MÅLKÅT: Erling Braut Haaland scoret sitt ellevte mål på tolv kamper i Bundesliga for Borussia Dortmund. Hans første med hodet for de gule og sorte. Foto: Norbert Schmidt / DPA

Superinnbytteren Haaland hylles: – En velsignelse

(Fortuna Düsseldorf – Borussia Dortmund 0–1) Erling Braut Haaland (19) så ut til å gå mot sin tredje strake kamp uten mål, men i det femte overtidsminuttet avgjorde han kampen for Borussia Dortmund. Det gledet treneren så mye at han skadet seg.

– Det er en velsignelse med slike spillere på benken. Erling tar med seg en utrolig positiv energi på banen, sier Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc etter kampen, ifølge tyske Sport 1.

Erling Braut Haaland var tilbake for første gang siden han pådro seg en kneskade etter et sammenstøt med dommeren i kampen mot Bayern München for to og en halv uke siden. Nordmannen måtte dermed innta en noe uvant rolle på benken, før han kom inn etter drøyt timen spilt.

Han gjorde seg raskt bemerket da han var involvert i en annullert scoring av Raphaël Guerreiro fem minutter senere, men så ble det stille fra Haaland. Inntil det gjenstod 40 sekunder av overtiden.

Haaland kom seg fri og løftet et strøkent innlegg fra Manuel Akanji i mål på dette viset:

– Jeg visste at laget trengte noe på topp, og jeg ventet bare på sjansen min, sier Haaland på Viasport etter kampen.

Han har scoret totalt 14 mål for Dortmund siden han meldte overgang fra RB Salzburg i januar. Syv av dem er kommet etter å ha kommet inn fra benken.

– Det er flott at han er tilbake og kan hjelpe oss videre, mener Zorc.

Dortmund-direktøren får støtte av lagets keeper, Roman Bürki:

– Vi trenger fysikken i spillet vårt, spesielt mot dyptstående og robuste lag. Innhoppet hans var særdeles viktig og matchavgjørende for oss.

– Det er ingen tilfeldighet at han scorer på det viset, konstaterer Bürki.

Lettelsen over de tre poengene ble åpenbart delt av Dortmund-trener Lucien Favre på sidelinjen.

– Vi risikerte alt for å score målet. Düsseldorf organiserte seg veldig bra, vi hadde store problemer med å skape målsjanser. Til slutt hadde vi hellet med oss, sier sveitseren, som i pur gledesrus pådro han seg en skade da han feiret overtidsmålet.

– Det er ikke så ille. Av ren glede tenkte jeg meg ikke om da målet kom, tok sats og fikk en kjenning med noe i låret, smiler Favre etter kampen.

PS! Sveitseren pådro seg en lignende skade da han feiret avansement i den tyske cupen mot Borussia Mönchengladbach tidligere i sesonen.

SKADET SEG: Lucien Favre (t.v.) ble overbegeistret av Haalands scoring på overtid og skal ha pådratt seg en strekklignende skade. Foto: Bernd Thissen / DPA POOL

Publisert: 13.06.20 kl. 22:13 Oppdatert: 13.06.20 kl. 22:34

