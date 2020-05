1–0! Etter 66 dager uten kamper, brukte Erling Braut Haaland bare 28 minutter på å score mot Schalke. Foto: MARTIN MEISSNER / POOL / AP POOL

Haaland scoret - og corona-feiret

(Borussia Dortmund-Schalke 3–0, kampen pågår) Erling Braut Haaland (19) trengte bare 28 minutter på å score da Bundesliga gjenåpnet for tomme tribuner. Så danset han i glede - med lagkameratene på behørig corona-avstand.

For mindre enn 10 minutter siden

Etter et fantastisk angrep fra Borussia Dortmund styrte jærbuen ballen i mål og noterte sitt tiende bundesligamål - på ni kamper. Siden bidro han også i forspillene til 2–0 og 3–0 for de gul-sorte.

– Han lurer seg inn bak ryggen på alt av midtstoppere og bare styrer ballen inn, fastslo Lars Tjærnås på Viasport1 etter 1–0-målet i Ruhr-derbyet mot Schalke 04.

Julian Brandt skal ha sin store del av æren for målet med en herlig flikk til Thorgan Hazard, som la inn til Haaland, som scoret med leggen. Det var et typisk måltyv-mål, utført med teknisk briljans.

Etter målet samlet spillerne seg ved cornerflagget for å danse og juble - men var nøye med at de ikke brøt corona-reglene for feiringen.

– Et fantastisk løp av Erling, mente Åge Hareide i Viasport1-studio.

– Teknisk ypperste klasse. Det kan bare sammenlignes med de beste tennisspillere når de skal plassere ballen, sa Jan Åge Fjørtoft på den samme sendingen.

VG fulgte kampen direkte

les også Slik kan Haaland juble: Kort kontakt med albue eller fot

– Han har sin styrke når denne typen innlegg kommer, fastslo Hareide.

Haaland hadde også en stor del av æren for 2–0-målet. 19-åringen presset keeper Markus Schubert til et dårlig spark. Ballen endte til slutt hos Raphael Guerreiro, som økte ledelsen.

Deretter var Haaland tredje sist på 3–0-målet i starten på 2. omgang. Han måtte ha legebehandling da han tuppet ballen igjennom til Brandt, som spilte ballen videre til Hazard. Han hamret den i mål.

Det norske spissfenomenet spilte sin første kamp på 66 dager, og anledningen var altså det legendariske møtet mellom de to arbeiderbyene Dortmund og Gelsenkirchen, kanskje Bundesligas heftigste lokalderby.

Allerede etter fire minutter var Haaland alene igjennom, men våkent keeperspill av Schubert hindret mål.

les også Haaland i brennhett derby: – En kamp folk vil huske til de dør

Etter ti minutter la Haaland tilbake, og ballen traff armen til Schalkes Jonjoe Kenny. Nordmannen vinket på straffe, men etter litt kontakt med VAR-rommet, valgte dommeren ikke å peke på 11-metersmerket.

Midtveis i omgangen smelte Haaland ballen i nettveggen før han altså fikk nettkjenning fem minutter senere.

CORONA-JUBEL: Erling Braut Haaland og lagkameratene holdt behørig avstand da 1–0 skulle markeres. Foto: MARTIN MEISSNER / POOL / AP POOL

Bundesliga er den første av de fem store ligaene som starter opp etter corona-pausen. Borussia Dortmund spilte sist mot Borussia Mönchengladbach den 7. mars.

Det var på forhånd kjent at Borussia Dortmund måtte unnvære Axel Witsel og Emre Can, og på oppvarmingen måtte også Giovanni Reyna si takk for seg.

les også Fjørtoft før Bundesliga-start: – En hel fotballverden holder pusten

– Han gleder seg veldig. Han har trent veldig bra, og det er etterlengtet å starte igjen, sa pappa Alfie Haaland på Viasport1 før matchen.

– Den fysiske formen er bra. Han har hatt noen gode tester.

Haaland scoret sist for Borussia Dortmund i ligakampen mot Werder Bremen den 22. februar.

Han hadde en vanvittig bundesligadebut da han kom inn etter 57 minutter og scoret hattrick mot Augsburg midt i januar. Erling Braut Haaland ble så den første spiller i Bundesliga-historien til å score fem mål på sine to første kamper - og det tok ham bare 56 minutter. Og den første med ni mål på sine seks første kamper.

Det niende kom da han dundret inn Dortmunds andre mål i 2–0-seieren over Werder Bremen.

Han stod før denne kampen med 11 matcher og 12 mål i obligatoriske matcher for Borussia Dortmund. I snitt hadde han scoret hvert 61. minutt på banen.

Publisert: 16.05.20 kl. 16:31

Fra andre aviser