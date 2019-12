SPLITTES: Takumi Minamino (til venstre) sammen med norske Erling Braut Haaland etter kampen mot nettopp Liverpool i Champions League tidligere denne måneden. Foto: LUKAS BARTH / EPA

Liverpool bekrefter Minamino-signering: – Trodde jeg aldri ville få spille for dette laget

Liverpool er enige med Red Bull Salzburg om en overgang for Takumi Minamino (24).

Oppdatert nå nettopp

Japaneren – som denne høsten har markert seg sterkt sammen med Erling Braut Haaland i Salzburg – er dermed bare personlige betingelser og en medisinsk sjekk unna å bli Liverpool-spiller fra 1. januar, melder klubben. Begge deler er forventet å skje onsdag, og asiaten poserer både i Liverpool-trøye nummer 18 og ved et bord der han fremstår klar for å signere.

– Det har vært en drøm. Jeg er så glad for at øyeblikket er blitt virkelig, sier Minamino, som i likhet med Haaland scoret på Anfield i 4–3-oppgjøret i oktober:

Han blir som en relativt billig investering å regne. Utkjøpsklausulen i Salzburg var rapportert til å være 7,25 millioner pund, rundt 85 millioner kroner ut fra dagens kurs.

– Å spille i Premier League var et av mine mål. Jeg synes dette er verdens beste liga. Jeg har tenkt at hvis karrieren min fikk fin fremgang, så ville jeg en dag bli god nok for å spille i Premier League, sier japaneren.

– Men jeg trodde aldri at jeg ville få spille for dette laget. Jeg er virkelig glad for dette, legger han til.

Den østerrikske ligaen har tatt vinterpause, og dermed ble hans 199. og siste kamp for Salzburg mot nettopp Liverpool i Champions Leagues gruppespill tidligere denne måneden. Den kampen vant Liverpool 2–0, som igjen sendte Red Bull-klubben ut av årets Champions League, noe som var tungt for Erling Braut Haaland:

Totalt har Minamino scoret 64 mål på sine fem år i Salzburg. To av dem kom i Champions League denne høsten, der han også står bokført med tre målgivende. I Klopps 4–3–3-versjon bør han kunne fungere både som ving eller på midtbanen.

– Han er annerledes, fordi han ikke kan sammenlignes med noen av de andre tre spissene de har i øyeblikket (Salah, Firmino, Mané). Nå legger du til en fjerde person, og du kan egentlig ikke si han erstatter en av dem. Men han gir mer kvalitet i angrepet, sier den tyske fotballeksperten og journalisten Raphael Honigstein på podcasten «Transfer Talk» .

Minamino blir nok en Liverpool-spiller med bakgrunn fra Red Bull Salzburg. Suksessen Sadio Mané og Naby Keita, onsdagens ene målscorer i klubb-VMs semifinale, har også spilt i Salzburg.

– Champions League-erfaringen hans er en stor bonus. Han kommer fra en klubb og organisasjon, der vi vet han er godt opplært, er vant til et elitenivå og har hatt alle de riktige opplevelsene, begrunner Liverpool-manager Jürgen Klopp.

FA-cupderbyet mot Everton 5. januar er blitt pekt ut som debutmuligheten for Minamino. Aller først skal Liverpool ut i finale i klubb-VM mot brasilianske Flamengo kommende lørdag.

Den kampen sendes på VG+.

Publisert: 19.12.19 kl. 09:05 Oppdatert: 19.12.19 kl. 10:03

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 17 16 1 0 42 – 14 28 49 2 Leicester City 17 12 3 2 40 – 11 29 39 3 Manchester City 17 11 2 4 47 – 19 28 35 4 Chelsea 17 9 2 6 31 – 25 6 29 5 Tottenham Hotspur 17 7 5 5 32 – 24 8 26 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om

Flere artikler