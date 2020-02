SNART LAGKAMERATER: Danske Martin Braithwaite ikler seg samme drakt som Gerard Pique. Her er de motstandere i en kamp den 30. januar 2020. Foto: Alejandro Garcia / EFE

Laudrup om den nye Barca-angriperen: – Han har vunnet i lotteriet

En 28 år gammel danske blir plutselig en del av Barcelonas arsenal av angrepsspillere. Dette er historien om overgangen «ingen» hadde trodd skulle skje.

Oppdatert nå nettopp

Her er dagens oddstips

Martin Braithwaite – som mange fotballinteresserte nordmenn knapt har hørt om – følger i fotsporene til kjente landsmenn som Allan Simonsen og Michael Laudrup til en av verdens største klubber.

Alt takket være skadene til Ousmane Dembélé og Luis Suárez og artikkel 119.1 b i regelverket til spanske La Liga.

– Det bare å si «Gratulerer! Nyt det!». Han har vunnet i fotballens lotteri ved å komme til en så fantastisk klubb, sier tidligere Barcelona-stjerne Michael Laudrup til danske TV3+.

– Barcelona og en dansk angriper som de fleste aldri har hørt om – det er overraskende. Og fett for ham, sier en annen gammel stjerner, Preben Elkjær, på den samme tv-kanalen.

Her kan du spille Lotto, Vikinglotto og Eurojackpot

Det gikk ikke helt prikkfritt på Braithwaites presentasjon hos sin nye klubb:

Både Laudrup, andre eksperter og avisen Sport antyder at Barcelona kan komme til å selge dansken igjen allerede til sommeren, fordi de skadede spillerne da kommer tilbake.

– Hvis han markerer seg, så kommer han kanskje neste sesong til en klubb som ikke ligger på Barcelonas nivå, men kanskje en midt-på-treet-klubb i Spania og få en riktig god avtale. Og det ville jo være fantastisk for ham, sier Laudrup.

Han er blant mange eksperter som tviler på om Braithwaite holder dette nivået.

Fredag er det Eurojackpot: 230 millioner. Husk spillesfristen kl. 19.00!

Her er et lite forsøk på å forklare hva som har skjedd:

* Overgangsvinduet er for lengst lukket.

* At Braithwaite likevel kan skifte klubb, skyldes en særregel i La Liga – og dansken kan dermed bare spille spansk liga, ikke Champions League.

* Reglen sier at klubbene kan hente en erstatning hvis en spiller blir skadet i mer enn fem måneder – etter at transfervinduet er lukket.

* Barcelona-angriperen Ousmane Dembélé ble skadet i starten av februar og meldt ute i seks måneder. Fra før er Luis Suárez ute i fire måneder. Og Carles Pérez (Roma) og Abel Ruiz (Braga) er lånt ut.

* Barcelona har fått dispensasjon til å kjøpe en ny spiller innen 6. mars.

* De henter Martin Braithwaite i Leganés. Han har en utkjøpsklausul på 180 millioner kroner.

* Men samtidig får Leganés et kjempeproblem: De får ikke lov til å hente noen erstatter, fordi utkjøpsklausulen trigges utenfor vinduet. Det passer særdeles dårlig for Leganés, som kjemper for å unngå nedrykk.

* De kan imidlertid intet gjøre. Hvis en annen klubb er innstilt på å betale en spillers klausul, er eierklubben maktesløs – så lenge spilleren selve sier ja til klubbskiftet.

* Viasport-kommentator Petter Veland, som kan mer om disse reglene enn de fleste, skriver på Twitter: Det paradoksale er at Barcelona ikke hadde fått denne dispensasjonen dersom Dembélé hadde pådratt seg skaden 31. januar (innenfor vinduet), mens Leganés hadde fått dispensasjon til å hente en erstatter dersom Braithwaites utkjøpsklausul ble trigget 31. januar (innenfor vinduet).

* Det samme skjedde for øvrig for Leganés i januar, da Sevilla plutselig utløste klausulen på 20 millioner euro på Braithwaites angrepsmakker Youssef En-Nesyri.

* Men når det skjer i overgangsvinduet, får klubben en hel måned til å skaffe seg en erstatter. Hvis Braithwaite hadde blitt hentet 31. januar, hadde Leganés altså hatt hele februar til å hente en ny.

VGs tips: Barcelona-seier med handikap.

Barcelona er ett poeng bak Real Madrid i det som tegner til å bli en spennende gullkamp utover vinteren og våren.

Fire av fem seneste Barca-ligakamper vunnet, og hjemmefasiten i inneværende sesong er bare helt suveren: 11–1–0 og 39–11 i mål.

Eibar fikk forrige helgs basker-derby utsatt, og stiller slik uthvilt til denne lørdagskampen. Men gjestene mistrives stort sett på sine reiser for bortefasiten viser 1–5–6 og 8–16 i målforskjell. Faktisk har Eibar kun vunnet to av 27 seneste bortekamper (liga).

Derfor er vårt spillforslag hjemmeseier med 0–1-handikap til 1,55 i odds. Spillestopp er kl. 15.55 og Strive viser matchen.

Publisert: 21.02.20 kl. 15:17 Oppdatert: 21.02.20 kl. 15:28

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser