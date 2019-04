CUP-KYSS: Ohi Omoijuanfo sammen med kjæresten Marlen Tvedt med Stabæk-supporterne i bakgrunnen etter 1. runde i cupen mellom Ullern og Stabæk i 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk

NFF får kritikk for cupoppsett: – Venstrehåndsarbeid

Norges Fotballforbund må tåle kritikk fra grasrota etter oppsettet av første runde i cupen.

– Det må legges mer arbeid i oppsettet. Dette er viktig for 3. og 4. divisjonsklubbene, og da må det tas på alvor. NFF må sette seg inn i geografiske forhold, og gjerne kontakte egne kretser, sier leder i Stavanger-klubben IL Brodd, Øyvind Jacobsen, til VG.

Han har forståelse for at det er vanskelig å sette opp første runde i cupen, men NFFs jobb beskriver han som «venstrehåndsarbeid av noen som ikke er keivhendt», til tross for at han ifølge seg selv ikke er misfornøyd med eget lags trekning: Brodd-Egersund.

– Det virker veldig tilfeldig, sier han.

NFF har selv noen kriterier som skal sørge for et rettferdig og godt oppsett. Eliteserielagene skal alltid spille borte, man prøver å sette opp lokaloppgjør, man vil begrense reiselengde og man vil unngå de samme oppgjørene år etter år.

– Uansett blir det for tilfeldig. Hvis man har tre lag fra lavere divisjoner fra Romerike, så skal noen i NFF bare velge hvem som får inntekter på rundt 500.000 kroner ved å møte Lillestrøm, sier Jacobsen, som foreslår at man kan dele nasjonen i fem-seks regioner og deretter foreta en ren trekning.

– Da kan man oppleve at man ikke får de samme folkefestene, og for eksempel at Rosenborg og Ranheim møtes allerede i første runde, innser han.

Donn-trener frustrert

På sosiale medier har grasrota og eksperter delt sin cupfrustrasjon. Det reageres på at Bergsøy (4. divisjon) og Aalesund møtes i første runde, akkurat som i fjor. På Sørlandet er enkelte oppgitt over at Donn og Start ikke får et drømmemøte på gamle Kristiansand Stadion.

ÅRVOLL-ENGA: Klanen følger med laget sitt overalt. Her fra 1 runde i cupen Årvoll- Vålerenga (0–8) i fjor. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

«1. runde i cupen handler vel om å skape folkefester, minner og engasjement? Start og Donn er gode naboer, og her har begge klubber håpet på å få møte hverandre på ærverdige Kristiansand Stadion. Det gikk ikke, av en eller annen grunn», skriver TV 2s fotballekspert og tidligere Start-spiller Jesper Mathisen på Twitter.

Han fikk følgende svar fra NFF:

«For å få variasjon prøver vi å unngå oppgjør som har vært de siste tre årene. Ikke alltid det går, men det er utgangspunktet. Donn og Start møttes i 2016».

«Kjempeargument! Jeg mener Fram og Start møttes i 2. runde i cupen for noen år siden ... Kan det også ha vært i 2016? Ja, det kan nok stemme», svarte en ikke altfor imponert Mathisen.

– Det er seks lag fra Agder, så her kunne vi lett fått tre lokaloppgjør. Hvorfor skal Start reise til Larvik for å møte Fram, mens vi får Notodden her? Jeg trodde meningen var å skape folkefest. Det er 1. mai, fridag og vi kunne møtt Start på deres gamle bane. Den rammen forsvinner, sier Donn-trener Rolf-Martin Skonhoft.

Han hevder ikke førsteretten på å møte Start, men mener en Agder-klubb burde fått oppgaven.

– Man har også klubber som Hinna, en av de største i Stavanger, og som holder til hundre meter fra Viking. De har prøvd å kvalifisere seg for første runde siden 1989, og nå trodde alle at de skulle få møte Viking.

Seksjonsleder i kamp og arrangement i NFF, Rune Pedersen, sier til VG at utgangspunktet er at de lavest rangerte lagene skal få møte eliteserielag. Det er prioritert, og så må forbundet ta noen geografiske hensyn.

– Noen ganger bommer vi, men vi bruker mye tid og prøver å kvalitetssikre oppsettet. I noen regioner vil det være flere lag som mener de bør møte eliteserielag, men vi må gjøre en avveining. Så har det alltid vært diskusjoner rundt oppsettet, og 1. runde er den som folk er mest opptatt av. Vi er klar over at det er flere steder hvor man kunne gjort andre valg, så er det mange klubber som melder tilbake at mye er godt ivaretatt, sier Pedersen.

Disse lagene møtes:

Kvik Halden – Lokomotiv Oslo

Sparta Sarpsborg – Fredrikstad

Kråkerøy – Grorud

Sprint-Jeløy – Sarpsborg 08

Follo – Bærum

Nordstrand – KFUM

Oppsal – Ullern

Lyn – Moss

Heming – Stabæk

Ready – Skeid

Gjelleråsen – Lillestrøm

Skjetten – Lørenskog

Eidsvold Turn – Frigg

Ottestad – HamKam

Toten – Raufoss

Gjøvik-Lyn – Ull/Kisa

Faaberg – Vålerenga (spilles 2. mai)

Nybergsund – Kongsvinger

Brumunddal – Elverum

Hønefoss – Mjøndalen

Åssiden – Kjelsås

Vestfossen – Asker

Ørn Horten – Pors

FK Tønsberg – Sandefjord

Flint – Strømsgodset

Fram – Start

Storm – Odd (spilles 2. mai)

Donn – Notodden

Fløy – Jerv

Vindbjart – Arendal

Frøyland – Viking (spilles 2. mai)

Ålgård – Bryne

Brodd – Egersund

Hinna – Sola

Madla – Sandnes Ulf

Åkra – Haugesund

Vard Haugesund – Vidar

Frøya – Nest-Sotra

Fyllingsdalen – Fana

Arna-Bjørnar – Brann

Lysekloster – Sotra

Bergen Nord – Åsane

Fjøra – Florø

Stryn – Sogndal

Bergsøy – Aalesund

Herd – Kristiansund

Spjelkavik – Brattvåg

Eide og Omegn – Molde

Træff – Hødd

Sunndal – Byåsen

NTNUI – Nardo

Kolstad – Ranheim

Trygg/Lade – Tiller

Verdal – Stjørdals-Blink

Rørvik – Rosenborg

Steinkjer – Levanger

Åga – Bodø/Glimt

Junkeren – Strømmen

Melbo – Mjølner

Skjervøy – Tromsdalen

Bardufoss/Skånland* – Harstad

Fløya – Senja

Porsanger – Alta

Norild – Tromsø

* Bardufoss og Skånland møtes til kvalifiseringskamp fredag 12. april

Publisert: 12.04.19 kl. 20:30