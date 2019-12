MER HELGEBALL: Moldes Ohi Omoijuanfo jubler sammen med Magnus Wolff Eikrem i 4–0-oppgjøret mot Strømsgodset i høst. Fredrik Aursnes til venstre i bakgrunnen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ny struktur for Eliteserien: Dropper mandagskampen

ULLEVAAL (VG) Sviktende tilskuertall gjør at Norsk Toppfotball tar grep: Neste sesong skal Eliteserien hovedsakelig spilles lørdager og søndager, og det vil spilles hele fem runder i juli.

Norges Fotballforbund offentliggjør terminlisten torsdag, men allerede nå er det klart at strukturen endres. Den største forskjellen blir at mandagskampen fjernes, mens runden blir gjennomført med to kamper lørdag og seks kamper søndag.

Tidspunktene lørdag vil bli klokka 16.00 og 18.00, bortsett fra i perioden mai-september da man spiller litt senere, klokka 18.00 og 20.00.

NTFs publikumsundersøkelse viser at de fleste fotballinteresserte ønsker en senere start på sesongen, og at kampene konsentreres rundt helgene, opplyser direktør for Norsk Toppfotball Leif Øverland i en pressemelding.

Vil snu pilene

– Det er en klar tilbakemelding fra supporterne og ikke minst Norsk Supporterallianse (NSA). De sier at dette har vært en kamp i ti år. Jeg tror det er noen som har fått julepakken på forhånd nå, sier han til VG.

Søndager vil det spilles fem kamper i 18-runden, og én klokka 20.00. Storoppgjørene vil i hovedsak legges til siste tidspunkt lørdag og søndag.

– Vi tror på en bedre fotballfest. Å ha to kamper på en lørdag er bra for norsk fotball, mener Øverland.

Publikumssnittet i Eliteserien var i 2019 på 5777, en nedgang på 1,5 prosent. Størst var nedturen i Rosenborg og Vålerenga, som hadde et fall på henholdsvis 23 og 15,1 prosent. Mandagskampen har vært det største problembarnet i et problematisk publikumsår.

– Vi ønsker å snu pilene, og i 2020 skal vi har publikumsøkning i Eliteserien. Grepet med å flytte mandagskampen er et viktig moment for å få til det, sier Øverland.

Været, kamptidspunkt og billettpriser er tre av de viktigste faktorene når folk vurderer om de skal dra på kamp, viser publikumsundersøkelsen.

Bytter ut MAX med TVNorge

Norges Fotballforbund har tidligere meldt at seriestarten utsettes tre uker, til den første helgen i april, og at det vil spilles Eliteserie-kamper under sommerens fotball-EM, på spillefrie EM-dager. Nå er det klart at sommerferien blir kort, og at det spilles hele fem runder i juli, får VG opplyst av Norsk Toppfotball.

– Vi har fått tydelige tilbakemeldinger på at vi skal spille når gresset er grønt, og det er både trenere og publikum som ønsker kamper i juli, og det får de nå, sier Øverland.

– Nå skal vi, sammen med fotballen, prøve å gjøre Eliteserien til et enda større og tydeligere helgeprodukt. Vi flytter derfor mandagskampen til lørdag, og bytter i tillegg ut MAX med TVNorge som kanal for denne kampen. Dermed er det Eurosport Norge, TVNorge og Dplay som blir hjem for norsk fotball det neste året, sier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery Norge.

NFF har tidligere kunngjort at cupfinalen 2020 spilles siste helgen i november, og at siste serierunde blir siste helg i november.

