sikkert, viste bortelagets 3–4–3-formasjon seg sterkere enn Rosenborgs klassiske 4–3–3.

På tredje forsøk fra rett innafor 16-meteren lyktes det endelig for Ismaila Coulibaly, som banket inn utligningen fra tolv meter. Da hadde bortelaget allerede fått én scoring annullert. Minutter etterpå kunne Ole Jørgen Halvorsen gjort snuoperasjonen komplett, men kanonkula fra høyre smalt i tverrligger og ut.

Da dommer Tore Hansen blåste av en særdeles velspilt og underholdende første omgang, var det bortelaget som hadde vært best.

Kant til kant

Andre omgang startet som første omgang avslutta, og endelig satt både touch og pasning for Rosenborgs driblefant på venstre.

Da også kanten på motsatt side hang med på notene, fikk Holse en relativt enkel jobb med å bredside inn pasningen fra rekkekompis Ceide. Samme mann var på pletten fem minutter senere. Denne gangen var det innbytter Edvard Tagseth, som kom inn for målscorer Åsen etter 24 minutter, som serverte.

Tagseth fant rom på venstre, kikket opp, og fant Holse som nok en gang timet løpet til perfeksjon. Ballen suste inn, via tverrligger og ned.

Toppscorer

Skjelbred, som friskmeldte seg selv før kampen, takket for seg etter 70 minutter, men uten at det så ut til å svekke hjemmelaget.

Ti minutter før slutt utførte Rosenborg en kontring det luktet svidd av. Ceide la inn fra venstre. Foran mål fikk toppscorer Kristoffer Zachariassen en enkel jobb med å punktere kampen mot gamle lagkamerater med sin femte scoring for sesongen. Før Dino Islamovic la glasuren på kaka med 5–1–scoringen helt på tampen.

Publisert: 09.08.20 kl. 22:17 Oppdatert: 09.08.20 kl. 22:48

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 13 11 2 0 45 – 17 28 35 2 Molde 13 10 1 2 39 – 13 26 31 3 Odd 13 8 1 4 21 – 14 7 25 4 Vålerenga 13 6 5 2 18 – 17 1 23 5 Rosenborg 13 6 3 4 22 – 11 11 21 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

