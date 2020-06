Kommentar

Coronasurr om barnefotballen: En tragisk parodi

Av Leif Welhaven

Her ser Erna Solberg fotballkampen mellom Brann og Haugesund. Få dager senere uttalte hun seg i Stortinget om barnefotball. Foto: Frode Hansen, VG

Norge hadde vært ille ut dersom myndighetenes faktasjekk var like fraværende på andre områder som når fotball står på den politiske agendaen.

Hadde det ikke vært for at det som skjer er dønn alvorlig, hadde det vært mulig å trekke på smilebåndet av hvordan politikere og andre beslutningstagere har tråkket i den ene salatbollen etter den andre rundt temaet «fotball og corona».

Sentrale myndigheter mangler ikke akkurat et apparat rundt seg. Helt elementære forhold kan det ikke være veldig vanskelig å sjekke før man uttaler seg offentlig om noe som betyr mye for mange. Hvordan har det da kunnet gå galt gang på gang?

Denne gangen var det landets øverste politiske leder, Erna Solberg, sin tur til å bomme. Landet rundt er fotballelskende unger og deres trenere og familier særdeles klar over hvor stor forskjellen er på kamp og trening, og hva barna får lov til og ikke lov til. Da blir det spesielt når statsministeren kommer med noe som ikke kan oppfattes som annet en kontrafaktisk påstand.

«Det er en prioritet når vi åpner. Skulle vi fulgt helt logisk, hadde ikke barnefotballen fått lov til å spille kamper. Vi gjorde et unntak fra énmetersregelen fordi vi så at for barn var det mindre smittespredning. Og fordi vi så hvor viktig dette var for barn», sa Solberg,

Men problemet er jo at barn fortsatt ikke får spille KAMPER, slik begrepet oppfattes av alle med fotballinteresse.

Det var riktignok et gigantisk skritt i riktig retning da det ble tillatt med internoppgjør i faste treningsgrupper. Men hele ideen bak fotball handler tross alt om at en klubb måler krefter med en annen klubb, gjennom nettopp konseptet «kamper».

Da blir det noe litt respektløst overfor Fotball-Norge å få servert det som kom i dag.

For Erna Solberg er selvsagt pandemisituasjonen ekstremt krevende å håndtere, på toppen av gudene vet hvor mange ting hun skal engasjere seg i på likt. Hun kan ikke ha samme millimeteroversikt overalt til enhver tid.

Men litt av poenget med staben rundt må jo være å kvalitetssjekke at det som sies faktisk er i overensstemmelse med virkeligheten. For de berørte er jo detaljene ekstremt viktige, og da er ingen tvil om at begrepene kamp og trening ikke er synonyme.

Spørsmålet er nå hvor mange barn som slutter med fotball dersom de forblir fratatt reelle matcher, sett opp mot hvor mye interesse som ivaretas gjennom kamplignende situasjoner på trening. Også fraværet av en konkret startdato å forholde seg til gjør sitt til at interessen fort kan blafre andre steder.

Ekstra ille blir dagens blunder av at dette ikke er første gang kommunikasjon rundt fotballens rammer under coronakrisen rammes av surr:

I mai hadde tydeligvis ingen voksne snakket sammen , da forvirringen var total om hvilke kontaktgrenser som skulle gjelde for de små. Det endte med at foreldre landet fikk litt av en pedagogisk utfordring. De måtte gi barna kontrabeskjed, etter at Abid Raja hadde forsøkt å spre et gladbudskap og helsedirektoratet hadde sendte ut en hyggelig pressemelding, før alt ble reversert uten noen plausibel forklaring.

I april brukte Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen Stortingets talerstol til feilaktig å hevde at Norges Fotballforbunds plan og protokoll var i overensstemmelse med smittevernregimet som gjaldt på det tidspunktet.

Naturligvis er ingen av disse feilene gjort med vilje. Men de er så elementære at det går an å undres over om det tas for lett på faktasjekken på et «ufarlig» område som fotball, sammenholdt med mer samfunnskritiske sektorer. Hadde rådgivere og kommunikasjonsansvarlige hadde et like slapt nett på andre områder, som det tydeligvis er når fotball er tema, ville det jo blitt ramaskrik.

Men det er nå strengt tatt grunn til å skrike litt på fotballbarnas vegne.

Det er ikke greit hvordan landets mest populære idrettsgren er blitt behandlet, i alle fall hva gjelder de små. Så kan man jo lure på om NFFs strategi om et enormt elitefokus tidlig viser seg å stå igjen når historien er over.

Erna Solberg er ikke uten poenger når det gjelder voksen breddefotball, og dette temaet er det krevende å diskutere hva gjelder åpningstid. Barnefotball burde derimot være enkelt. Når statsministeren åpenbart lever i villfarelsen om at kamper for ungene våre er tillatt nå, går det jo an å drømme at nettopp en slik tillatelse kan komme litt faderlig fort.

For med dagens smittesituasjon finnes det ingen gode argumenter for at 8, 9 eller 10-åringer ikke skal kunne måle krefter med noen som har en annen farge på drakten.

