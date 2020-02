RETT I MÅL: Martin Ødegaard feirer etter å ha banket ballen i mål.

Ødegaard sendte Real Sociedad ett steg nærmere cupfinale

(Real Sociedad – Mirandés 2–1) Martin Ødegaard markerte seg nok en gang i cupen. Med scoring like før pause sikret han seieren i det første av to semifinaleoppgjør.

Nordmannen startet angrepet selv på midtbanen, og dundret til fra avstand. Det skuddet overlistet ikke Mirandes-målvakt Limones, men han måtte gi retur. Portu klarte heller ikke smelle ballen i mål fra kloss hold, men etter nok en Limones-redning hadde ikke spanjolen mer på lager.

Martin Ødegaard fant frem slegga og hamret inn vinnermålet i den første av to semifinalekamper i Copa del Rey.

Se Ødegaards mål her:

Da hadde brasilianske Matheus Aiás tent håpet for laget fra nivå to like før med et litt heldig skudd som satte Alex Remiro ut av spill i Real Sociedad-målet. Da var Ødegaard i fokus, med negativt fortegn, da han ga bort ballen i forsvar før utligningen.

Mirandés var også absolutt på høyde med La Liga-gigantene i store deler av oppgjøret, og styrte mye av 1.-omgangen etter at Mikel Oyarzabal iskaldt hadde sendt hjemmelaget i føringen fra krittmerket tidlig.

Se høydepunktene fra kampen:

2–1-seieren betyr at baskerne er et steg nærmere finalen i den spanske cupen. Men de har fortsatt en jobb å gjøre. Semifinalen i den spanske cupen går over to kamper og 4. mars venter bortekamp på en bane som har vært La Liga-lagenes mareritt denne sesongen. I tur og orden har Mirandés sendt Celta Vigo, Sevilla og Villarreal ut av cupen.

PS! Den første semifinalen mellom Athletic Bilbao og Granada endte 1–0. Returoppgjørene ser du på VG+.

