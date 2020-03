FIKK RØDT: Carlo Ancelotti vises ut av dommer Foto: Martin Rickett / EMPICS Sport

Rasende Ancelotti utvist etter kampen: – Blir ikke siste gang

LIVERPOOL (VG) (Everton – Manchester United 1–1) Carlo Ancelotti (60) så rødt etter et vilt VAR-drama på overtid, men det tok ikke lang tid før han var tilbake i rollen som italiensk gentleman.

Den elegante manageren skal ikke beskyldes for å være langsint. Iført skreddersydd, marineblå dress, vest og slips håndterte han journalistenes spørsmål med stor ro og godt humør – kort tid etter å ha blitt utvist for å rope til dommeren etter kampslutt i 1–1-oppgjøret mot Manchester United.

– Har du blitt utvist før?

– Ikke første gang. Og det blir ikke siste gang, svarer Ancelotti og fremkaller et stort latterutbrudd i presserommet på Goodison Park.

Tonen hans var langt mindre vennlig da han kjeftet på dommer Chris Kavanagh etter kampslutt.

– Jeg forsvinner ikke. Jeg blir her. Jeg vil ha en forklaring, ropte Ancelotti etter at dommeren hadde bedt ham om å komme seg bort.

Da trakk Kavanagh opp det røde kortet. Situasjonen Ancelotti reagerte på, var da Everton fikk et vinnermål på overtid annullert av VAR for offside. Etter et skudd av Dominic Calvert-Lewin, som gikk via benet til en United-spiller, ble Gylfi Sigurdsson liggende på gresset i offsideposisjon foran mål.

Islendingen trakk bena unna, ballen trillet i mål, Everton-spillerne feiret, men VAR vurderte det som at Sigurdsson hadde distrahert United-keeper David de Gea ved å ligge i synsvinkelen hans.

– Jeg ba om en forklaring etter kampen. Det skjedde en misforståelse på banen, så han viste meg ut. Etterpå snakket jeg med ham på rolig vis i dommergarderoben. Jeg vil holde den samtalen privat. Nå kommer han til å sende en rapport til FA, så får vi se (om jeg blir utestengt), sier Ancelotti.

– Jeg var ikke respektløs mot ham, det er helt sikkert, sier italieneren, som beskriver det som en «vanskelig avgjørelse».

− Vi mener at Sigurdsson ikke påvirket keeperen, fortsetter han.

Ole Gunnar Solskjær slapp med skrekken på overtid og virket brukbart fornøyd med ett poeng.

– Jeg har ikke snakket med ham, vi tok hverandre bare i hendene, sier kristiansunderen til VG om Ancelotti.

– Det var drama mot slutten. Jeg kan ikke regelen 100 prosent, men David ble distrahert av gutten (Sigurdsson) som lå i synsvinkelen hans, sier Solskjær og fortsetter:

– Jeg ville nok ikke blitt utvist hvis det hadde blitt dømt mål, for å si det sånn, for man må bare krysse fingrene og håpe at de tar en avgjørelse i din favør.

