Landets største fotballkrets innrømmer at de burde rapportert voldsepisoder

Mens lille Vestfold fotballkrets har meldt inn ni voldssaker til NFFs domsutvalg siden 2010, har Trøndelag ikke meldt inn en eneste i samme periode. Men det betyr ikke at det ikke har vært voldshendelser i trønderfotballen.

Det kommer frem etter at VG har fått innsyn i de 75 registrerte volds- og trusselsakene i 2019 som ikke har blitt behandlet av domsutvalget til Norges Fotballforbund (NFF).

Etter at VG de siste månedene har skrevet rundt femti artikler om vold og trusler på norske breddefotballbaner, har det sneket seg inn en skjerpet bevissthet rundt temaet i Trøndelag.

Det sier Jan-Roar Saltvik til VG. Han er daglig leder for det som er Norges største fotballkrets, målt i antall lag.

– Vi har gått tilbake og sjekket om noen av de eldre sakene burde vært rapportert inn, og vi ser at det var et par saker fra 2017 og en fra 2018 som man i dagens kontekst kunne forventet at var innrapportert. Det vil vi gjøre fremover, sier han.

VG kartla i vinter 103 volds- og trusselsaker som er behandlet av doms- og sanksjonsutvalget til fotballforbundet i perioden 2010 til 2019. Av disse stammer bare én trusselsak fra Trøndelag. Oslo fotballkrets har til sammenligning 39 saker i det samme materialet.

– Jeg skal drepe deg!

Men etter at NFF startet et kartleggingsarbeid i kjølvannet av VGs saker i vinter, så viste det seg at Trøndelag krets selv har registrert fem volds- og trusselsaker i 2019 alene. Ingen av disse har blitt vurdert som alvorlige nok til å meldes inn til domsutvalget i Fotballforbundet.

I et tilfelle valgte dommeren å blåse av en kamp før slutt av hensyn til egen sikkerhet. I en annen sak skal en person ha tatt kvelertak på en dommeransvarlig som forsøkte å beskytte dommeren. Ved en annen anledning skal en spiller ha sagt «Jeg skal drepe deg!» til en motspiller.

Jan-Roar Saltvik mener imidlertid ikke at alle fem tilfellene uten videre skulle vært innrapportert til NFFs domsutvalg. Nå jobber han i dialog med Fotballforbundet med å behandle to ferske voldssaker i Trøndelag i julen. Disse sakene er også blitt politianmeldt av spillerne.

Nye retningslinjer på vei

Idrettspresident Berit Kjøll har fått bestilling fra idrettsstyret om å levere nye, krystallklare, retningslinjer for hvordan volds- og trusselsaker i norsk idrett skal behandles i fremtiden. Hun mener det vil lette arbeidet for klubbene.

– Det er jeg enig i. Men det er ikke slik at alle saker er svart-hvitt. Regelverket kan være greit, men så trenger ikke saken være så grei likevel, sier Saltvik til VG.

Han utelukker ikke at det har vært en holdning innen fotballen om «du må tåle en del».

Når Trøndelag likevel har få innrapporterte saker de siste årene, så tror han likevel at det ikke bare handler om svak rapportering:

– Vi søker å finne gode løsninger på uheldige situasjoner. Vi snakker med dem som har utført handlingene, samt de som har opplevd dem. Og så snakker vi med klubbene som har spillere som oppfører seg dårlig. Det er, mener jeg, en av grunnene til at det er få saker i Trøndelag. Kanskje skulle vi rapportert inn mer, men vi har vært opptatt av å løse det selv, sier han.

Lik praksis overalt

I Oslo sitter Mina Gerhardsen, som er leder i fotballforbundets etiske komité. Hun omtaler VGs serie om vold som en viktig vekker for Fotball-Norge.

Voldsepisoder skal uten unntak anmeldes, mener Gerhardsen.

Konfrontert med at en krets som Trøndelag bekrefter at de har hatt saker som burde vært behandlet av NFFs domsutvalg, sier hun:

– Det er bra at kretsen nå ser på egen praksis og er i dialog med NFF. Signalene fra Fotballforbundet har vært at man ønsker lik praksis for rapportering og håndtering av slike saker.

– Alvorlige voldshendelser skal anmeldes. Men skal det ha noen betydning, er det viktig at politiet følger opp fra sin side.

