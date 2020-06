Fantasy Premier League Gameweek 31+: Det beste wildcard-laget nå

FPL var tilbake med et smell sist uke med dobbel gameweek-spillere som leverte og skyhøye poengsummer over hele linja. Nå er det om å gjøre å bygge et lag for resten av sesongen.

For mindre enn 10 minutter siden

Det var mange som gikk for taktikken med å stable et råsterkt lag med totalt 12 spillere fra dobbel gameweek-lagene Manchester City, Arsenal, Sheffield United og Aston Villa til gameweek 30+.

Fra andre aviser