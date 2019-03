TEMPERATUR: Oppgjørene mellom Lillestrøm og Vålerenga er kjent for stemningen. Her fra fjorårets oppgjør på Åråsen hvor Kippe og Nouri gikk i tottene på hverandre. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Fansen boikotter treningskamp mellom Vålerenga og Lillestrøm: – Grov bom

Fredag møtes Lillestrøm og Vålerenga til generalprøve før Eliteserien starter. Supportergruppene blir hjemme.

Publisert: 21.03.19 15:25







Oppkjøringen til Eliteserien nærmer seg over, og til helgen spiller de aller fleste lagene sin generalprøve før alvoret starter. Fredag kveld møtes Vålerenga og Lillestrøm på Intility Arena, og det er hverken Klanen eller Kanarifansen fornøyd med.

– Vi syntes dette er en grov bom fra klubbene. Disse kampene skal bety noe og ikke brukes til å se hvordan formen ligger an før seriestart, forteller talsperson i Kanarifansen, Tony Johansen til VG.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien direkte på Eurosport Player

Den meningen der stiller også Klanen seg bak.

– Jeg syntes det fremstår som en helt unødvendig utvanning av derby-fenomenet. De som vurderer å stille kan ikke forvente seg en fest, for det blir det ikke, forteller Erling Rostvåg som er talsperson i Klanen.

Oppfordrer til å ikke møte

Begge klubbenes supportergrupper la torsdag ut meldinger på sine sider hvor de uttrykker sin misnøye om fredagens generalprøve. Rostvåg i Klanen sier at Klanen ikke oppfordrer til boikott av kampen, men informerer heller om at det ikke vil være særlig god stemning.

Se Kanarifansens melding til supporterne her:

Johansen i Kanarifansen er heller mer bastant i hvor han og Kanarifansen står i saken.

– Jeg kommer ikke til å stille, og jeg oppfordrer alle til det samme, forteller LSK-supporteren.

Daglig leder i Vålerenga, Erik Espeseth forteller at han forstår reaksjonene til supportergruppene.

– Supporterne våre har full frihet til å ha meninger om ulike ting klubben foretar seg. Engasjement er viktig, og vi skal ikke se vekk i fra at vi lytter på dette når vi planlegger neste sesongs oppkjøring, forteller han.

Han forteller at klubben i den siste tiden har hatt møter med supporterne, og senest på en seanse på puben Øst onsdag kveld.

– Det var helt naturlig at mange hadde meninger. Mange kom bort og sa at dette ikke var det smarteste valget, sier han.

les også Smárason valgte Lillestrøm – hadde tilbud fra flere norske klubber

– Skal blø for drakten

Johansen i Kanarifansen opplyser om at forrige gang lagene møttes til en slik, ubetydelig kamp etter hans mening, var i 2004. Da kom rundt 4000 personer på kampen.

– Det er vel noe lignende de håper på nå. Men de må innse at dette var 15 år siden. Slik kan det ikke være lenger. Skal du spille et derby må man blø for drakten. I en treningskamp, én uke før seriestart, får man ikke det, sier han.

Espeseth i Vålerenga fotball forklarer litt om hvorfor det endte med generalprøve mot Lillestrøm.

Har du fått med deg Henning Berg promoen for Eliteserien?

– Utgangspunktet for oss er at klubber i Eliteserien har faste motstandere i generalprøvene sine. Her har det vært litt forskjellige, og det er ikke like enkelt å finne en god og attraktiv motstander. Men sportslig sett mener jeg Lillestrøm er en fin generalprøve for oss, konkluderer han.

Daglig leder i Lillestrøm, Robert Lauritsen skriver følgende i en mail til VG:

– Kampene mellom Lillestrøm og Vålerenga var en vellykket tradisjon som generalprøve tidlig på 2000-tallet med mye folk og en god sportslig test før alvoret starter. Vi registrerer at mange supportere i begge leire ikke ønsker å gå på kampen nå, og det må vi bare respektere. Sportslig sett blir dette en bra gjennomkjøring for LSK.

Publisert: 21.03.19 15:25