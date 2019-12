IMPONERER: Martin Ødegaard, her i aksjon mot Real Madrid og Luka Modric (i bakgrunnen) i slutten av november. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ekspert tror Ødegaard kan bli en av verdens fem beste spillere

SAN SEBASTIÁN (VG) Den mangeårige La Liga-journalisten og -forfatteren Sid Lowe (43) kan ikke la være å banne når han skal oppsummere hva han synes om Martin Ødegaard (21).

«Fucking hell, he is brilliant!»

Etter 17 serierunder i La Liga er den Madrid-baserte journalisten sjarmert i senk av det norske stjerneskuddet. Lowe, som skriver for den britiske avisen The Guardian og er TV-ekspert på ESPN, har pumpet ut hyllest av Ødegaard til sine nesten 450.000 følgere på Twitter hele høsten.

I hans hode er det ikke tvil:

– Han er for øyeblikket den nest beste spilleren i Spania. Etter Lionel Messi. Helt oppriktig. Og mot Barcelona var han bedre enn Messi. Mye bedre enn Messi. Det betyr ikke at han kommer til å bli Messi, men herregud, så god han er.

– Hvor god kan han bli?

– Hvis han går til Real Madrid, har veldig gode spillere rundt seg, en struktur som fungerer for ham, og personligheten som jeg tror han har, så tror jeg vi snakker om en spiller som er blant de fem eller seks beste spillerne i verden. Jeg tror han kan bli så god, sier Lowe til VG på Reale Arena i San Sebastián.

Ødegaard har på kort tid blitt en favoritt blant fansen i den vakre kystbyen, og umiddelbart etablert seg som regissøren i Real Sociedad-spillet. Det har så langt resultert i tre mål, fire målgivende pasninger og en rekke dominerende prestasjoner, ikke minst i helgens møte med Barcelona. I ettertid haglet lovordene fra både Barcelona-trener Ernesto Valverde og spanske aviser.

– Ødegaard er en briljant kombinasjon av kvaliteter som ikke alltid går sammen. Han har blikket, touchet og bevegelsen til en sentral midtbanespiller som Xavi eller Andrés Iniesta, men samtidig en direkthet som du normalt ikke ser av den typen spillere. Han er veldig, veldig spesiell, sier Lowe.

IMPONERT: Sid Lowe er bitt av Martin Ødegaard-basillen. VG møtte ham på Reale Arena i San Sebastián. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG

Den offensive midtbanespilleren skal i utgangspunktet være utlånt til Real Sociedad frem til sommeren 2021, men i den spanske hovedstaden har spekulasjonene for lengst begynt om et Ødegaard-comeback tidligere enn planlagt.

– Hvis Real Madrid hadde visst at han kom til å være så god, så hadde de ikke lånt ham ut i det hele tatt. Men jeg håper virkelig at de lar ham bli i enda en sesong. For det jeg vil, er at han får spille, og jeg er bekymret for at hvis han drar tilbake for tidlig, så får han kanskje ikke den samme friheten og kontinuiteten, uansett hvor god han er, sier The Guardian-profilen og fullfører:

– Begeistringen for Ødegaard i Real Madrid er ekstraordinær. Jeg ser på Ødegaard og tenker at han er for god til å mislykkes. Men jeg håper de gir ham tid til å utvikle seg fullstendig.

Publisert: 22.12.19 kl. 10:53

