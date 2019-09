SYKLER: Lars Bohinen sykler til og fra treningene med Aalesund nå. Han kvittet seg med bilen sin da han skrev under på en kontrakt fram til og med 2021. Foto: Knut Espen Svegaarden/ NTB scanpix

Suksess i serien gir NM-satsing for Bohinen

ÅLESUND (VG) Lars Bohinen (50) har kvittet seg med bilen, og han sykler nå til og fra treningene med Aalesund. Valgene han og klubben tok før sesongen startet har gjort at AaFK nå kan kjempe på to fronter.

Nå nettopp







– Vi klarte ikke opprykket i 2018, og vi visste hvorfor: Vi hadde ikke bred nok stall. Så vi ønsket oss flere spillere, til høyere kvalitet – men tilsvarende lønnsutgiftene vi hadde i 2018. Det var utfordringene. Klubben har gjort en meget god jobb som klarte å få til dette, sier Lars Bohinen der han akkurat har syklet fra stadion og inn til sentrum for å snakke med VG.

For opprykket som glapp i 2018, det var tungt å akseptere. Og med Start og Sandefjord i 2019-utgaven av Obos-ligaen, visste Lars Bohinen at det kunne bli like tøft – hvis Aalesund ikke forsterket seg.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Den store forskjellen er at vi har tre ekstra spillere i stallen. Tenk deg, i fjor, vi våget nesten ikke trene mot slutten, på grunn av belastningen. Og stallen vår holdt ikke helt inn. Nå, i 2019, har vi en mer konkurransedyktig tropp, mens lønningene samtidig har gått ned, sier Bohinen.

Det har i hvert fall ført til at Aalesund har vært suveren i Obos-ligaen denne sesongen. Med 18 poeng igjen å spille om, leder Bohinens lag med 13 poeng på Sandefjord og 14 poeng på Start. AaFK har tapt én kamp hele sesongen, borte mot Raufoss i runde 12, har vunnet alle hjemmekampene – og styrer mot poengrekord, etter at det ble 30 kamper (2001). Rekorden har Start, fra 2004, med 74 poeng. Aalesund står med 63 poeng med seks kamper igjen å spille. Vinner de fire av dem, så er det tidenes poengfangst i Obos-ligaen.

Lars Bohinen Født: 8. september 1969 i Vadsø. Klubber som spiller: Bærum, Lyn, Vålerenga, Viking, Young Boys (Sveits), Lillestrøm, Nottingham Forest, Blackburn og Derby (alle England), Lyngby og Farum (begge Danmark) og Vålerenga – igjen. Klubber som sportssjef: Vålerenga og Stabæk. Klubber som trener: Asker 2013, Sandefjord 2014–17, Aalesund 2018-? Bohinen har kontrakt ut 2021. A-landskamper/mål: 49/10. Aktuell: Trener for høytflygende Aalesund, som leder Obos-ligaen med 14 poeng og er i kvartfinale i cupen, der de torsdag kveld møter Viking, i Ålesund.

Bare Jerv har klart å hindre Aalesund i å score denne sesongen, i runde ni. Bohinens lag cruiser mot opprykk, med 11 seirer og en uavgjort siden tapet mot Raufoss i sommer. De har allerede tatt flere poeng enn på 30 kamper i 2018, og bare et jordskjelv kan hindre opprykket. Lars Bohinen har skrevet kontrakt ut 2021, og skal gjøre et nytt forsøk på å lede et lag i Eliteserien neste år (har prøvd seg med Sandefjord).

– Jeg har 120 kamper som trener i Obos-ligaen, og jeg har to poeng i snitt pr. kamp. Det tror jeg ikke noen andre har klart, sier Lars Bohinen der vi sitter på restaurant «Bro» i Ålesund sentrum.

Men torsdag kveld er det cup, og Bohinen innrømmer at det er suksessen i serien som gjør at han nå vil gjøre et skikkelig forsøk på å nå cupfinalen.

– Cupen er «spillernes turnering», serien er «trenerens turnering». I de første rundene i cupen er det opp til spillerne selv, når de møter lag fra lavere divisjoner. Jeg har prøvd alle mulige motivasjons-taktikker, men det er spillerne selv som må ville dette nok. Når du kommer deg til 4. runde, da skjer det noe, det blir enklere for meg, siden veien til Ullevaal og en eventuell finale er kortere. Husk at vi slet mer med Florø (vant 1–0) i en tidlig runde enn vi gjorde mot Rosenborg, sier Bohinen.

Men nå er det altså kvartfinale, hjemme mot Viking. Og Bohinen øyner muligheten til en cupfinale.

– Hadde vi vært i samme situasjon som i fjor, der vi og to andre lag sloss om å rykke opp, så hadde jeg spart spillere i en kvartfinale mot Viking, fordi et opprykk er viktigst. Men nå leder vi med 14 poeng, og vi kan gjøre litt omvendt, spare noen spillere til cupen, sier Bohinen – som har spilt cupfinale i Sveits, men aldri i Norge.

Han ser at torsdagens møte med Viking, som rykket opp på Aalesunds bekostning i fjor, også er en fin pekepinn på hvor AaFK står i landskapet nå. Viking er i øyeblikket nummer fem i Eliteserien.

Publisert: 26.09.19 kl. 17:57







Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 22 15 4 3 52 – 22 30 49 2 Bodø/Glimt 22 13 5 4 50 – 34 16 44 3 Odd 22 12 5 5 34 – 25 9 41 4 Rosenborg 22 11 6 5 36 – 27 9 39 5 Viking 22 9 6 7 37 – 32 5 33 6 Brann 22 9 6 7 28 – 23 5 33 6 Kristiansund 22 9 6 7 28 – 23 5 33 8 FK Haugesund 22 6 9 7 29 – 25 4 27 9 Vålerenga 22 7 6 9 34 – 35 -1 27 10 Lillestrøm 22 7 5 10 28 – 36 -8 26 11 Stabæk 22 6 6 10 26 – 32 -6 24 12 Strømsgodset 22 6 4 12 24 – 39 -15 22 13 Tromsø 22 6 4 12 25 – 44 -19 22 14 Mjøndalen 22 4 9 9 28 – 39 -11 21 15 Ranheim 22 5 5 12 24 – 38 -14 20 16 Sarpsborg 08 22 3 10 9 23 – 32 -9 19 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

Mer om