Obosligaspiller i jobb-skvis: – Vet ikke hva jeg skal gjøre

Øygarden-spiller Thor Kristian Økland (25) føler seg satt i en vanskelig situasjon. Enten må han kutte inntekten rundt 70 prosent fremover – eller så må han droppe fotballen og lagkameratene frem til smittevernreglene blir endret.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre, for å være helt ærlig. Ble tatt litt på senga når det ble fremskyndet. Jeg har ikke fått snakket med arbeidsgiver og ikke snakket med klubben. Så jeg må ha litt mer informasjon før jeg bestemmer meg, sier Øygardens venstreback til VG.

Norges Fotballforbund kommuniserte tirsdag at klubbene i Obosligaen kan gjenoppta kontakttrening fra 25. mai. Dette innebærer samtidig at oppstart seriespill kan flyttes noe frem. Det blir garantert godt mottatt av de fleste fotballspillere på serienivå to, men noen spillere ender i skvis mellom to arbeidsplasser. Thor Kristian Økland gjør det – med sin 60 prosent stilling som saksbehandler i Statens Vegvesen i tillegg til å være deltidsproff i Øygarden.

Kontakttreningen og NFFs restriktive smittevernsprotokoll blir ikke forenelig med å møte kollegene på kontoret, og da må økonomiutdannede Økland velge:

Å spille fotball i Øygarden og få sin månedlige inntekt betydelig kuttet – eller droppe lagkameratene og treningen han har ventet på å gjenoppta i over to måneder i den nystartede Obosligaklubben.

Han anslår at rundt 70 prosent av den totale månedslønnen kommer fra jobben i Statens Vegvesen, der han gjennom hele coronaperioden har møtt fysisk på jobblokalene og trivdes godt med det.

– Jeg kan klare meg en liten periode på fotballønn. Men jeg vet ikke hvor lenge det varer, om det blir én måned eller kanskje tre måneder, funderer 25-åringen, som blant annet har boligutgifter og studielån å betjene.

Toppserien fikk i likhet med Obosligaen også klarsignal for ordinær fotballtrening tirsdag. Men kvinnenes toppdivisjon har fått på plass en finansieringsmodell fra NFF som skal tilrettelegge for deltidsspillerne. Det kommer ikke til å skje i Obosligaen.

– Det pågår ingen slike prosesser av hensyn til Obosligaen. Ordningen for klubbene i Toppserien er ingen direkte kompensasjon i form av friske midler, men en omprioritering av allerede budsjetterte 2020-midler til de samme klubbene. Forbundsstyret oppretter ingen nye budsjettområder eller har ekstra midler å bevilge i den situasjonen vi er i, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til VG.

– Jeg synes det er kjipt. Rent økonomisk kommer vi dårlig ut av det. En vanskelig situasjon, sier Thor Kristian Økland, som deler skjebne med en håndfull lagkamerater i Øygarden.

– Jeg har pratet med alle, og tror de fleste kommer til å velge fotballen til syvende og sist. Det kan kanskje komme en form for kompensasjon, det har vært snakk om det tidligere, men vet ikke hvor langt de har kommet i den planleggingen. Det er et håp, men det er vel tvilsomt, innrømmer Økland og får altså rett i den dystre spådommen fra NFF-hold.

Også i mindre Obosligaklubber som Strømmen, Stjørdals-Blink og Grorud vil det være spillere som må vente med å sette i gang med kontakttrening fordi den sivile jobben krever dem.

NISO: – Skal ikke bli tvunget

– Jeg er litt usikker ennå. Men du vil jo trene med lagkameratene og bidra for klubben. Jeg ser ikke for meg at jeg ikke skal spille fotball. Men det er et veldig vanskelig spørsmål å ta stilling til, sier Øygarden-spilleren.

Joachim Walltin, leder i fotballspillernes fagforening NISO, sier organisasjonen er i gang med å finne ut hvor mange som er i lignende situasjon som Økland. Oppmykningen fra NFF kom litt før enn de hadde regnet med.

– Det viktigste for oss er at disse spillerne ikke skal bli tvunget til å ta valg de ikke vil være komfortable med. At man ikke skal tvinges inn i smittevernsregimet. Vi oppfordrer til å løse det med arbeidsgiver på en fornuftig måte, også ber jeg spillere se for seg at man tar 14 dager til en måned frem i tid, sier Walltin.

