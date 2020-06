DIREKTØR: Norsk Toppfotballsjef Leif Øverland reagerer kraftig. Foto: Jørgen Braastad

Fotballtopp: – Mange i breddefotballen må føle seg lurt

Det koker i norsk breddefotball etter nyheten om at helsemyndighetene anbefaler å vente helt til høsten med å vurdere ytterligere gjenåpning av norsk idrett.

Nå nettopp

– Mange i breddefotballen må føle seg lurt når man har stilt opp for toppfotballen og blitt fortalt av oss i NTF og NFF at dette handler om faser. De har blitt bedt om å være tålmodige og lojale. Og så kommer det en sjokkbølge som den vi opplevde denne uken, sier Øverland.

På onsdag avslørte VG hvordan helsemyndighetene ikke anbefaler noen ny vurdering for gjenåpning av norsk idrett før 1. september.

I så fall vil hele sommeren gå sin gang uten at barn og unge kan spille fotballkamper. Voksne breddefotballspillere får ikke engang lov til å trene med kontakt.

Leif Øverland retter ikke frustrasjonen sin mot Norges Fotballforbund, men mot de rådene som helsemyndighetene nå har kommet med.

Han er frustrert fordi han ser et samfunn med svært lite coronasmitte. Samtidig, mener han, har alt gått etter planen fra fotballens side:

– Vi fikk tillit, men det var basert på en helhet, ikke bare fordi det er flott å komme i gang med Eliteserien igjen. Folk har sittet i karantene og fulgt strenge smittevernregler. Evalueringsrapportene til NFF har vist terningkast seks og smittespredningen er lav: Og så sier man plutselig 1. september? Jeg forstår ikke den faglige logikken og hvorfor bredden får dette slaget. Det er også et slag mot toppen, siden vi står sammen og den norske fotballmodellen er som den er, sier han.

BRUKER STORE ORD: NFF-president Terje Svendsen i VG-kronikk og brev til myndighetene. Foto: Solstad, Fredrik

I en kronikk i VG i dag, retter fotballpresident Terje Svendsen en bønn til politikerne. Han sier at «folk er rett og slett forbanna».

Svendsen sendte også et brev til kulturminister Abid Raja (V) og helseminister Bent Høie (H) fredag ettermiddag. I brevet gir han uttrykk for at NFF opplever regjeringens valg som «tilfeldig og dårlig begrunnet», samt at det bør åpnes for vanlig trening fra 1. juli og fullt seriespill fra senest 1. august.

I brevet, som kan leses her, heter det også at:

«Vi kan ikke akseptere en ny vurdering først 1. september. Frustrasjonen og det trykket vi nå opplever fra våre klubber i etterkant av regjeringens pressekonferanse i forrige uke har aldri vært større».

I de samme forbundskontorene på Ullevaal stadion, befinner toppfotballsjef Lise Klaveness og direktør for utvikling og aktivitet, Alf Hansen, seg:

– Vi ønsker ikke åpning for store turneringer med hundrevis av unger, men små arrangementer med barn og godt smittevern. I Danmark har man åpnet for kamper med 50 personer rundt banen, inkludert spillere og ledere, sier Hansen.

Han mener det ikke er noen grunn til å føle seg lurt, fordi arbeidet med å gjenåpne topp- og breddefotballen har vært to separate løp. Lise Klaveness er enig:

– Da vi var nedstengt var vi avhengig av at toppen kom i gang. Det var kun i denne delen av fotballen vi vil klare å etterleve de strenge smittevernreglene. Nå er vi på motsatt banehalvdel. Når noen sier at det høres ut som to poler som jobber mot hverandre, så er ikke virkeligheten sånn. Topp og bredde er gjensidig avhengig av hverandre, sier toppfotballsjefen.

De to er dypt bekymret for situasjonen og forteller om møter med grasrota der temperaturen tidvis har vært høy. På kretsnivå opplever NFF sentralt støtte. Men på klubb- og personnivå rettes det ofte kritikk mot fotballforbundet.

– Når vi ikke har virkemidler til å gjøre noe med kritikken, men tvert imot er enig i at det ikke er rimelig at noen i fotballen må vente nye 2,5 måneder på å komme i gang, så er det viktig at energien rettes mot rett instans. Vi har stor forståelse for myndighetenes vurderinger frem til nå, men det å få et brått opphold på 2,5 måneder før neste vurdering, tror vi virker mot sin hensikt. Det blir vanskeligere å drive kontroll om ikke smittevernreglene har legitimitet, sier Klaveness.

TOPP- OG BREDDESJEF: Lise Klaveness og Alf R. Hansen i NFF. Foto: Benedicte W. Olsen/NFF

I går rykket stortingspolitiker Trond Giske (Ap) ut mot regjeringens valg om å ikke åpne opp for barne- og breddefotball allerede nå. I dag fulgte Senterpartiets Marit Arnstad opp fra Stortingets talerstol:

– At et fotballag på Røros – hvor det ikke er eller har vært noe smitte i det hele tatt – ikke kan få lov til å spille kamp, mens treningssentrene i Oslo fylles opp av folk, er helt uforståelig, sa Arnstad.

Hun fikk svar fra statsminister Erna Solberg (H), som åpnet med å si at man har åpnet for kamper i barnefotballen. Det stemmer ikke ettersom barnefotballen kan trene med kontakt, men ikke spille kamper.

– Det er åpnet for organisert trening med fysisk kontakt i barnefotballen. Det innebærer at det kan spilles treningskamper innad i samme treningsgruppe. Det er foreløpig ikke åpnet for ordinært seriespill. Regjeringen vurderer når det kan gjøres i samråd med helsemyndighetene, utdyper statssekretær Rune Alstadsæter overfor VG.

FHI-overlege Are S. Berg ga uttrykk for det samme i en kommentar til VG tidligere denne uken:

– Å bruke manglende etterlevelse på et sted som et argument for å slippe opp på et annet er nok heller ingen god vei å gå. Foreløpig mener vi det er riktig å holde igjen på en del type arrangementer som kan samle mange mennesker, og særlig der avstand ikke kan holdes, selv om vi alle ønsker å åpne opp for kamper, cuper og stevner så snart som mulig. Klarer vi sammen å holde på de grunnleggende rådene, slik som å holde avstand der vi ferdes blant andre, vil det på sikt være lettere å åpne for eksempel idretten enda mer, sa Berg.

Publisert: 19.06.20 kl. 18:54

