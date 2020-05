GA OPP: Jürgen Klinsmann har forlatt Hertha Berlin. Foto: OMER MESSINGER / EPA

Hertha i nedrykkskamp: – Ville rykket ned med Klinsmann

Hertha Berlin må prestere for å unngå nedrykk. Samtidig står skandalene i kø i klubben til Rune A. Jarstein og Per Ciljan Skjelbred.

– Både Hertha og Union bør klare seg, sier Viaplay-ekspert Jan Åge Fjørtoft om de to Berlin-klubbene på nivå én.

– De ender som henholdsvis nummer 13 og 14 og klarer seg, sier Fjørtofts gode venn Lothar Matthäus i Bild.

Mannen med pengene i Hertha Berlin, Lars Windhorst, sier til Süddeutsche Zeitung at han er villig til å putte en milliard – eller kanskje til og med halvannen milliard – inn i klubben, om det skulle bli nødvendig.

Men det er uro som preger Hertha Berlin (nummer 13 av 18 lag) foran gjenåpningen av Bundesliga:

* Ikonet Jürgen Klinsmann kom inn som trener i slutten av november 2019. Etter bare ti uker i jobben fant han ut at det var best å gi seg.

– De ville garantert ha rykket ned med Klinsmann, sier Matthäus i Bild.

* Tidlig i mai var klubben preget av skandalen med Salomon Kalou, som filmet seg selv og andre spillere mens han brøt en rekke smittevernregler i garderoben. Han ba medspillerne om unnskyldning, men klubben suspenderte 34-åringen.

* Så kom nyheten om at Jens Lehmann – målmannen du vet – erstatter Jürgen Klinsmann i Hertha-styret (det var egentlig som styremedlem Klinsmann kom til hovedstadsklubben). Det var investoren Windhorst som ville ha Lehmann inn i styre og stell. Som i sin aktive tid, er Lehmann fortsatt omdiskutert i Tyskland – senest etter noen oppsiktsvekkende uttalelser om corona-situasjonen. Mange supportere av Hertha stiller seg undrende til utnevnelsen av Lehmann.

Derimot er Hertha-supporterne, i hvert fall per i dag, positive til den nye treneren, Bruno Labbadia. Han ble 13. april den fjerde treneren til Hertha Berlin denne sesongen (etter Ante Čović, Klinsmann og Alexander Nouri).

HERTHA-STJERNE: Rune A. Jarstein, her i aksjon mot Bayern München tidligere i sesongen. Foto: MICHAEL DALDER / X90041

Lars Windhorst snakker om at Hertha kan komme styrket ut av corona-krisen og stå igjen som en vinner. Han har store planer med klubben:

– Jeg ser for meg at Hertha i fremtiden vil være en av de førende klubbene i Tyskland. Vi har jobbet med dette i ett år og allerede tatt enkelte skritt i riktig retning, sier investoren til rbb24.de.

Etter de tyske reglene eier han «bare» 49,9 prosent av klubben.

VG-tips: Borteseier

* Bundesliga spilles for tomme tribuner – så her gjelder ikke den 12. mann og at et hjemmelag potensielt kan bli løftet frem av egne, høylytte fans.

* Hoffenheim ligger syv poeng over Hertha Berlin på tabellen, likevel tror vi dette er en i utgangspunktet åpen kamp. Hvorfor? Husk at det vært et opphold på to måneder. Hoffenheim har kun vunnet fem av 13 hjemmekamper i inneværende sesong (5-1-7), og av det er det mulig å lese at laget ikke er helt trygt.

* Hertha er også opp og ned. Men borte var Berlin-klubben faktisk ikke så verst med 3-2-0-flyt på de fem siste matchene. Sterke lag som Wolfsburg og Bayer Leverkusen ble begge slått – hvilket er klart godkjente resultater. Gjestene har kun tapt fire av 12 bortekamper.

Borteseier gir 3,15 i odds. Du kan spille til kl. 15.25 lørdag. Kampen ser du på Viasport+.

16.05.20 kl. 11:08 16.05.20 kl. 11:25

