MÅLKONGE: Sigurd Rushfeldt mener TIL har valgt en god trener. Men den gamle storscoreren er nådeløs i sine krav til Gaute Helstrup. Foto: Terje Mortensen

Rushfeldt om ny TIL-trener: – Kravet er opprykk på første forsøk

TROMSØ (VG) Tromsø har alltid rykket opp sesongen etter nedrykk. TIL-legenden Sigurd Rushfeldt (47) mener det må være kravet også denne gangen – med Gaute Helstrup (44) som ny hovedtrener.

For mindre enn 10 minutter siden

Men Rushfeldt er ikke alene om akkurat det kravet. Tidligere trener og spiller, Steinar Nilsen, er krystallklar på at bare direkte opprykk er godt nok.

Men fotballekspertene VG har spurt tviler på om Tromsø lykkes.

Helstrup med fortid som spiller i TIL (1998–1999) – og suksessrik trener for Ishavsbyens «lillebror» Tromsdalen (2011–2018) – ble presentert på Alfheim stadion onsdag. Han kom fra sitt første møte med spillerne i Skarphallen, og presenterte seg selv, med nordnorske kraftuttrykk.

Helstrup har utvilsomt påtatt seg en tøff jobb. Det understreker også Sigurd Rushfeldt – TILs store spiller i klubbens 100 årige historie – med 172 eliteseriescoringer (rekord).

– TIL skal opp på første forsøk, og det er også kravet, sier Sigurd Rushfeldt.

Målkongen var negativ til forgjengeren Simo Valakari – som han mente tok livet av publikums entusiasme forrige sesong – med nedrykk 1. desember. Men «Rush» er positiv til ansettelsen av Helstrup.

– Jeg er positiv til Gaute Helstrup. Men skal han lykkes må han få bedre rammebetingelser, og en mer komplett spillerstall. Det er blant annet for dårlig dekning på topp. TIL må finne spissen som kan score nok mål for å rykke opp, sier Sigurd Rushfeldt.

Steinar Nilsen rykket opp som spiller i 2002, og som trener i 2014. Den gamle Italia-proffen (Milan og Napoli) vet kanskje aller best hva som venter.

– TIL skal rett opp igjen, sammen med Lillestrøm. Og det kan ikke være overraskende for Gaute Helstrup hva som er kravet her. Det kan ikke han eller klubbens styre gå tilbake på. Det vil i så fall være rart, sier Steinar Nilsen.

Han understreker at to ting må rettes på hvis TIL skal opp. Det er den dårlige defensive organiseringen med altfor mange baklengsmål. Og offensivt hvor han vil se mer sjanser og flere av dem omsatt i scoringer.

– Det må en spiss på plass som kan score opp mot 20 mål, sier Nilsen.

Jesper Mathisen i TV 2 holder Lillestrøm som klar opprykksfavoritt fra OBOS-ligaen. Han er usikker på om TIL klarer det av flere årsaker.

– Jeg tror det blir åpent bak LSK, men jeg tror Tromsø gjør smart i å hente en kar som Gaute Helstrup. Han har gjort det bra med Tromsdalen. Han kjenner byen og TIL. Og han er jordnær og godt likt i de klubbene hvor han har vært (TUIL og HamKam.). Nå ble det ikke full treff i HamKam, men Helstrup er en klok fyr, som kommer til å få mye ut av lite i Tromsø. Om de rykker opp?...ja, men det blir tøft, sier Jesper Mathisen.

Bengt Eriksen i Eurosport mener at Tromsø hører hjemme i Eliteserien. Men han tror det kan bli vanskelig å kom opp fra OBOS-ligaen i år. Og peker på et par-tre ting.

– Helstrup kjenner jeg ikke godt, men jeg vet at han har et klart syn på hvilken fotball han vil spille. Han må få tilbake entusiasmen i byen, og TIL må bevise at de fortjener å spille i Eliteserien igjen. Så spørs det hvordan han og laget takler sesongen som blir rar og humpete uten publikum på tribunene, sier Bengt Eriksen.

PS! Tromsø trener fullkontakt for første gang mandag. Da oppheves en del av restriksjonene for trening blant lagene i Obosligaen.

Publisert: 21.05.20 kl. 20:19

