Vegard Hansen feiret i natt: – Er nok det største

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Mjøndalen 2–3) Mjøndalens egen Twitter-konto inviterte til nachspiel hos hovedtrener Vegard Hansen, men ifølge treneren dukket ingen opp.

– Det stemmer ikke at det var nachspiel. Jeg vet ikke hvem som la det ut, men det var en spøk. Vi satt hjemme hos meg, besøkte supporterne på puben i Mjøndalen og var forholdsvis tidlig i seng. Ingen ringte på for nach, skriver Hansen i en sms til VG tidlig lørdag morgen.

– Det største

Ingen smilte bredere enn Hansen etter seieren på Marienlyst. Mjøndalen opplevde sin største seier noen gang.

– Ja, det tror jeg. Vi hadde opprykkskamper mot Brann i 2014. Men det å slå Strømsgodset her – reise fra Mjøndalen og ned til byen – og vinne 3-2 som underdog og lillebror på en slik måte, er nok det største, svarer Vegard Hansen på VGs spørsmål.

Etter 4-5-tapet for Bodø/Glimt 11 minutter på overtid sist lørdag ba Hansen om en pistol. Fredag kveld ba han om noe helt annet:

– Champagne!

– Jeg har tatt med meg skjorte i tilfelle seier. Så det kan hende det blir litt feiring. Det overrasker meg ikke om det blir noen øl i kveld, smiler 49-åringen som er i gang med sin 14. sesong i Mjøndalen. Men før det var han nesten like lenge hos Strømsgodset. På 16 år hadde han fire perioder i klubben som nå er erkefiende.

– En fantastisk følelse for oss. Det var en utrolig stemning i garderoben, forteller han etter at Mjøndalen leverte storspill før pause.

– Vi var et bedre fotball-lag. Vi var bedre i det aller meste. Vi burde ledet mer enn 3-1. Det skal vi ta med oss videre. Vi hadde håpet og trodd at vi skal matche lagene bak de fire-fem beste. Det fikk vi et bevis på i dag, sier han og sender et stikk til sin gamle klubb:

«Ælv Classico» inneholdt det meste:

– Jeg har sett alle intervjuer og de ser jo på seg selv som bedre enn oss. Men det trodde ikke vi. Vi tror det er jevnt mellom oss. Men i 1. omgangen i dag så var vi mye bedre dem. I alt fra tempo, duellspill, overganger og alt. Da var vi virkelig gode. Dette var godt for både selvtilliten og selvfølelsen vår, sier Vegard Hansen som har opplevd litt av et sirkus de to siste kampene.

Til sammen har Mjøndalen scoret syv og sluppet inn syv mot Glimt og Strømsgodset. På Marienlyst fredag var det 8–7 til Mjøndalen i målsjanser i en svært underholdende kamp.

Strømsgodset-trener Bjørn Petter Ingebretsen hadde det vondt. Sønnen Bjarne Kortgaard Ingebretsen trener Mjøndalens juniorlag.

– Det tyngste tapet vi kan ha. Helsvart, beskriver 51-åringen. Han fikk en solid nedtur etter fire poeng mot Haugesund og Brann i seriestarten.

– Vi ser jo hvordan vi skal skape sjanser. Det er jo å slå ballen ut på backene og slå innlegg. Av en eller annen grunn så gjorde vi ikke det i 1. omgang. Det var planen.

Mjøndalen gikk ut med høyt press. Det så ut som Strømsgodset ikke var forberedt. Avstandene var store i hjemmelaget i de første 45 minuttene Mjøndalen vant 3-1.

– Vi har jobbet med det helt siden Brann-kampen. Det er ikke bra i det hele tatt at vi fremstår slik. Vi trenere må gå oss selv og så må spillerne gå i seg selv.

Men Strømsgodset-treneren ga ikke spillerne noen «hårføner» etter tapet.

– Det hjelper ikke å ta det hardt i garderoben nå. Nå må vi bli ferdig med denne kampen og bygge oss opp mot Rosenborg på Lerkendal. Jeg var mer sint i pause enn jeg er nå etter kampen.

Verst var det kanskje likevel at Mustafa Abdellaoue traff krysstangen og ikke mål på kjempesjansen fire minutter på overtid.

– Han scorer 98 av 100 ganger på den, mener «BP»

– Der hadde vi flaks, fastslår Vegard Hansen og vet godt at Mjøndalen igjen var bare noen centimeter fra å miste poeng på overtid.

