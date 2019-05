Disse fotballkvinnene får VM-sjanse - Sønstevold vraket

FORNEBU (VG) Dette er de 23 spillerne som skal kjempe om VM-medalje i Frankrike i sommer. LSK-trener Hege Riise savner én spiller i troppen.

Oppdatert nå nettopp







Landslagssjef Martin Sjögren presenterte uttaket til sommerens fotball-VM i formiddag. Dette er de 23 utvalgte:

Keepere: Ingrid Hjelmseth, Cecilie Fiskerstrand, Oda Marie Bogstad.

Forsvarsspillere: Maria Thorisdottir, Maren Mjelde (kaptein), Stine Hovland, Synne Skinnes Hansen, Kristine Minde, Cecilie Redisch Kvamme, Ingrid Moe Wold.

Midtbane/angrep: Frida Maanum, Vilde Bøe Risa, Ingrid Syrstad Engen, Therese Sessy Åsland, Amalie Vevle Eikeland, Emilie Haavi, Guro Reiten, Karina Sævik, Caroline Graham Hansen, Isabell Herlovsen, Lisa-Marie Karlseng Utland, Emilie Nautnes og Elise Thorsnes.

Anja Sønstevold, som var en av LSKs beste spillere i Champions League-kampene mot Barcelona i vår, er vraket fra VM-troppen. Sønstevold var i EM-troppen for to år siden, men har ikke vært involvert på A-landslaget på et år.

Hege Riise, trener for LSK-kvinnene, ville tatt med Sønstevold til Frankrike.

– Anja har vært stabilt god over lang tid og presterer bra. Det er en anvendelig spiller som kan spille på flere plasser. Hun har jo ikke vært i noen landslagstropp på ett år, derfor er jeg jo ikke overrasket, sier Riise til VG.

– Vet hva som forventes

Martin Sjögren sier dette om uttaket:

– Det er en velbalansert tropp, ganske ung, men som har erfaringen og samtidig den ungdommelige entusiasmen. Det er ingen nye spillere. Det er ingen jokere slik vi hadde før. Dette er spillere som vet hva som forventes av dem, sier svensken.

Landslaget har satt medalje som mål for sommerens mesterskap. Fotballpresident Terje Svendsen er optimistisk:

– Jeg ser lyst på at vi skal klare å komme oss videre fra gruppespillet, sier Svendsen.

Norges generalprøve før sommerens VM blir mot Sør-Afrika 2. juni. Seks dager senere venter Nigeria i VM-premieren.

– De ligner litt på Nigeria som vi skal møte i åpningskampen. Sør-Afrika holder et individuelt og fysisk bra nivå og ligner litt på Nigeria, sier landslagssjef Martin Sjögren.

Vi oppdaterer saken!

Dette er Norges kamper i VMs gruppespill:

Norge-Nigeria 8. juni

Frankrike-Norge 12. juni

Sør-Korea-Norge 17. juni Vis mer vg-expand-down

Publisert: 02.05.19 kl. 10:35 Oppdatert: 02.05.19 kl. 11:01