Ønsker å beholde Helland: – En enorm ressurs for RBK

Pål André Helland (29) kan være på vei bort fra Rosenborg, men det passer dårlig med Mikael Dorsins plan om et mer trøndersk RBK. Dorsin ønsker også at Per Ciljan Skjelbred (32) blir RBK-spiller.

Ifølge Adresseavisen er Helland, som har ett år igjen av RBK-kontrakten, allerede enig med den svenske klubben IFK Norrköping om en personlig avtale.

Sportslig leder Mikael Dorsin sier til VG at RBK har fått Helland-henvendelser, men han vil ikke legge ordet «bud» i sin munn.

Uansett: Han svarer «ja, absolutt» på spørsmål om han helst vil beholde kantspilleren, som slet med tilliten under Eirik Horneland i fjor. Og han mener det må komme «noe spesielt» om det skal være aktuelt med salg.

– En viktig bidragsyter

– Vi ser på ham som en viktig spiller i år. Hvis han er i form og holder kroppen frisk og fin, så er han en enormt viktig ressurs for Rosenborg, sier Dorsin, som også sier at han er åpen for å forlenge kontrakten med trønderen Helland.

– Han slet mye benken i fjor. Hva taler for at han blir viktig i år?

– Han var god i perioder, men så var det andre som presterte bra og da kan man havne på benken. Det snur fort, og det hører med at det er konkurranse. Men Pål så veldig bra ut på slutten, og da er han en viktig bidragsyter.

Pål André Helland svarer at han ikke ønsker å kommentere fremtiden sin på nåværende tidspunkt.

Håper på Skjelbred

Å gjøre veien til RBK-laget enklere for trøndere var et av Dorsins uttalte mål da han ble ansatt som sportslig leder i desember. Han håper trønderske forbilder, både nye og gamle, skal gjenskape entusiasmen på Lerkendal, etter et år med dramatisk tilskuersvikt.

Dorsin er derfor glad for Per Ciljan Skjelbreds åpenlyse RBK-flørt rett før jul. Skjelbreds Hertha Berlin-kontrakt utløper til sommeren, og Skjelbred ønsket gjennom Adresseavisen at RBK «skal vise at de vil ha meg, og komme med et tilbud vi kan snakke om».

– Jeg har pratet en del med Per, og vi skal ha dialog fremover. Vi får se hva som skjer fremover, men hvis han er interessert, så er det fantastisk.

– Per er en trønder fra Trondheim, og han er fortsatt god. Kvalitetsmessig både på og utenfor banen vil det være bra for RBK om han kom hjem, sier Dorsin.

– Hva med betingelsene? Han har en CV som gjør at det koster litt å drifte ham.

– Det må skje innenfor rimelige rammer. Vi må diskutere det og kjenne på om han er sugen og interessert i å komme hjem. Det må være en løsning alle skal være fornøyd med. Men det er helt klart at Per er på et nivå som er veldig interessant for oss, og han har lyst å komme hjem.

