Se, en positiv RBK-nyhet: Trondsen er skadefri

Hoften til Anders Trondsen (24) fungerer endelig som den skal. Dermed får Rosenborg en viktig medhjelper tilbake i den tunge starten.

– Trondsen er i full trening og aktuell for kamp, skriver Haakon Schwabe, medisinsk koordinator i Rosenborg, i en SMS til VG.

Midtbanespilleren trøblet med en smertefull hofte i store perioder sist sesong, og han har heller ikke vært klar til å bidra i RBKs tre første kamper i år.

Men til mandagens kamp hjemme mot Strømsgodset er han spilleklar igjen.

– Alt nytt nå er bra. Han er en toppspiller, og jeg tror han blir en sentral mann. Dette er selvfølgelig bare positivt for Rosenborg, sier Bent Skammelsrud, midtbanegeneralen til trønderne i glansdagene på 90-tallet.

– Umiddelbart tenker jeg at jo flere kluter til, jo bedre for Rosenborg nå. Jeg vet ikke hvor mye Trondsen har vært savnet, men han er en god spiller og jo flere RBK har å velge mellom, jo bedre, vurderer Carl Erik Torp, tidligere Brann-spiller og NRK-ekspert.

Anders Konradsen, også han midtbanespiller, er foreløpig usikker for Strømsgodset-kampen. Schwabe opplyser at RBK vil se han an nærmere 2. påskedag.

Skrekk-start

Eirik Horneland har fått en skrekkelig start som treneren for fjorårets cup- og seriemester, med uavgjort mot Odd og tap for Bodø/Glimt og Stabæk.

– Jeg tror ikke vi skal legge på skuldrene til Trondsen at alt snur med han. Det er laget som må fungere, og det har det ikke gjort ennå. Om laget fungerer, spiller de fleste bra, sier Skammelsrud.

Troen på Trondsen

I januar antydet Horneland at Trondsen ville passe utmerket i rollen på RBK-midtbanen, ifølge RBKWeb.

– Jeg tror vi har mye å utvikle i Anders Trondsen framdeles. Han har et veldig potensial i seg. Samtidig er det mange andre som kan bekle den rollen. Anders (Konradsen) og Gjermund (Åsen) kan bekle den. Det er også noen unggutter på vei fram. Så jeg tror vi skal finne bra ut av det, sa Horneland til nettstedet.

Foreløpig har noe manglet for RBK. Laget ligger nest sist per nå.

– Det har vært dårlig. Laget skaper lite, og det er flere spørsmål. Vi har ikke fått svar på noe. Men de bør være gode og rutinerte nok til å snu det. Også i fjor startet det litt dårlig, men da var jeg tryggere på at det skulle endre seg. Nå sitter jeg med to spørsmål til, sier Skammelsrud.

